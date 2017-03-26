Lens Gözümü Rahatsız Ediyor; Yanma, Kaşınma, Batma, Bulanıklık Nasıl Giderilir?

Bulunuşlarından bu yana kontakt lenslerle ilgili uzun bir yol kat edilmiştir ancak lens kullanmak zaman zaman kişiye rahatsızlık verebilir. Rahatsızlıkların en yaygın nedenlerinden bazıları; kir / pislik, yırtılmış mercekler, eski mercekler, kuru gözler ve gözle uyumsuz merceklerdir. Bazı durumlarda acıya ve rahatsızlığınıza neden olan durum, altta yatan tıbbi komplikasyon da olabilir. Dolayısıyla sorunun ne olduğundan emin değilseniz göz doktorunuzla konuşmanız her zaman en iyisi ve en doğrusudur. Temel sorun giderme yöntemleri ile sorunun ne olduğunu belirleyebilmeli ve problemi düzeltmek için gerekli önlemleri alabilmelisiniz.

YÖNTEM 1: SORUNUN TANINMASI VE TEŞHİSİ

1. Gözünüzdeki rahatsızlık belirtilerini tespit etmeye çalışın.

Kontakt lensten dolayı bir rahatsızlık yaşıyorsanız, bu sizi psikolojik yönden de etkileyebilir. Kontakt lensten kaynaklı rahatsızlıkların en sık görülen semptomlarından bazıları şunlardır:

Gözün içinde yanma veya kaşınma hissi,

Lensin kullanım süresinin arttıkça yavaş yavaş konfor azalması,

Gözünüzde yabancı bir şey hissi,

Aşırı gözyaşı üretimi,

Olağandışı sıvı sekresyonları,

Görme azalması veya bulanık görüş,

Görüş alanınızdaki nesnelerin etrafındaki gökkuşakları / haleleri / küreleri,

Işık hassasiyeti,

Kuruluk,

Kızarıklık.

2. Alerji belirtileri arayın.

Alerjiler, özellikle kontakt lens kullananlar için, göz tahrişinin yaygın bir nedenidir. Hava yoluyla bulaşan alerjenler lenslerinize kolaylıkla takılabilir ve merceklerinizin ömrünü kısaltır. Eğer bunları temizlemez veya değiştirmezseniz, bu alerjenlere maruz kalmak göz tahrişine ve rahatsızlığa neden olabilir.

Mevsimsel alerjiler, evcil hayvan alerjileri veya diğer yaygın çevre alerjileri yaşadığınızı biliyorsanız günlük olarak alerji ilaçlarını almayı deneyin.

Antihistaminikler içeren reçetesiz göz damlası satın alabilirsiniz. Bunlar, gözlerdeki şişme, iltihaplanma ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir.

Lenslerinizi ne sıklıkta çıkarmanız ya da değiştirmeniz gerektiği konusunda, her zaman kontak lens ambalajınızdaki talimatlara ya da göz doktorunuzun talimatlarına uyun.

3. Kontakt lenslerinizi ne zaman taktığınızı kontrol edin.

Kontakt lenslerin önerilen süre zarfından daha uzun süre gözde tutulması, temas yüzeyinde birikintilerin oluşmasına ve bunun hafif ila şiddetli tahrişe neden olabileceğini unutmayın. Bu basit problemi önlemek için daima kontakt lenslerinizin önerilen kullanım sürelerini aşmamaya özen gösterin.

Herkesin gün içinde sürekli olarak kontakt lensle rahat edecek şekilde kalabilmesi için farklı zaman aralıkları vardır. Kimisinin gözü kontakt lensle 5 saatte yorulurken ve rahatsız olmaya başlarken kimileri gün boyu kontakt lensle konforlu zaman geçirebilir. Siz de kontakt lensle geçirdiğiniz maksimum konforlu vakti tayin edin. Ve bu süreden sonra lensinizi çıkarmaya özen gösterin.

