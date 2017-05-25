Spor, belli kurallar içinde yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adı. Spor yaratılan ilk insandan beri bir şekilde hayatın içinde olmuştur. İlk dönemlerde hayatta kalmak ve avcılık için yapılırken sonraki dönemlerde yarışma, müsabaka ve boş zaman faaliyeti olarak yapılmaya devam etti. İnsanların gelişen hayat şartlarıyla birlikte boş zaman kavramı oluştu. Bu oluşan boş zamanı doldurmak için spor yapmaya başladılar. Spor her şeyden önce sağlıklı yaşamak ve yaşam kalitesini arttırmak için yapılır.

Erken yaşta spor yapmaya başlayan insanlar hayatlarını sağlıklı bir şekilde sürdürür ve uzun yıllar yaşlanmazlar. Profesyonel sporculuk yapanlar ise para kazanmak ve hayatlarını refah içinde sürdürmek için spor yaparlar. Sporun en önemli yararlarından biri de kişilere sosyallik katmasıdır. Küçük yaşlarda spora başlayan çocuklar daha öz güvenli, pozitif duygulara sahip, kötü alışkanlıklardan uzak yetişirler. Bu yönden sporun ahlaki boyutu kaçınılmazdır. Peki, herkes her spor yapabilir mi? Spor her yaştan kişilere hitap eder. Kişi kendine uygun spor dalını nasıl seçmeli? Kişiler kendine uygun spor dalını seçerken mutlaka alanında uzman birinden yardım alır. Fiziksel özelliklerinin yeterli olduğu ve kabiliyeti olan spor dalını seçer.

Haftada kaç gün spor yapılması gerektiği doktordan öğrenilir. Bulunduğu bölgede yaygın olan veya sevilen spor dalını seçer. Spora başlarken önüne çıkacak engelleri önceden öğrenir ve ona göre hareket eder. Uygun zamanını belirledikten sonra uzman bir antrenörle programını yapar. Yeteneği olan branşa başlaması önemlidir. Profesyonel anlamda spor yapmanın sorumlulukları fazladır. Ama profesyonel sporun kazancı ve getirisi büyüktür. Spor konusunda yapılan programlar ve tanıtım organizasyonları takip edilip bilgi alınmalıdır. Kişi kendisine uygun olan ve sevdiği spor dalını antrenöründen öğrenir ve başlar.

İnsanlar Spor Konusunda Nasıl Bilinçlendirilir?

Spor, yukarıda bahsedildiği üzere belirli kurallar çerçevesinde, egzersiz veya yarışma şeklinde yapılan fiziksel ve zihinsel etkinliklerin tümüne denir. Spor tarihin eski dönemlerinden beri yapılır. Önceden avcılık ve insanların hayatta kalmak için yaptığı faaliyetler olarak devam ederken özellikle Yunan mitolojisinde olimpiyatlarla birlikte yarışma ve müsabaka şeklini almıştır. Olimpiyatlarla birlikte birçok branş oluşturulmuş kuralları belirlenmiş galip olanlara ödüller verilmiştir.

1896 yılından itibaren olimpiyatlar modern şeklini almış ve her 4 yılda bir yapılmaya devam etmiştir. Ülkemizde de spor 1400’lü yıllardan itibaren çeşitli şekillerde yapılmaktadır. İstanbul da kurulan güreş ve okçuluk tekkelerinde insanlar eğitim almış yarışmalar düzenlenmiştir. 1900’lü yılların başından itibaren ülkemizde futbol branşı yayıldı ve resmi spor kulüpleri kuruldu.

Spor sağlıklı bir hayat sürdürmek için insanların tercih ettiği yollarda biridir. Spor konusunda insanları bilinçlendirmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın önderliğinde yerel belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ortak çalışma yapmaktadır. Uzman kişiler sporun faydalarını anlatarak insanları spor konusunda bilinçlendirip kitleler halinde spora sevk etmeye çalışır. Okullarda beden eğitimi ve spor derslerinin saatleri arttırılıp sporu sevdirmek için çalışılması gerekir. Sporun farklı branşları tanıtılıp özellikle gençlere bilgiler verilmelidir.

Gençlere sporu sevdirip kötü alışkanlıklardan ve arkadaşlıklardan uzak tutmak için çalışmalar yapılır. Sporun en faydalı yönlerinden biri şüphesiz kötü ortamlardan uzak tutmasıdır. Spor bilincine sahip bireyler sağlığını ve hayatını korumak için sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzak durur. Bu konuda aileler destek olup çocuklarını spora teşvik etmelidir. Küçük yaşlardan itibaren başlayan çocuklar hayatını daha kaliteli bir şekilde sürdürür ve uzun yıllar boyunca sağlık problemleri yaşamaz. Spor konusunda insanların bilinçlendirilmesi için başta devlet olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekir.