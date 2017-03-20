Hamilelik Döneminde Yapılan Sporların Faydaları Kısaca Nelerdir?

Hamilelik döneminde, hızlı kilo almak istemeyen ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmek istemeyen anne adayları, hamileliğin başından itibaren düzenli spor yapmaktadır. Uzman bir eğitmen ile yapıldığında hamileliğe hiçbir zararı bulunmayan bu sporlar, görsel olarak ve sağlık açısından hamile kadınları oldukça rahatlatacaktır. Belli aralıklar ile yapılan bu sporlar hamile kadınlara; enerji verir, kas sistemini güçlendirir ve hamilelik esnasında oluşabilecek psikolojik rahatsızlıkların önüne geçer.

Hamilelik Sırasında Yapılan Yüzme

Yüzme, hamilelik sırasında en çok tercih edilen sporlardan biridir. Güç gerektirmeyen ve tüm kasların çalışmasını sağlayan yüzme, normal doğum yapan anne adaylarının rahat doğum yapmasını da sağlar. Hamileliğin başından itibaren, her gün düzenli olarak bir saat, hafif tempoda yüzülür.

Hamilelik Sırasında Yapılan Plates

Son yıllarda formunu korumaya çalışan tüm kadınların yaptığı platesin, hamilelik sırasında yapılan daha hafif ve kısa egzersizleri mevcuttur. Bir eğitmen ile birlikte haftada iki gün bir saat plates yapmak, kilo kontrolü sağlayacak ve doğumun kolay gerçekleşmesi için uygun ortam yaratacaktır.

Hamilelik Sırasında Yapılan Yürüyüş

Yürüyüş, hamile kadınların yaptığı en kolay ve masrafsız spordur. Hamileliğin başından itibaren, kadınların çoğu tarafından tercih edilir. Hamilelik süresince, her gün bir saat hafif tempoda yapılan yürüyüş, psikolojiyi de rahatlatır. Yemeklerden yarım saat sonra yürüyüş yapmak; vücutta oluşan ödemi engeller, kilo kontrolü sağlar, kasları çalıştırır.

Gebelikte Yüzmenin Faydaları Nelerdir?

Gebelikte yüzmenin faydalarını anlamak için öncelikle yüzmenin önemini kavramalıyız ve insanoğlunun neden yüzmek istediğini doğru bilmeliyiz.

Yüzmenin Önemi Nedir?

İnsan ne İçin Yüzer?

Bir insanın yüzmeyi bilmesi hayat sigortasını eline alması demektir. Aynı zamanda suyun içerisinde yaşam sürmeyi öğrenmiş demektir. Yüzmeyle ilgilenen bir insan sağlıklı bir yapıya sahip olur. İnsan vücuduna etkisi olan su ve güneş, dış etkilere karşı korur, vücut direncini yükseltir ve sağlıklı kalmayı sağlar. Yüzme, insanı dinlendirir ve su içerisinde rahat etmesini sağlar. Daha sağlıklı bir hayat sürmeyi ve sağlıklı gelişmeyi sağlayan bir spor dalıdır.

Yüzmenin Faydaları

Düzenli yüzmek, kalp dolaşım sistemini kolaylaştırır ve olumlu yönde etkileri vardır. Yüzen kişilerde koroner kalp hastalığına daha az rastlanmaktadır. Kalp krizi geçirme olasılığı azalır ve beyin damarlarının tıkanmasını engeller.

Yüzmenin faydaları saymakla bitmez. Bir diğer faydası ise iskelet ve kas sistemi üzerinde bulunmaktadır. Yüzme sporu kasları güçlendirir.

Eklemler ve bağlar zorlanmaz. Bu nedenle suda yapılan spor, sakatlanma oranını karadaki orana göre daha çok düşürmektedir. İskelet ve kas sisteminde rahatsızlığı olan hastalara tek öneri yüzmektir.

Düzenli yapılan yüzme egzersizi, alkol ve sigara bağımlılığından kurtarır. Ayrıca kilo almanın önüne geçer.

Gebelikte Yüzmenin Faydaları Nelerdir?

Anne ve bebeği olumlu yönde etkilemektedir.

Kilo alımını eşitler, dengeler, durdurur ve bünyenin alışmasına yardım eder.

Bel, boyun ve el şişkinlerine karşı bünyeyi dengeler.

Gebelikte yüzmenin faydaları olan bir diğer etken, doğumda oluşan ağrıları azaltmaktır.

Hamilelikte yapılan sporların faydalarından kısaca bahsettik. Unutulmamalıdır ki bir uzman eşliğinde yapılmayan sporlar; size ve çocuğunuza zarar verebileceğinden ötürü kesinlikle kendi başına yapılmamalıdır.