Kontakt lens üreten her marka, onları çıkarmadan veya değiştirmeden önce kontakların ne kadar süre gideceği konusunda kendi kurallarına sahiptir. Bu yönergeler FDA tarafından onaylanmıştır ve ambalaj üzerinde görünür bir yerde yazılıdır.

4. Merceklerin kullanım süresini aşmayın.

Önerilen değiştirme tarihini aşan lensleri takmak, lenslerinizi çıkarmamaktan kaynaklanan sorunlara yol açabilir. Ayrıca lensi uzun süre gözde tutmak, gözün ihtiyacı olan oksijeni de almamasına neden olacak ve birtakım sorunlara davetiye çıkaracaktır. Eski kontakt lensleri tekrar kullanmanız, gözlerinizi tahriş edebilecek veya zarar verebilecek lens yırtıkları, sorunlarla karşılaşma riskini artırır.

Her zaman kontak lens ambalajında ​​belirtilen, önerilen değiştirme takvimine uyun.

Genel kural olarak iki haftalık silikon hidrojel lensler her iki haftada bir değiştirilmeli, bir aylık silikon hidrojel lensler her dört haftada bir değiştirilmeli ve günlük tek kullanımlık lensler her gün değiştirilmelidir.

5. Kontakt lenslerinizi ne kadar süredir kullandığınızı değerlendirin.

Kontakt lensleri kullanmaya yeni başladıysanız, gözlerinizin lense alışması için biraz zamana ihtiyaç vardır. Daha önce hiçbir deneyim sahibi olmadan bütün gün kontakt lensle durmaya çalışmak tahriş, ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Ayrıca ilk zamanlar kontakt lensi gözünüze takmak için de gereğinden fazla vakit harcayabilirsiniz. Ama emin olun ki alıştıktan sonra lens takmak, sizin için gözlük takmak kadar saniyelik bir iş olacaktır.

İlk iki gün boyunca lensi gözünüzde 4 saatten fazla tutmamaya çalışın.

Üçüncü ve dördüncü günlerde kullanım sürenizi günlük sekiz saatle sınırlandırın.

Beşinci ve altı günlerde, kullanım sürenizi altı saat ile sınırlandırın.

Yedinci ve sekizinci günlerde, kullanım sürenizi 10 saate yükseltin.

Yaklaşık dokuz ila 10 gün sonra lensleri 12 saatlik süre ile takabilirsiniz.

6. Kontakt lensin yüzeyinin ters dönmediğinden emin olun.

Bu, sıklıkla kontakt lens takan insanlarda bir sorun teşkil etmektedir. Kontakt lensleri gözümüzden aynen çıkardığımız şekilde lens kutusuna koymalıyız. Eğer ki lensin yüzeyi tersine dönmüşse ve bu şekilde gözümüze taktıysak, o zaman lens gözümüze ciddi rahatsızlık verecektir. Bunu kontrol etmenin basit bir yolu, lensinizi temiz bir parmağın ucuna yerleştirip şeklini gözlemlemektir. Yakından bakmak için kontakt lensinizi gözünüze tutun. Lens, bir topun yarısına mı benziyor, yoksa çorba kasesine mi benziyor? Kenarları parlıyor mu? Kesilmiş yarım bir küre gibi görünüyorsa, o zaman doğrudur ve lensinizi bu şekliyle gözünüze takabilirsiniz.

7. Ciddi bir sorun hissediyorsanız belirtilerini tespit edin.

Çoğu göz tahrişi / rahatsızlığı, alerjenler ve toz gibi çevresel faktörlerden veya kontakt lenslerin yanlış kullanımı nedeniyle oluşur; Ancak, bazen göz rahatsızlığı daha ciddi bir sorundan kaynaklanır. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal doktorunuza görünün:

Ciddi göz ağrısı,

Gözde şişme,

Kalıcı kızarıklık veya tahriş,

Enfeksiyon bulguları,

Işık flaşları,

Sürekli bulanık görme,

Ani görme kaybı.

