Meme İltihabı Nedenleri, Belirtileri Nelerdir? Meme İltihabı Tedavisi Nasıl Olur?

Meme iltihapları (apseleri), diğer adıyla mastit genellikle enfeksiyon kapılması sonucu oluşmaktadır. Her kadının başına gelebilmektedir. Özellikle hamilelik geçirmiş olan kadınların emzirme süresinin ilk 6 aylık zaman içerisinde sıkça görülmektedir. Bu nedenle yeni annelerin kendilerini bitkin ve yorgun hissetmesine neden olabilmektedir. Bebeğin taleplerine eklenmiş olan hastalık sorunları dolayısıyla birçok kadın emzirmeyi tümüyle bırakmaktadır. Bu işlem yanlış olmakla beraber, bebeğinizi emzirmeye devam edebilirsiniz. Çünkü emzirmek, zamanla yakalanmış olan enfeksiyonun temizlenmesine yol açmaktadır ve bebeğe kesinlikle herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

Meme iltihapları ne kadar cesaretinizi kırmış ve ağrılı bir dönem geçirmenize neden olsa da, ilaç tedavisi ile kolayla iyileşmektedir.

Meme İltihabı Neden Olur?

Meme ucu deliklerinden bakteri girmesi sonrası oluşmaktadır. Emziren her annenin meme uçlarında çatlaklar veya yaralar mevcutsa enfeksiyon kapma olasılığı vardır. Emzirmeye ara vermek ve meme içerisinde bulunan sütü tam anlamıyla boşaltmamak, meme içi iltihabına neden olmaktadır. Bu yüzden annelerin farklı emzirme teknikleri kullanarak emzirmeleri sırasında memeyi iyi kavrayabilmesiyle ve memeyi boşaltmaya yardımcı olmasıyla meme ucunda oluşabilecek çatlakları engelleyebilirler.

Meme İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Meme iltihapların en büyük belirtisi göğüs üzerinde ağrılı bir dönem başlamasıyla anlaşılabilir. Bu bölgelerde kızarıklıklar, dokunma sonucunda sıcaklıklar hissedilebilir. Buna bağlı ateşiniz çıkabilir, titremeler oluşabilir ve vücut ağrıları gözükebilir.

Bu iltihaplanmanın kötüleşmesini anlayabilmek o kadar zor değildir. Koltuk altında bulunan lenf düğümlerinin şişmesi ve ağrıların boy göstermesi, kalp atış hızının artmasına ve kötüleşen grip benzeri belirtilerin olması en büyük nedenlerdir. Bu iltihaplar zaman içerisinde apselere yol açabilir. Bu apseler ise ele gelen sert ve baskı yapıldığında ağrı gösteren kütleler şeklindedir.

Meme İltihabına Bağlı Risk Taşıyan Faktörler?

Emzirme dönemi içerisinde görülen meme iltihabı risklerinin artması aşağıda maddeler olarak belirtmiş olduğumuz nedenlere bağlıdır.

Daha önce meme iltihabı geçirmek,

Emzirme veya düzenli olarak pompalama zamanının kaçırılması veya geciktirilmesi. Düzenli olarak emzirilmeyen memelerin boşaltılmaması yüzünden memelerin büyümesi sonucu meme içinin dolu olmasından kaynaklı iltihapların oluşması,

Meme uçlarının çatlaması veya tahriş olması, buna bağlı olarak bebeğin pozisyonunun kötü olması veya memeyi tam olarak kavrayamaması,

Emzirme sırasında giyilen sutyenin dar olması,

Süt üretimini bastırabilmek için kullanılmış olan meme bağlayıcı aparatların olması,

Emziren anneler üzerinde her zaman meme iltihabı gözükebilir. İlk 2 ay içerisinde riskler daha fazladır. İkinci ay sonrasında emzirme düzeni tam olarak yerine oturduğu için, meme iltihabını engellemektedir.

Meme İltihabı Teşhisi Nasıl Konulur?

Meme iltihabı teşhisi genellikle doktorlarınız tarafından belirtiler üzerinde konuşarak belirlenir ve muayene sonrasında size durumu belirtir. Bunun için sizleri gerekti testlere sokma ihtiyacı bazen duymazlar. Soğuk algınlığının birçok belirtisi bu rahatsızlıkta görülmektedir.

Memedeki İltihap Nasıl Boşaltılır?

Memedeki iltihap mutlaka cerrah tarafından boşaltılmalı, şahsi müdahale yapmamalıdır. Bölge uyuşturulduktan sonra, iltihap (apse) büyükse küçük bir kesik atılarak, iltihap küçükse bir şırınga yardımıyla boşaltılır.

Meme İltihabı Tedavileri Nasıl Yapılır?

Meme iltihabı tedavileri antibiyotikler sayesinde gerçekleştirilir. Doktorunuz antibiyotik reçetesi yazmış ise, ilacı tam olarak reçetede verilen talimatlara göre kullanmanız gerekir. Bu sayede daha iyi hissedersiniz. Lakin iyi hissettiğinizi düşünerek ilaçları bitmeden bırakmayınız. Kullanmış olduğunuz antibiyotikler bebeğe zarar vermemektedir. Doktor tarafından verilen antibiyotikler işe yaramama gibi durumunda doktorunuza danışmalısınız. Doktorunuz enfeksiyona neden olan bakteriyi tespit edebilmek için sütünüzü laboratuvara gönderebilir.

Meme iltihabı tedavilerinde halk arasında iyi geldiği düşünülerek söylenilen, ”daha fazla dinlenmeli ve sıvı yiyecekler tüketilmeli, ağrılı olan göğe soğuk kompresler uygulamalı” kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilirsiniz.

Hastalıklı olan göğüs ucuna bebeğinizi emzirmeden yaklaşık olarak 15 dakika öncesinde ılık bir bez koymalı ve günde en az 3 kez tekrarlamalısınız. Bu uygulama sayesinde hastalıklı göğsünüzden akacak olan süt’ün akış hızını arttırabilirsiniz. Hastalıklı olan göğse masaj yapmak da süt akışını hızlandırabilmektedir.

Hastalıklı olan memenizden bebeğinizi emzirmek son derece güvenlidir. Bu sayede meme iltihabınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Hastalıklı olan memenizin ağrısına dayanamıyorsanız diğer memenizi kullanın, süt akışının hızlanması ile birlikte hastalıklı memeye geçiş yapınız. Meme uçlarınız emziremeyecek durumda ise, ( Örnek : Yoğun çatlak ve Ağrılı ise ) pompa yardımı ile meme içini boşaltmaya çalışınız.

Meme iltihaplarını zamanında önlemeye çalışmalısınız. Aksi takdirde apseler oluşabilmektedir. Apselerin iyileşmesi bazen oldukça uzun bir dönem gerektirebilmektedir. Ayrıca bazen meme kanseri kendini öncelikle iltihaplarla gösterebildiğinden hemen doktora gitmek en iyi yoldur.