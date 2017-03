Lens Gözümü Rahatsız Ediyor; Yanma, Kaşınma, Batma, Bulanıklık Nasıl Giderilir?

Her zaman kontak lens ambalajında ​​belirtilen, önerilen değiştirme takvimine uyun.

Genel kural olarak iki haftalık silikon hidrojel lensler her iki haftada bir değiştirilmeli, bir aylık silikon hidrojel lensler her dört haftada bir değiştirilmeli ve günlük tek kullanımlık lensler her gün değiştirilmelidir.