YÖNTEM 2 : KALINTILARI GÖZDEN ÇIKARMA

1. Ellerinizi iyice yıkayın.

Kontakt lenslerinizi tutmadan veya gözlerinize dokunmadan önce daima ellerinizi iyice yıkamalı ve kurulamalısınız. Bu, kir ve mikropların gözünüze girmesini önlemektir. Kirli elle lense ve göze temas etmek de tahrişe veya enfeksiyona neden olabilir.

Ellerinizi yıkamak için akan temiz su kullanın.

Ellerinizi sabunla köpürtün. Ellerinizin ön ve arka kısımlarını, parmakların arasını ve tırnaklarınızı iyice temizlediğinizden emin olun.

Sabunun ellerinizin her bölümünü kapladığından ve cildinizi temizlemek için sabuna yeterli zaman tanıdığınızdan emin olmak için ellerinizi en az 20 saniye boyunca ovun.

Tüm sabunu temiz, akan su altında yıkayın.

Ellerinizi silmek için tüysüz havlu kullanın. Kağıt havlu da kullanabilirsiniz.

Tırnaklarınızın uzun olmadığından ve pürüzsüz olduğundan emin olun; böylece kazayla gözünüze zarar vermeyin.

2. Kontakt lenslerinizi gözünüzden çıkardıktan sonra temizleyin.

Her merceği nazikçe tutup dikkatle gözünüzden çıkarın. Mercekler/kontakt lensler gözden çıktıktan sonra, gözlerinizin tahriş olmasına neden olabilecek lens üzerindeki günlük kalıntıları gidermek için onları kontakt lens çözeltisiyle/ solüsyonla durulamalısınız.

Avcunuza birkaç damla solüsyon dökün. Bu solüsyonun üzerine gözünüzden çıkardığınız lensinizi koyun. Çukur kısmına da birkaç damla kontakt lens çözeltisinden dökün.

Avucunuza koyduğunuz lensi, günlük toz ve kirlerden temizlemek için diğer elinizin işaret parmağıyla nazikçe ovalayın. Tırnağınızla lensinize zarar vermemeye özen gösterin.

Aynı yöntemi diğer gözünüzün lensi için de tekrarlayın.

Lensleri günlük olarak çıkarmaya ve gözünüzün dinlemesi için vakit tanımaya özen gösterin.

Yırtık bir lensi kesinlikle kullanmayın. Yırtık lensler, çok fazla ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir ve gözlerinize zarar verebilir.

3. Temiz kontakt lenslerinizi tekrar takabilirsiniz.

Merceklerinizi duruladıktan sonra (ve elleriniz hala temizken), kontak lenslerinizi gözlerinize yeniden takmaya hazırsınız demektir. Lensinize veya gözünüze, özellikle de tırnaklarınızla zarar vermemek için çok dikkatli olmanız gerekir.

Ellerinizin kuru olduğundan emin olun, aksi takdirde lens parmağınıza yapışır.

Lensi, işaret parmağınızın ucuna yerleştirin.

Diğer elinizi kullanarak göz kapağınızı ve üst kirpiklerinizi kaldırıp tutun. Kirpikleri tamamen gözlerinizin dışında tutmaya dikkat edin.

Lensi yavaşça göz yüzeyine dokundurun.

Kontakt lensiniz yerine oturuncaya kadar gözlerinizi kırpmayın.

4. Kontakt lensinizin saklama kutusunu temizleyin.

Lenslerinizi muhafaza ettiğiniz kaplar, günlük olarak durulanmalı ve en az haftada bir kez sabunla yıkanmalıdır. Lenslerinizin temiz kalmasını sağlamak için her üç ayda bir yeni bir lens saklama kutusu satın almalısınız.

Kontakt lenslerinizi her taktığınızda lens kutusunu durulamak için lens solüsyonu kullanın. Kirlenmeyi önlemek için lens kutunuzdaki solüsyonu her gün değiştirin.

