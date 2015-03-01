Havuç Suyu Cilt ve Genel Sağlık İçin Ne İşe Yarar?

Turuncu renkli boynuz şekilli köke sahip havucun sağlığa birçok yararı vardır. Bu makale, havuç suyunun cilt için faydaları ve genel sağlık konularında ne işe yaradığını ele almaktadır.

Biliyor musun?

Daha önce, havuç “aromatik yaprakları” için yetiştirilirdi, kökleri için değil. Ancak, bugün havuç, kökü için daha çok tercih edilmektedir.

Havuç suyu harikadır çünkü genel sağlığımız için birçok yarar sunuyor. Bununla birlikte, cildinizin sağlığını iyileştirmede gerçekten yardımcı olabiliyor. Havuç suyunun düzenli tüketilmesi, daha düzgün bir cilt kazandıracaktır. Deri için havuç suyunun çeşitli faydalarını ve ne işe yaradığını tartışalım.

Düzenli Tüketimin Önemi

Havuç suyunu düzenli olarak tüketmek, uzun vadede iyi nemlendirilmiş cildin oluşmasına neden olur. Böylece, cilt kuru olmaz ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarından korunulabilir. Ayrıca, havuç suyunun uzun süreli kullanımı, zengin antioksidan içeriğinden dolayı erken yaşlanmayı önleyecektir. Böylece, kırışıklıkları önleyeceksiniz ve kırışık olan ciltteki kırışıklıkların ve koyu renkli cilt lekelerinin yoğunluğunda bir azalma göreceksiniz.

Havuç Suyunun Cilde Faydaları Maddeler Halinde

Havuç suyu yara izini azaltır. Potasyum açısından zengin havuç suyu “cilt kuruluğunu” engeller. Havuç suyu “lekeleri” ve “yaraları” azaltmaya yardımcı olur. Havuç suyunun içilmesi vücudu ve cildi “nemli” tutar. Birçok “cilt bakım ürünlerinde” havuç suyu ortak bir bileşendir. Havuç, iyi sindirime yardımcı olan uçucu yağları içerir ve böylece “akne” yi önler. Havuç suyu cildi yumuşatır ve düzleştirir. Anti-inflamatuar özelliğe sahiptir ve “cildi canlandırır ve tonlandırmaya” yardımcı olur. Havuç meyve suyunun düzenli içilmesi cildinizi “nemlendirilmiş, pürüzsüz, yumuşak ve esnek” tutacaktır. Havuç suyu, “pigmentasyon” nedeniyle oluşan düzensiz cilt tonlarının tedavisinde de yardımcıdır. Vitamin A, “doku büyümesi” için gerekli olan vitamindir ve havuçta bol miktarda bulunur. Havuç suyu cildin esnekliğini geliştirir Antioksidanlar egzama, deri iltihabı, kırışıklıklar ve hatta döküntüler gibi “cilt sorunlarını önler”. Karotenoidler ve antioksidanlar güneşe karşı cildin bağışıklığını arttırır ve “güneş yanığının” iyileşmesine yardımcı olur. C vitamini, cildin esnekliğini geliştiren ve “kırışıklıkları” önleyen kollajen üretimine yardımcı olur.

Havuç Suyu’nun Sağlığa Diğer Faydaları

Havuç suyu kanseri önlemeye yardımcı olur.

Havuçtaki A vitamini, “iyi görüş” için gereklidir.

Havuç suyu ve kanser arasında olası bir ilişkiyi bulmak için birçok araştırma devam etmektedir.

Havuç suyu, “kanserin önlenmesinde” yardımcı olan pek çok gerekli vitamin ve mineral içerir.

Havuç suyu bağışıklığı güçlendirir.

Havuç suyu “vücuttaki sindirilemeyen lifleri kaldırır”.

Havuç suyu vücudun genel “bağışıklığını” arttırır.

Günlük 1 su bardağı havuç suyunun alınması da “kalp hastalıklarının” önlenmesine yardımcı olur ve “inme” olasılığını azaltır.

Havuç Suyu Hakkında Bilgiler

Havuç suyu, kalsiyum ve diğer vitaminler bakımından zengindir.

Birçok kişi lekelerden arındırmak için havuç hamurunu topikal olarak uygulamak eğilimindedir, ancak ağızdan tüketilirse havuç suyunun yararları cilt için daha iyi olacaktır.

Havuç, kalsiyum, potasyum, A vitamini ve C vitamini gibi besin maddelerin açısından zengindir.

Yaklaşık 240 ml havuç suyu olan bir fincan, sadece 90 kalori içerir.

Havuç suyunda doğal olarak şeker çoktur.

Günlük 1 su bardağı (8 gram) havuç suyu için, ancak bu miktardan fazla içmeyin, çünkü vücut tarafından emilmeyecektir. Ayrıca, havuç suyunun fazla tüketilmesi, teninizi geçici olarak sarımtırak-turuncu rengine dönüştürebilir.

Şeker hastaları, doğal şeker içerdiğinden daha az miktarda havuç suyu içmelidir.

Daha lezzetli havuç suyu için herhangi bir meyve harmanı ekleyebilirsiniz.

Havuç tadını sevmiyorsanız, havuç suyunu diğer yiyecek suları ile karıştırmak iyi bir fikirdir.

Bazı lezzetli kombinasyonlar, havuç ve turuncu, havuç ve mango, havuç ve böğürtlen, muz ve havuç, pancar ve havuç, ananas ve havuç gibi şekerlemelerdir. Bu şekilde, meyve suyunda daha fazla besin içersiniz ve aynı zamanda iştahınız açılır.

Cilt ve genel sağlık için havuç suyunun maksimum faydalarını elde etmek için; her zaman taze havuçtan yapılmış suyu içmeye çalışın. Şişelenmiş havuç sularından kaçının. Eminim ki, havuç suyunun çeşitli yararlarını öğrendiğinize göre, sağlıklı bir cilt ve vücut için diyetinize günlük bir bardak havuç suyu da ekleyeceksiniz.