Sağlık İçin En Tehlikeli Gıdalar Nelerdir?

Günlük hayatımızda vazgeçemediğimiz ve sürekli tekrarladığımız yanlış beslenme alışkanlıklarımız maalesef birçoğumuz için tehdit oluşturmaktadır, zira vücudumuzun bunları ancak belirli bir seviyeye kadar tolerans şansı vardır. Sağlıklı beslenmek istiyorsak şüphesiz ki bu yanlış beslenme alışkanlıklarımıza yol açan ve ısrarla, çeşitli bahanelerle tüketmekten vazgeçemediğimiz tehlikeli gıdalardan sıyrılmamız gerekmektedir.

Sağlık için en tehlikeli gıdalar şeklinde ele almamız gerekirse, aman herkes tüketiyor bir şey olduğu yok dedirten, bir çırpıda lezzetle tüketilen ancak bize herhangi bir besin değeri sağlamayan uzak durulası unsurlardır.

Gazlı İçecekler

Zararları saymakla bitmeyecek asitli içecekler diş sağlığınızdan tutun mide bağırsak sistemine, kansızlık ve diyabete varan sıkıntıları beraberinde getirebilmektedir. İçmeden duramayan bireyler için beyinde oluşturduğu dopamin etkisiyle ruh sağlığımıza kalıcı zararlar verebilmektedir.

Yapay Tatlandırıcılar

İçerisinde glukoz, fruktoz ve galaktoz bulunduran her besin şekerlidir diyebiliriz. Süt, pirinç, bal, nohut ve meyvelerde şeker mevcuttur. Şekeri tam anlamıyla hayatımızdan çıkartmak mümkün olmayabilir zaten doğru da değildir. Besin değeri olmayan basit çay şekeri dahil tüm yapay tatlandırıcılar insülin direncimizi tehdit etmekle beraber tam anlamıyla vücudumuzu çürütmektedir. Hal böyleyken vücudumuzun bir miktarına ihtiyaç duyduğu şekeri meyvelerden ve katkı maddesi içermeyen gıdalardan almak uzmanların önerisidir.

Alkol Tüketimi

Zihinde yarattığı etki neticesinde sağlıklı düşünmemize engel olan alkol, bir çeşit uyuşturucudur. Alkol tüketen kişi alkollü iken sağlıklı düşünemez ve sağlıklı hareket edemez. Bu nedenle alkol hem kullanan kişi için hem de çevresi için bir tehlike unsurudur.

Hamur İşi

İnsanlarımızca bahane olarak gösterilen bir klişedir ki; ekmek yemezsem doyamıyorum şeklinde ifade edilir. Ancak ekmeği her bireyin tek bir öğünde kendi eli büyüklüğünde tüketmeleri tavsiye olunur. Aşırı tüketildiğinde kilo almaya sebebiyet veren unlu mamuller vücudumuzda toksik etki yaratır, yanlış karbonhidratların aşırı tüketiminde sıkça görülen iç organ yağlanmaları, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve hatta kanser riski bizi bekleyen tehlikelerdir.

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Hamburger

Fazla tüketilen bir gıda olmasına rağmen hiç sağlıklı bir besin değildir. Genelde dışarıda tüketilen bu besin ticarethanelerin, hamburger etinde uzun soluklu bozulmadan saklayabilmeleri amacıyla koruyucu katkı maddelerine ve şoklama işlemlerine başvurduklarını biliyoruz. Hal böyleyken hamburger eti korunmuş olsa da içerisinde ki koruyucu katkı maddeleri vücudumuzun pek hoşlandığı unsurlar değildir.

Patates Kızartması

İçerisinde bol miktarda nişasta bulunan patates kalori seviyesi yüksek gıdalar arasında yerini alır. Aşırı tüketildiğinde obeziteye davetiye çıkartabilmektedir. Bunun yanı sıra yüksek ısıda yağda kızartılan patates tüketildiği takdirde açığa çıkardığı akrilamidleri vücudumuza adeta bir zehir olarak enjekte etmektedir.

Margarin

Tereyağı süsü verilerek piyasaya sunulan margarin bu anlamda tereyağıyla mukayese dahi edilemeyecek kadar tehlike unsudur. Doymuş katı yağ seviyesinin oldukça yüksek olduğu margarin, trans yağ asidi miktarı olarak da bir hayli zengindir. Zararlarının başında kalp damar tıkanıklığı, anne sütüne direkt müdahalesi ve bağışıklık sistemine negatif etkisi gelmektedir.

İşlenmiş Etler

Etin miadını uzatmak ve tadını değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Etin üreticiden raflara ulaşımına kadar varan yolculuğunda katkı ve koruyucu maddelere maruz kalmaktadır. Protein seviyesi zengin olan gıdalar grubuna soktuğumuz et bu haliyle sınıfta kalmaktadır.

Dondurulmuş Gıdalar

Ülkemizde gıda güvenliğinden sorumlu olan kuruma göre gıdalar, ”Son kullanma tarihlerine kadar her an dondurulabilir. ” Fakat bakteri türlerinin çoğu, derin dondurucuda ölmüyor, ancak düşük ısı ve susuzluk yüzünden pasif hale geçiyor.” hal böyleyken dondurulmuş ürünlerin tüketim şekline hassasiyet göstermemiz gerekir. Örneğin donuk gıdaların hızlı çözdürülmesi sakıncalıdır, çözünenin tekrar dondurulmaması tavsiye edilen bir muhafaza yöntemi değildir.

Patlamış Mısır

Öğün aralarında atıştırmalık tercihlerde cazibeli bir seçimmiş gibi görünse dahi içerisinde bulunan kalori miktarı azımsanmayacak kadar bol miktardadır. Kızartıldığı yağ açısından karaciğer harabiyetini arttırmakta, obeziteye davetiye çıkartmaktadır.