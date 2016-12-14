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Kalbin Çalışma Mekanizması, Çalışma Sırası, Kalp Nasıl Çalışır Kısaca Açıklama

Written by bayramaktas Leave a comment

İnsan kalbi, vücudumuzda kan dolaşımını sağlayan bir pompa gibi çalışır. Çalışma mekanizmasında belirli bir çalışma sırası vardır. Gebeliğin 18.-21. günleri arasında atmaya başlar ve kişinin yaşamı boyunca çalışmaya devam eder. Kalbin çalışma mekanizması ve sırası hakkında açıklamalar ve bilgiler verelim.

Kalbin Özellikleri Hakkında Kısa Bilgiler

İnsan kalbi 7-15 ons ağırlığında, baş aşağı armut şeklini andıran ve yumruk büyüklüğünden biraz daha büyük olan, göğüs ortasının hafif solunda olan ve perikard (iki yapraklı zar) adı verilen torba benzeri bir yapı içinde bulunur. Yaklaşık dakikada 72 kez atar (günde yaklaşık 100.000 kez attığı söylenir) ve vücudun farklı bölgelerine oksijenli kan pompalar.

Kalp kası üç katmandan oluşur. Dışta sıvı dolu ince sac olan epikardiyum (perikard), kalbin en içteki astarı endokardiyum ve ortada kalın kas duvarı miyokard. Miyokard kanın pompalanması için kalp odacıklarının kasılmasından sorumludur. Onun kasılması ve gevşemesi hepimizin aşina olduğu kalp atışını sağlar.

Dolaşım sistemi, vücudumuzda tüm hücrelerdeki besinlerin ve atıkların hareketini sağlar. Bu homeostasis (vücut fonksiyonlarında dengenin korunması) bakımından da yardımcı olur. Kan, kan damarları yoluyla kalbe ulaşmaktadır. Kalp, kan dolaşımını kolaylaştıran arterler ve venler yoluyla kan pompalayan istemsiz kaslardan oluşmaktadır. İnsan vücudundaki en güçlü kas insan kalbidir. Kalpte kan pompalanması durduğu anda ölümcül olan kalp krizi tehlikesiyle karşılaşılır. Kalp nasıl çalışır kısaca açıklama yapalım.

Kalbin Çalışma Mekanizması

Kalbimizi bir pompa olarak hayal edersek kan damarlarımızı tüm vücudu saran boru hatları olarak düşünebiliriz. Bu pompalama sistemi vücutta saf kan dolaşımından sorumludur. Gebeliğin 21. gününden sonra bebeğin kalbi annenin kalp hızına yakın bir hızda atmaya başlar.

Kalp iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere 4 bölümden oluşur. Kalbin sağ tarafında sağ kulakçık deoksijene kanı (şekilde üst damar yoluyla) toplar. Kan sağ karıncık yoluyla (şekilde pulmoner arterden) akciğerlere akar. Kan akciğerlerde oksijenlenir. Akciğerlerde arıtılmış saf kan sol kulakçıkta toplanır. Kan buradan sol karıncık içine gider. Sol karıncık sirkülasyondan sorumlu bölümdür.

Şimdi kalbin çalışma sırasını maddeler halinde vererek onun çalışma mekanizmasını daha iyi anlayalım.

1-Kan sağ kulakçıkta triküspit kapaktan sağ karıncığa girer.
2-Daha sonra pulmoner arter yoluyla akciğerlere akar.
3-Akciğerlerde oksijen açısından zenginleştirilen kan, pulmoner ven yoluyla sol kulakçığa gelir. (Pulmoner ven sol kulakçığa oksijen açısından zengin kanı getiriyor.)
4-Daha sonra sol karıncığa ulaşmak için mitral kapaktan akmaya başlar.
5-Kan, aort kapağından aort damarına pompalanır. Aort, kanın vücutta seyahat etmesi için ona uzun bir yol sunar.
6-Arterler, arteriyoller ve kılcallar vücuttaki kan akışının her bir hücre içinde gezmesi için bir ağ oluşturmuşlardır.
7-Kanın bir kısmında yer alan atıklar, böbreklerdeki filtrelerden geçtiğinde kandaki atıklar ayrılır.
8-Daha sonra alt ve üst ana toplardamarlar, sağ kulakçığa deoksijene kanın taşınmasını sağlar.
9-Kan kulakçıklardan geriye doğru akabilir mi? Hayır. Mitral ve triküspit kapaklar, karıncıklar dolduğunda kapanarak bunun olmasını engeller.

Kalbin Vücudumuz İçin Önemi Nedir?

Kalbin vücudun her yerine oksijenin kan yoluyla taşınması gibi hayati bir görevi vardır. Örneğin beynin oksijen ve glikoza sürekli ihtiyacı vardır. Düzgün ve yeterli sağlanmadığı takdirde beyin bilincini kaybeder. Aynı şekilde kasların da düzgün bir şekilde çalışması için glikoz, oksijen, amino asit, sodyum, kalsiyum, potasyum tuzlarına ihtiyacı vardır. Kalbin vücuda kan pompalamasında herhangi bir zorluk varsa ciddi sorunlara yol açabilir hatta ölümcül olabilir.

Günde en az 30 dakika yavaş tempolu fiziksel aktivite yapmak, kalp sağlığını korumada yardımcı olabilir. Diyetinizi kontrolde tutmak ve sağlıklı bir şekilde yemek yemek önemlidir. Daha fazla sebze ve meyve tüketmek, yemeklerde yağ miktarını azaltmak mühimdir. Sigarayı tamamen bırakmak, sigara dumanından (pasif sigara içimi) uzaklaşmak gerekir. Stresin kalp işleyişi ile doğrudan ilişkili olduğundan, stresi yönetmek için ruhsal yönden sağlıklı olmanın yollarını öğrenin.  Yıllık bazda fiziksel check up yapmak ve kan basıncını izlemek için doktorunuza danışın.

Kalp hiç mola vermeden sürekli çalışır. Kalbi etkileyebilecek yağlı gıdalardan, ağır egzersizlerden ve stresten kaçınarak sağlıklı bir yaşam sürmek oldukça önemlidir.

Kandaki Oksijen Seviyesi (Miktarı) Nasıl Ölçülür?

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