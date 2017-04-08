Hafızayı Güçlendirmek ve Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler Maddeler Halinde

Bazı yaşlı insanların hafızalarının ne kadar güçlü olduğuna şaşırıyor onlara imrenerek bakıyor; bazılarının ise güçsüzleştiğini görüyor, ileride sizin de beyninizin güçsüzleşip hatırlama ve öğrenme sıkıntısı yaşayacağınızı düşünüyorsunuz… Endişelenmeyin! Hafızayı güçlendirmek ve geliştirmek için neler yapılması gerektiğini maddeler halinde sıralayacağız.

Korkmanıza gerek yok çünkü hafıza yetersizliği sadece beyin hücrelerinin ölmesinden kaynaklanmayıp ağırlıklı olarak beynin aktif kullanılmamasından dolayı meydana gelmektedir. Aktif kullanım derken kastettiğimiz sürekli olarak beynimizi çeşitli işler ve çalışmalarla meşgul etmek, normalde beynimizle yapabileceğimiz işlemleri teknolojinin nimetlerine emanet etmemekten bahsediyoruz. Çeşitli beyin antrenmanları sayesinde beynimizi sürekli olarak aktif tutarak hafızamızı güçlendirebiliyoruz.

Zihnimizi Kuvvetlendirmek ve Unutmayı Engellemek İçin Maddeler Halinde Neler Yapmalıyız?

1-) Çevrenizdeki olayları merak edip sorgulayıp araştırarak sürekli olarak yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Beyne yüklenen her bilgi, beynin öğrenme kapasitesini biraz daha arttırmaktadır.

2-) Bulmaca ve zeka oyunları çözmek, ayrıca satranç oynamak zekayı geliştirir.

3-) Telefon numaralarının bir kısmını rehberde bulundurmak yerine ezberlemek hem size kolaylık sağlar hem de ezberinizi güçlendirerek beyninizi sürekli olarak aktif tutmanızı sağlar.

4-) Tanıştığımız kişilerin ismini biliriz fakat çoğunun soyadını bilmeyiz. Kişilerin soyadını ezberlemeyi alışkanlık haline getirmek hafızayı güçlendiren ipuçları arasındadır.

5-) Günlük yaşamda ve internette karşılaştığınız bilgileri aklınızda tutmaya çalışmak hafızanızı güçlendirir. Örneğin bu makalede okuduklarınızı beyninizin bir köşesine not edebilirsiniz.

6-) Sürekli biçimde insanlarla iletişim içinde kalıp güncel konular hakkında konuşmak beyninizi aktif olarak kullanmanızı sağlar.

7-) Başta matematik problemleri olmak üzere soruları çözerken çabuk pes etmeyip üzerinde yoğunlaşmak hem konuyu daha iyi öğrenmenizi hem de zekanızı zorladığınız için beyninizin güçlenmesini sağlamaktadır.

😎 Konuşmalar sırasında espriler yaparak zekanızın aktif kullanımını arttırabilirsiniz.

9-) Kitap okuyun ve okuyarak öğrendiğiniz bilgileri başkalarıyla paylaşın.

10-) Alışverişe giderken liste hazırlamak yerine alınacakları beyninize kaydedin, bu sayede zekanız daha da güçlenir.

11-) Bir konuşma yapacağınız zaman konuşmanızı kağıttan okumak yerine ezberleyerek yapmalısınız. Bu sayede hem zekanız gelişir hem de etkili bir konuşma sağlarsınız.

12-) Sürekli olarak yabancı dil öğrenmeye çalışın, bu sayede hem kariyerinizde yükselme sağlar hem de hafızayı güçlendirme adına büyük bir adım atmış olursunuz.

13-) Hafızada canlandırma yöntemini kullanarak unutmayı güçleştirebilirsiniz. Örneğin çocuğunuz varsa ona anlatmanız gereken bir konuyu direk anlatmak yerine hikaye haline getirip bunu aklında canlandırarak kalıcı hale sokmuş olursunuz.

14-) Kesintisiz ve kaliteli uyku ile beslenme alışkanlıkları hafıza ve beyin için oldukça önemli bir husustur. Dikkat kesilerek detayları da hatırlayabilmemiz için düzenli beslenmeli, kaliteli uykuyu alışkanlık haline getirmeliyiz. Her gün aynı saatte yatıp kalkmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca ceviz, limon, havuç, süt ürünleri, balık, yumurta, brokoli, nar ve tam tahıllar hafızayı geliştiren, güçlendiren besin ürünlerinden bazılarıdır.

15-) Sigarayı içmeyi bırakmalısınız. Neredeyse her türlü hastalığı tetikleyici özelliğe sahip olan sigara, beyne oksijen gitmesini engelleyerek hafızamızı olumsuz yönde etkilemektedir. Sigara ile birlikte alkol de beyin hücrelerinin ölmesini hızlandırır. Aşırı alkol tüketiminden kesinlikle sakınmalısınız.

16-) Stres beyin hücrelerini engeller. Bu yüzden doğru nefes egzersizleri yaparak bu durumun oluşmasını engellersiniz.

17-) Hatırlamayı istediğiniz şeyleri bir cümle haline getirerek yüksek sesle bunu dillendirin. Örneğin “Ahmet’le saat 13:00’te buluşacağım!” şeklinde yüksek sesle bağırarak bunu söyleyin. Hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

18-) Rutin işlerinizden kurtulun. Mesela bir haftasonu bir mağazadan alışveriş yaptıysanız diğer haftasonu bir başka alışveriş merkezinde alışveriş yapın.

19-) Bazen bazı işlerinizi yaparken diğer elinizi kullanın. Örneğin saçınızı tararken bazen sol elinizi kullanın.

20-) Haftada 2-3 kez gözlerinizi 10 dakika kapatıp kendinizi bir başkası yerine koyarak düşünün. Kendinizi yerine koyduğunuz kişinin gözüyle olaylara bakın, empati yapın, onun gibi davrandığınızı düşünün, bir aktör ya da aktris gibiymiş gibi davranış sergileyin.