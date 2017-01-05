Renk Körlüğü Testi Nasıl Yapılır, Renk Körlüğü Testi Nasıl Geçilir?

Renk körlüğünde daha çok kırmızı, mavi ve yeşil renkleri görmekte sorun yaşanır veya karıştırılır. Bu da tam olarak algılanamayan renklerin koni hücrelerinin yetersiz çalıştığını göstermektedir. Renk körlüğü, kısmi renk körlüğü ve tam renk körlüğü olmak üzere iki gruba ayrılır. Renk körlüğünün ortaya çıkarılması ve renk görme eksikliğinin ne aşamada olduğunu tespit edebilmek için birçok test oluşturulmuştur.

Renk Körlüğü Testi Nasıl Yapılır?

Son yıllarda uygulanan bazı testler şunlardır; Farnsworth, Lantern, Munsell D-15 ve Ishıhira testleridir. Farnsworth renkli nokta prosedürü, Nagel’ in anomaloskopu, Psödoizo bukromatik plakalar da kullanılmaktadır. Bu testler dışında City University test, Medmont C 100 testi, Tokyo Medical College testleri pek yaygın olamamakla birlikte ülkemizde kullanılmaktadır.

1-Ishihıra Testi:

Renk körlüğünün tespiti için en sık kullanılan yöntem Ishihıra Test’idir.

Her sayfada özel olarak hazırlanmış ve renkli noktaların bulunduğu sayılardan oluşmaktadır. Işık düzenin yeterli olduğu bir odada, hastadan testte gördüğü sayıları okuması istenir. Bu testte kırmızı-yeşil renk algılanması ve kusurun olup olamadığını belirlenmesi için oldukça faydalıdır.

Ishihıra Testi, yaklaşık olarak bir kol mesafesinden ve hazırlanmış olan özel kartlar yaklaşık 4 saniye gösterilecek şekilde uygulanmaktadır.

2-Richmond HRR 2002 testi:

İshihıra testin de uygulanan bazı özellikler olsa da, en önemli özelliği mavi görme kusurunu yani tritan defektleri denilen hastalığı belirleyebilmesidir. Ayrıca yeşil görme kusurunu kırmızı görme kusurundan ayırt etmekte ve renk görme hastalığının hangi aşamada olduğunu kolayca belirlenebilmesidir.

Renk görme kusurunun niceliksel olarak değerlendirme olanağı sağlar ve daha çok İshihıra testinde başarısız olan kişilerde uygulanmaktadır.

3-Lantern (fener) testleri:

Renkleri doğru algılamanın ve ayırt etmenin önemli olduğu bazı meslek grupları için uygulanan yöntemlerden biridir. Lantern testleri, farklı renk ve boyutlardaki işaret sistemlerinin kişi tarafından algılanması temeline dayanır. Bu testler, diğer renk testlerine göre meslek gruplarında daha doğru sonuçlar vermektedir. Hafif renk körü bozukluğu olan kişilerde mesleğe uygunluğu bu test sonuçları referans olarak kabul edilmektedir.

4- Farnsworth renkli nokta prosedürü

Mavi renk görme eksikliğini belirlemek için kullanılan bu testte, hastadan farklı renklerdeki taşları ayırması istenerek uygulanır.

5-Psödoizokromatik plakalar

Kırmızı-yeşil renk körlüğünü saptamak için renkli ve arka fonunda noktalar halinde olan rakamlar gösterilir ve hastanın bunu doğru okuması beklenir.

6-Nagel’ in anomaloskopu

Kırmızı renk körlüğü tanısının konulabilmesi için en iyi sonuç veren testlerden biridir. Pilot, otobüs şoförü ve boyacı gibi bazı mesleklerin işe alınma kriterleri arasında bu testten geçmiş olmaları istenir.

Testi uyguladıkları kişilerden farklı renk tonlarını belirlemek için karıştırarak ve dairesel test cihazını kullanarak renkleri belirlemeleri istenir.

Renk Körlüğü Testi Nasıl Geçilir?

Hastalığa tanı koymak önemlidir çünkü hem trafikte hem de sosyal hayat ve çalışma ortamlarında çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bazı meslekleri yapabilmek için renk körlüğü testinden geçmek zorunlu bir şart olarak sunulmuştur. Bu meslek gruplarına uygun renk körlüğü testleri yapılmakta ve çıkan sonuca göre hastalar gerekli merkezlere yönlendirilmektedir. Bilindik kesin bir tedavi yöntemi bulunmasa da özel lensler yardımıyla belirli bir ölçekte düzeltilebilmektedir