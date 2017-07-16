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Sağlık ve Ruhsal Huzur

Kırışıklıkları Önlemek İçin Meyve, Yüz Germe Estetiği Face Lifting

Written by Yorum Yap

İnsanların büyük bir kısmının problemi olan kırışıklıklar, daha çok yaş ilerlemelerinde ortaya çıkar ve moral bozukluğuna neden olmakla beraber güzelliğe de etki eder. Bundan dolayı çoğu insan kırışıklıkları önlemek için çare arayışına girer. Ararlar ancak var mıdır bu işin bir çaresi? Uzmanların yaptığı araştırmalara göre kırışıklıkları önlemenin yöntemi vardır. Nasıl mı? Severek yediğimiz ve mutfağımızda bulunabilen kırışıklıkları önlemek için küçük meyveler çıkıyor karşımıza. Satın alınan ve uğraştıran insan elinden çıkmış kimyasalların yerine, kırışıklık düşmanı bu meyveler tamamen sağlıklıdır. İşte kırışıklıkları önlemek için küçük meyveler;

1.Çilek

Belki de ilkbaharın en çok sevilen meyvelerinden kıpkırmızı çilek, mükemmel tadıyla herkesin bulunca yemek isteyeceği bir meyvedir. İşte çilek tadının yanında kırışıklık giderici etkisi ile de karşımıza çıkıyor. Maskelerde kullanımı ile karşımıza çıkan çilek, ölü hücreleri canlandırıyor. Protein kaynağı olan yoğurtla da birleştiğinde daha etkili olduğu söylenmektedir. Yaşlılığı geciktiren flovonoid’i içinde barındıran çilek kırışıklıkların bir numaralı düşmanı oluyor.

2.Yaban Mersini

Adını az duymuş olsak da yaban mersini aslında doğanın bize hediye etmiş olduğu mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Cildin beslemesine faydası olan A, K, ve C vitaminlerini içinde barındırır. Cilt hücrelerinde ki yenilenmeyi hızlandırır.

3.Böğürtlen

Evlerimizin bahçelerinde yetiştirebilme imkanı ile bize bir avantaj sağlayan böğürtlen yaz aylarında tadı ve görünüşü ile vazgeçilmez bir meyvedir. Diğer meyveler gibi kırışıklığa etki eden antioksidanı barındırır.

4.Avokado

Kırışıklık kremlerinde çokça rastladığımız avokado, aslında güzelliğe katkısını ve kırışıklığa iyi geldiğini kanıtlar nitelikte. Sahip olduğu B ve E vitamini cildin yumuşamasına ve nemli olmasına neden olduğundan dolayı genç bir görünüme sahip olmanızı sağlar ve cilt bakım ürünlerinin favorisidir.

Not: Bu tür küçük meyveler bolca zirai ilaçlarına maruz kaldığından dolayı organik olanların tercih edilmesi gerekmektedir.

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Yüz Germe Estetiği Face Lifting

Yüz germe estetiği face lifting yaşın ilerlemesi ve yüzde oluşan sarkmaların giderilmesi amacıyla yapılan estetik bir operasyondur. Yüz germe amacıyla uygulana ameliyatsız yöntemlere göre daha başarılı ve kalıcı sonuçların alınmasına yardımcı olur. Operasyon sonucunda yüzdeki estetik olmayan görünüm düzeltilir.

Yüz germe estetiği kimlere yapılır?

Bu operasyon cerrahi bir girişim olduğu için, diğer yöntemlerden sonuç alamayan kişilere, yüz cildinde yoğun sarkma sorunu bulunan kişilere, ileri yaşlarda ciltte katlantı sorunu olanlara, yüz ve boyun kontörü kaybolan kişilere, bu gibi etkilerle yüzünde yorgun bir ifade oluşan kişilere rahatlıkla yapılabilir. Yüz germe estetiği ameliyatı için cinsiyet ayırımı yoktur. İhtiyacı olan herkese uygulanabilir. Günümüzde yüz germe kadınların en fazla rağbet ettiği estetik operasyonlar içinde yer almaktadır.

Yüz germe estetiği nasıl yapılır?

Bu operasyon öncesinde hastaların yüzündeki sorunlar tespit edilir. Yüz germe için uygun olduğuna karar verilirse, hasta için özel bir ameliyat planlaması yapılır. Bu arada hastanın kullandığı kan sulandırıcı ilaçlar varsa bunlar sorgulanarak, önceden ilaçları kesmesi sağlanır.

Yüz germe estetiği öncesinde hastalar ameliyat için hazırlanır. Operasyonda genel ve lokal anestezi yöntemlerinden biri kullanılabilir. Yüzde daha önceden belirlenmiş bölgelerde kesi yapılarak, planlanan şekilde ciltte germe işlemi yapılır. Yapılan kesiler özel dikişlerle kapatıldığı için, görünürde iz kalmaz. Operasyonun süresi yaklaşık 3-4 saattir.

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Yüz germe estetiği sonrası iyileşme süreci

Hastalar herhangi bir sorun olmazsa bir gün içinde taburcu edilir. Bu süreçte hastanın bir hafta kadar evde dinlenmesi tavsiye edilir. Kısa bir süre yüzde morarma, ödem gibi etkiler olabilir. Bunlar doktorun önerdiği merhemler yardımıyla kısa sürede etkisini yitirir. İyileşme sürecinde ağır aktiviteler yapılmamalı, yüzde kozmetik ürünler kullanılmamalı, makyaj bir süre yapılmamalı ve sıcak duş alınmamalıdır.

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