Lens kutunuzu haftada en az bir kez iyice yıkamak için sıvı sabun (bulaşık sabunu veya antibakteryel el sabunu) ve ılık su kullanın.

Lens kutunuzu yıkamayı bitirdikten sonra yeni lens temizleyicisi eklediğinizden emin olun ve lenslerinizin lens kutusunun içinde olduğu zaman merceklerinizin tamamen solüsyonun içine battığından emin olun.

Lens saklama kutunuzu üç ayda bir veya gerektiğinde değiştirin.

YÖNTEM 3 : KURU GÖZLERİN TEDAVİSİ

1. Gözünüzü nemlendirecek damlalar kullanın.

Kuru gözler için en yaygın tavsiye, gözü nemlendirecek damlalar veya yapay gözyaşı kullanmaktır. Bu tür göz damlaları bileşimi ile gerçek gözyaşlarının etkisini çoğaltarak kuru gözlerin nemlenmesine yardımcı olabilir. Suni gözyaşı kullanıyorsanız koruyucu olmayan bir marka arayın. Normal tezgah üstü damlalarda veya yapay gözyaşlarındaki koruyucular kontak lensinizde birikmeye neden olabilir ve hatta alerjiye neden olabilir.

Göz damlası kullanmadan veya gözlerinize herhangi bir şekilde dokunmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın.

Göz damlası kabını yavaşça sallayın ve kapağı çıkarın. Aplikatör ucuna dokunmaktan kaçının, böylece kirletmemiş olursunuz.

Başınızı arkaya doğru eğin ve şişeyi alnınıza doğru doğrudan gözünüzün üstünde tutun.

Diğer gözünüzü, alt göz kapağınızı ve kirpiğinizi nazikçe aşağı çekin ve aynı anda üst göz kapağınıza yukarı kaldırın.

İstenen damlalık gözünüze düşene kadar şişeyi hafifçe sıkıştırın.

Gözünüzü yavaşça kapatın ve gözünüzün dış kısmına temiz bir elle hafifçe dokunun.

Gözleriniz kapalıyken gözünüzün iç kısmına hafifçe bastırın ve göz damlaları ile temasını uzatmak için 30 saniye boyunca basılı tutun.

Kuru veya tahriş olmuş gözlere eğilimli iseniz nereye giderseniz gidin yanınızda göz damlası taşımalısınız.

2. Anti-inflamatuar ilaçlar alın.

Kuru gözlerinizin ciddiyetine bağlı olarak, doktorunuz anti-inflamatuar bir ilaç önerebilir. Bu göz damlaları (Restasis gibi), steroid şeklinde olabilir.

Anti-inflamatuar reçeteler, kimyasal / ilaçlar, ısı veya bazı otoimmün bozuklukların neden olduğu kuru gözlerin iyileşmesine yardımcı olacaktır.

3. Gözlerinizin kurumasına engel olmaya çalışın.

Gözlerin kurumasının bazı nedenleri, ilaçlar veya bazı tıbbi durumlar gibi kaçınılmazdır. Ancak, diğer çevresel nedenler, uygun planlama ve bakım ile önlenebilir veya azaltılabilir.

Hava rüzgarlı veya aşırı sıcaksa gözlük takın ve rüzgara maruz kalmayı sınırlandırmaya çalışın.

Sigara içmekten kaçının.

Kuru havayı önlemeye çalışın. Isıtma sisteminiz havayı kurutuyorsa (klima gibi) evde hava nemlendirici kullanın.

Kuru gözlere yatkın iseniz nereye giderseniz gidin yanınızda göz damlası taşıyın.

YÖNTEM 4 : ALTERNATİF KONTAKT LENSLER DENEYİN.

1. Gözünüzün lens takmaya uygun olup olmadığı konusunda doktorunuzla görüşün.

Kontakt lensiniz sizin gözünüzle uyuşması için, göz kırpışınızın her seferinde tazelenen ince bir sıvı tabakasına gözünüzün dayanıyor olması gerekir. Lensinizle gözünüzün uyumsuz olması, bu işlemi kesintiye uğratarak rahatsızlık verir ve potansiyel olarak kornea hasarına neden olur.

