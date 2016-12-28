Neurofeedback Tedavisi Nasıl Yapılır, Kimlere Uygulanır?

Neurofeedback, kısaca beyin aktivitesini ölçme ve eğitme yöntemidir. Peki nörofidbek yöntemi nasıl yapılır ve kimlere uygulanır? Gelin birlikte kısaca bu konularda bilgiler edinelim.

Diğer adları EEG biofeedback ve nöro terapi olarak verilmiştir. NASA tarafından geliştirilmiş bir teknoloji olarak 1950’lilerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde başlamış,1960’ların sonunda NASA tarafından astronot eğitimleri için kullanılmıştır. Dünya’da yıllardır her yaştan, her meslekten insan üzerinde uygulanan ve başarısı kanıtlanmış, beyin dalgalarını değiştirme odaklı bir terapi tekniğidir.

Neurofeedback İle Beyin Aktivitesi Nasıl Ölçülür?

Beynimizde, alfa, beta, delta ve teta denilen elektrik dalgaları mevcuttur ve bu dalgalar beynimizin işleyişini düzenler. Çeşitli travmalar, düşme veya çarpma nedeniyle beynin aldığı darbeler, psikolojik etkiler, anksiyete gibi farklı sebeplerden dolayı bu dalgaların işleyişinde düzensizlikler meydana gelir.

Neurofeedback yöntemi ile bu elektriksel dalgalardaki veya aktivitelerdeki düzensizlik bilgisayar destekli aletler kullanılarak dijital ortama aktarılıp kaydedilir. Bir veri bankasında, her yaş grubuna uygun karşılaştırmalar yapılarak, elektrik akımının hangi alanda saptığı veya hangi alanda fazlalaştığı, kişinin performansını etkileyip etkilemediği tespit edilir.

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Neurofeedback Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Kişinin saçlı derisine yerleştirilen küçük sensörler aracılığıyla, neurofeedback denilen alete beynin elektrik aktivitesi yansıtılır ve oradan da bilgisayar monitörüyle bu dalgalar gözlemlenir. Sonrasında teşhis konulur ve tedavi sürecine geçilir. Haftada en az üç kez olmak şartıyla yaklaşık 30 dakika süren seanslar düzenlenir. Ve rahatsızlığa bağlı olarak 15-20 seansta sonuç alınmaya başlanır. Herhangi bir risk ve yan etkisi bulunmayan bu terapi yönteminde tedaviyi gören şahıs beynini kontrollü kullanmayı öğreniyor.

Neurofeedback Kimlerde Uygulanır?

Psikiyatri hekimleri ile nöroloji hekimleri tarafından uygulanan Neurofeedback terapi yöntemi; çocuklarda dikkat eksikliği, hiperaktivite, ergenlik döneminde aşırı heyecan, öfke gibi olumsuzlukların tedavi edilmesinde kullanılmaktadır. Yetişkinlerde migren, depresyon, anksiyete ve uyku bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Epilepsi hastalarında uygulanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bunların dışında kontrollü olarak yapılmış çalışmalar da mevcuttur. Mesela uyuşturucu bağımlıları üzerinde uygulanmış ve ümit verici sonuçlar alınmıştır. Otizm gibi zor bir grup üzerinde de çalışılmış ve halen bu grup üzerinde araştırmalar devam etmektedir.

Neurofeedback Tedavisinin En Başarılı Olduğu Rahatsızlıklar Hangileridir?

Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda ciddi anlamda iyileştirici etkisi kanıtlanmıştır.

Beyindeki Düzensiz Elektrik Akımını Başka Yöntemlerle Düzenleyebilir miyiz?

Elbette ki asırlardır uygulanan telkin ve tavsiye yöntemleriyle bu yapılabilmektedir. Ancak bu yöntem bazı kimselerde her zaman sonuç vermez.

Kimyasal ilaç kullanılarak da tedavi yapılmaktadır. Ancak ilaçların yan etkilerinin olması ve çoğu zaman kalıcı bir iyileşme sağlamaması birçok insanın Neurofeedback yöntemini tercih etmesine sebebiyet vermektedir.

Neurofeedback Yönteminin Tehlikeleri Var mıdır?

Neurofeedback zararları nelerdir? Uygulama, bu konuda uzman merkezlerde ve tedaviyi iyi bilen doktorların desteğiyle yapılmalıdır. Yan etkisinin olmaması, zararsız ve hızlı sonuç alınması ayrıca etkisinin kalıcı olması bakımından Neurofeedback çoğu kişi tarafından tercih edilebilmektedir. Buna rağmen hakkında henüz yeni çalışmaların olması ve ülkemizde yeterli derecede bulunmaması münasebetiyle tedavisinde mutlak zorluk bulunan hastaların bu tedaviye yönelmesi tercih edilmelidir. Yani farklı tedavi süreçlerinden sonuç alınamadığında kullanılmalı, ilk sırayı alacak bir terapi yöntemi olmamalıdır. İşinin ehli olmayan kişilerce yapılacak Neurofeedback tedavi yöntemi; duygusal değişkenlik ve vokal tikler, bedensel yakınmalar, kas seğirmeleri, alt ıslatma, uyku bozuklukları, obsesif-kompülsif bozukluk belirtileri, kaygı atağı, sinirlilik, depresyon, mizaç değişiklikleri ve konuşma bozukluklarına yol açabilmektedir.