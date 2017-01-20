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Sağlık ve Ruhsal Huzur

Protein Ağırlıklı Diyetle Kilo Vermek Daha Kolay

Written by bayramaktas Leave a comment
Zayıflamaya çalışanların yeni umudu protein. Araştırmalar, protein ağırlıklı bir diyetle kilo vermenin daha kolay olduğunu gösteriyor. 

Diyet hakkında yapılan yeni araştırmanın sonucunda, fazla protein ve az karbonhidrat önerildi. 

Illinois Üniversitesi’nden Prof. Dr. Donald Lyman ve ekibinin yaptığı araştırmada, beslenme ve fiziksel aktivitenin ilişkisi ele alındı. 

Ekibin 10 hafta süren araştırma sırasında, ideal vücut ölçüsüne sahip 24 orta yaşlı kadına günde 1700 kalori içeren diyet uygulandı. İkiye gruba ayrılan kadınların bir grubuna, yüzde 55 karbonhidrat, yüzde 15 protein ve yüzde 30 yağ içeren diyet, diğerine ise yüzde 40 karbonhidrat, yüzde 30 protein ve yüzde 30 yağ içeren diyet uyguladı. 

Uygulama sonucunda, her iki gruptaki kadınların ortalama 8 kilo verdikleri saptandı. Fazla protein alan kadınlar, vücutlarındaki yağdan ortalama 6 kilo 150 gram, adalelerinden ise 850 gram kaybederken, fazla karbonhidrat alan kadınlar 5 kilo 200 gram yağ ve adalelerinden 1,5 kilo verdiler. 

Proteinli beslenmenin iki kat daha yararlı olduğunu belirten araştırmacılar, fazla protein alanların daha fazla kalori yakarak, vücuttaki yağ oranını düşürdüklerini açıkladı. 

Protein ağırlıklı beslenme teorileri yeni değil. Daha önce Atkins ve Zone diyetlerinde de, araştırmadaki uygulamaların başarısı savunulmuştu. Ancak her ne kadar alınan kalori düşüp kilo vermek kolaylaşmış da olsa, bu diyetle kendinizi sürekli bir yorgunluğun içerisinde bulmanız olası. Çünkü enerjisini karbonhidrattan sağlayan vücut, yeterli miktarda karbonhidrat almadığında, yorgunluk ve bitkinlik gibi yan etkiler görülebilir. Aynı zamanda fazla lifli besin tüketilemeyen protein ağırlıklı bu diyetlerde, kolesterol ve sindirim problemleri görülmesi de oldukça muhtemel. 

Ancak fazla protein içeren diyetlerin bu eksi yanları sizi diyeti uygulamaktan alıkoymuyorsa, işinize yarayabilecek birkaç önerimiz var:

Aldığınız protein miktarını yavaş yavaş attırırsanız, tatlı/hamur işi gibi karbonhidrat ağırlıklı besinlerin alımını azaltmanız kolaylaşabilir. Mesela canınız ekmek çektiğinde, bir parça peynir, zeytin ya da fındık deneyin. Bir hafta sonra kendinizdeki farkı siz de hissedeceksiniz. 

Atıştırmak isteği duyduğunuzda, ya da açlığınızı bastırmak için kuru meyve ya da fındık gibi besinleri tercih edin. 

Atıştırma arzularını daha kalorisiz yollardan tatmin etmek isteyenlerse, bir dilim limon emmeyi, ağızlarına kalorisiz şeker atmayı ya da salatalık turşusu yemeyi deneyebilirler.

Bol su içmek hem vücudunuz için iyidir, hem de açlığı bastırmada yardımcı olur.

L-glutamine amino asidini içeren vitaminleri deneyebilirsiniz. Bunlar tatlı arzusunun önüne geçer. 

Yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalayın. Çoğu kişi diş macunun tadını ağzında hissettikten sonra yemek yemeyi eskisi kadar arzulamıyor. Üstelik “Dişlerimi yeni fırçaladım.” diyerek yeni bir şeyler yemekten kendinizi alıkoyabilirsiniz. 

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