Göz doktorunuz, kontakt lenslerinizin gözünüze uygunluğunu kontrol etmezse, ondan bunu yapmasını isteyin.

Göz doktorunuz, onu her ziyaret ettiğinizde her iki lensin uyumunu kontrol etmelidir.

Uygun olmayan bir lens, önerilen lens eğriliğinizi ve / veya çapını ayarlayarak kolaylıkla sabitlenebilir.

2. Günlük tek kullanımlık kontakları deneyin.

Yumuşak kontakt lensler genellikle tek kullanımlık olarak değerlendirilirken, bazı insanlar her gün yeni bir lens çifti açmanın rahatsızlığı, önemli ölçüde azaltabileceğini düşünürler. Bu, alerji çeken ve polen, toz ve diğer hava yoluyla bulaşan allerjenlere günlük olarak maruz kalan insanlar için özellikle faydaı bir yoldur.

Bazı yeni günlük kontakt lensler, geleneksel günlük kontakt lenslere nazaran daha fazla konfor sağlayan bir “su gradyanı” ile üretilir.

Maliyetin farkında olun. Her gün kullandıktan sonra kontakt lensleri atarsanız, her yıl 365 lens satın almanız gerekir (ve muhtemelen lensinizin herhangi bir durumla kaybolması veya hasar görmesi durumunda bu sayı daha da fazla olacaktır ).

3. Silikon hidrojel bağlantıları kullanın.

Silikon hidrojel ile üretilen yumuşak lensler, düğer yumuşak kontakt lenslere göre daha “nefes alabilir”. Bunun nedeni, malzemenin lensin içinden oksijen akmasına izin vermesidir. Silikon hidrojel lensler, gözlerin kurumasına da engel olabilir. Silikon hidrojel lensler, normal kontakt lenslere nazaran daha hızlı nem emer ve göz kuruması riskini azaltır.

Silikon hidrojel lensler, özellikle uzun süre lens takanlar için göz konforunu arttırır.

Bazı kullanıcılar, silikon hidrojel lens kulanırken kızarıklık, kaşınma ve rahatsızlık gibi alerji benzeri reaksiyonlar yaşamaktadırlar. Bununla birlikte, günümüzde araştırmacıların bulduğu alerjik reaksiyonlara ilişkin resmi bir kanıt bulunmamaktadır.

Silikon alerjisi olduğuna inanıyorsanız, silikon hidrojel kontakt lens kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla konuşmanız gerekir.

4. Kuru gözlere sahipseniz özellikle doktorunuzun bu konuda önerdiği lensleri kullanın.

Gözlerinizde şiddetli bir kuruluk varsa ve bu durum sizi ciddi boyutlarda etkiliyorsa, bu sorunu gidermek için özel olarak tasarlanmış bir kontak lensi doktorunuza danışarak rahatça bulunabilirsiniz. Bazı yumuşak, tek kullanımlık kontakt lensler, yetkili makamlarca kuruluktan kaynaklanan rahatsızlığı düzeltebilir olarak kabul edilmektedir.

Şiddetli kuru gözlerden muzdarip olursanız, hangi lenslerin durumunuz için en iyi olabileceği hakkında göz doktorunuza başvurun.

5. Gözlük takabilirsiniz.

Kontakt lensler, gözlerinizde rahatsızlık ya da tahrişe neden oluyorsa, gözleriniz başkalarının gözlerinden daha hassas olabilir. Bunun için göz doktorunuzun uygulayacağı ufak bir muayene yeterli olacaktır. Eğer ki gözleriniz lens takmaya uygun değilse doktorunuzun tavsiyesine göre gün içinde lens kullanım sürenizi sınırlandırmalı ya da tamamen lens kullanmayı bırakmalısınız.