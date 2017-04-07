Keçi Sütü Sabunu Evde Nasıl Yapılır, Faydaları Yararları Nelerdir?

Ev Yapımı Keçi Sütlü Sabunun Faydaları Nelerdir?

Birçok kişi hala suyla yapılan sabunla cildini yıkıyor. Çiğ keçi sütü ile yapılan sabunlara geçmek için cildinizin sağlığına gerçek anlamda yarar sağlayabilir. Keçi sütü sabunu, kuru veya hassas ciltli kişiler, egzama ve sedef hastalığı gibi sorun yaşayanlar için harikadır. Sırasıyla ev yapımı keçi sütünün faydaları:

Alfa Hidroksi Asitler: Keçi sütü, ölü cilt hücrelerinin cildinizin yüzeyinden çıkarılmasına yardımcı olan, laktik asit gibi alfa-hidroksi asitler içerir. Bu cildinizin yüzeyinde pürüzsüz ve daha genç görünen yeni hücreler bırakır. Alfa-hidroksi asitler ölü cilt hücrelerini bir arada tutan bağları parçaladıklarından çok etkilidirler.Ölü cilt hücrelerini çıkartmak, tahrişi gidererek birçok cilt durumuna yardımcı olacaktır.Su bazlı sabunlar, sıklıkla cildi tahrip eden sonuçlarla bunu başarmak için sert kimyasal asitleri kullanabilir. Vitaminler.Keçi sütü pek çok vitamin içerir, ancak hasarlı cilt dokusunu onarmak ve sağlıklı cildi korumak için gerekli olan Vitamin A yönünde özellikle yüksektir.Vitamin A ile yapılan kremler, çizgileri ve kırışıklıkları azaltma yönünden etkili olduğunu gösteren birçok tıbbi çalışma yapılmıştır. Akne ve sedef hastalıklarında rahatlama etkisi yaratır. Su bazlı sabunlar yapay olarak vitaminlerle güçlendirilebilir, ancak çoğu sabun içermez. Krem: Yağ molekülleri iyi sabun yapmanın önemli bir parçasıdır.Keçi sütünün içerdiği krem, keçi sütü sabunlarının nemlendirici kalitesini artırmaya yardımcı olur.Birçok kişi özellikle kış aylarında kuru ciltten muzdarip olduğu için sabun için önemli bir kalitedir. Keçi sütü sabunu diğer birçok sabun gibi cildi kurutmayacaktır. Cildin doğal olarak nemlendirilmesi cildin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu için bu önemlidir. Mineraller:Keçi sütü cilt için önemli olan selenyum gibi mineralleri içerir.Selenyum, bilim insanları cilt kanserinin önlenmesinde önemli bir role sahip olduğunu söylüyorlar. Selenyum aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarının cilde zarar gelmesini önlemeye yardımcı olabilir. Diğer sabunlarda kullanılan suda kalsiyum, sodyum veya demir (genellikle musluk suyunda bulunur) gibi mineraller bulunsa da, cildinize gelince bu pek yardımcı olmaz.

Cildinizin sağlıklı olup olmadığına bakılmaksızın, su ile değil, işlenmemiş çiğ keçi sütü ile taze yapılan el yapımı bir sabunu kullanmanız kesinlikle yararlı olacaktır.

Sizlerle paylaşacağımız bu tarif, sabun yapmanın en kolay yollarından biridir ve size seçeceğiniz kokular ve renkleri ekleme seçeneği sunar. Ayrıca, herhangi bir kür süresi gerektirmez. Bununla birlikte, tabandaki katkı maddeleri eritmeyi kolaylaştırmak için kullanılır.

Keçi Sütlü Sabun ve Kimyasal Sabunlar Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ev yapımı sabunları konu aldığımızda öncelikle anlatmalıyız ki sert kimyasallarla yüklü ticari sabunlara dayanmak yerine kaba ve kuru cildinizi doğal olarak tedavi etmek için ev yapımı sabunlardan daha iyisi yoktur. Ticari sabunlarda, hoş koku ve aromadan çok daha fazla şey var. Göze uymayan ve sağlıksız bir şey! Bu nedenle de kendi ev yapımı, toksik içermeyen sabununuza geçmek için bir nedeniniz var.

Ticari sabunlar kimyasal bileşikler ve triklosan, dioksan, formaldehit, parabenler ve yapay parfüm gibi sentetik türevlerle doludur. Sadece bu kimyasallar cildiniz üzerinde yalnızca sertlik değil aynı zamanda kanserojen olarak hareket ettiği için kanser geliştirme riskini de arttırmaktadır.

Kaba ve kuru cildinizi daha iyi tedavi etmek için bir yol evde yapılmış bir sabun kullanmak olacaktır.

Temizleme ve nemlendirme avantajları sunduğu için doğal bir keçi sütü sabunu yapmayı deneyebilirsiniz.

Keçi sütü, anti-inflamatuar, antibakteriyel ve iyileştirici özelliklere sahip bir santraldir ve bol miktarda besin içerir. Sütteki alfa-hidroksi asitlerin ve yağ moleküllerinin yüksek seviyeleri cilt yaşlanmasının geciktirici işaretleri, akne tedavisi, cilt iltihaplarının azaltılması, rahatlatıcı, kuru ve hasar görmüş cilt için mükemmel bir sonuçtur.

Ek olarak, cildi besleyen A, D ve E vitaminleri gibi gerekli besin maddeleri ve vitaminlerin bulunduğu bir depodur.

İşlemi kolaylaştırmak için, taze keçi sütü yerine keçi sütü sabunu kullanabilirsiniz. Online mağazalarda keçi sütü tabanını kolayca bulabilirsiniz. Sadece eritme ve dökmeye ihtiyacınız kalacaktır.

Ayrıca, cildinize daha faydalı olmasını sağlamak için tarifte bal, kahve ve uçucu yağ ekledik.

Bal, mükemmel cilt bakımı faydaları ile bilinir. Antibakteriyel, antioksidan, nemlendirici ve yatıştırıcı özellikleri övgüye değer.

Kahve, antioksidanlar açısından zengin ve mükemmel bir eksfoliyanterden başka bir bileşendir. Cildin tonlandırılmasında ve aydınlatılmasında, kızarıklığın azaltılmasında, akne izlerinin solmasında ve selülitin giderilmesinde yardımcı olur.

Bu tarif, sabun yapmanın en kolay yollarından biridir ve size seçeceğiniz kokular ve renkleri ekleme seçeneği sunar. Ayrıca, herhangi bir kür süresi gerektirmez. Bununla birlikte, tabandaki katkı maddeleri eritmeyi kolaylaştırmak için kullanılır.

Ev Yapımı Keçi Sütü Sabunu Nasıl Üretilir?

İhtiyacınız olan şeyler (3 sabun çıkarır):

Taze keçi sütü sabunu tabanı – 1½ fincan

Bal

Kahve – 1 çorba kaşığı

İsteğinize göre uçucu yağ – 10 ile 12 damla

Silikon kalıplar – 3 adet

Aşamalar

1. Sabun tabanını küp haline getirin ve bir kap içine 1½ fincan koyun.

2. Kaseyi mikrodalgaya koyun ve 50-60 saniye erimesine izin verin. Her seferinde tamamen eridiğini kontrol ederek karıştırın.

3. Üzerine bir çay kaşığı bal ilave edin.

4. 1 çorba kaşığı kahve tozu ilave edin.

5. Seçtiğiniz 10 ile 12 damla uçucu yağı ekleyin. Nane yağını burada kullanabilirsiniz.

6. Karışım soğuyup hemen katılaşmasına izin vermeden hızlı bir şekilde karıştırın.

7. Karışımı kalıplara dökün.

8. En az 30 dakika donmaya bırakın.

9. Sabunu kalıplardan çıkarın.

Ev yapımı sabunuz artık hazır. Kullanmadan önce birkaç gün bekletmenizi öneririz.

Keçi Sütü Sabunu Nasıl Kullanılır?

Daha yumuşak ve pürüzsüz bir cilt için banyo yaparken bu sabunu düzenli olarak kullanabilirsiniz. En güzel yanı, yüzünüzde bile kullanabilirsiniz.

Bu ev yapımı bir sabun, herhangi bir asit içermez, bu yüzdende çok köpürmez.

Raf ömrü: 1 aydır.

Depolama: Nemden uzak, serin bir yerde saklamanız önerilir.

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