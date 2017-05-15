Güneş Kızarıklığına Ne İyi Gelir? Güneş Yanığı Nasıl Geçer?

Güneş, bronzlaşma lambaları, solaryum veya herhangi bir ultraviyole ışığı kaynağı, güneş yanığına veya kızarmış yumuşak cilde neden olabilir. Peki güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığının iyileşmesini sağlamak, enfeksiyonu önlemek ve ağrıyı azaltmak için tedaviler mevcuttur.

Ağrıyı ve Sızıyı Rahatlatmak

1-Serin Bir Banyo veya Yumuşak Duş Alın

Suyu ılık tutun ve 10-20 dakika vücudunuzu dinlendirin. Duş alıyorsanız, cildinizi tahriş etmemek için yumuşak bir su akışı kullanın. Cildin aşınmasını önlemek için vücudunuzu havayla kurutun veya havluyla nazikçe kurulanın. Banyo sabunu kullanmaktan kaçının. Bu, cildinizi tahriş edebilir ve muhtemelen güneş yanığının etkilerini daha da kötüleştirebilir. Cildinizde kabarcıklar oluşuyorsa, duş almak yerine küvette banyo yapın. Duştan gelen basınç, kabarcıkları ortaya çıkarabilir.

2-Soğuk Suyla Nemlendirilmiş Bezi Yanığa Uygulayın

Bir bezi soğuk su ile nemlendirin ve 20-30 dakika boyunca güneşten etkilenen bölgenin üzerine bırakın. İhtiyacınız olan sıklıkta tekrar ıslatın ve yanıklara uygulayın.

3-Topik Bir Ağrı Kesici Deneyin

Kızarmış, kırmızı ve kaşıntılı cildi rahatlatmak için spreyler satılmaktadır. Benzokain, lidokain veya pramoksin içeren spreyler ağrıya yardımcı olabilecek uyuşma etkisine sahiptir. Bununla birlikte, bunlar potansiyel alerjenler olduğu için, ilacın etkilenmemiş bir deri üzerinde ilk önce test edilmesi önemlidir. İlacın test edilen bölgede kaşınmaya veya kızarıklığa neden olup olmadığını görmek için bir gün beklemek iyi olabilir.

Bu spreyler doktora başvurmadan 2 yaşında veya daha küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Metil salisilat veya trolamin salisilat içeren spreyler 12 yaş ve altındaki çocukları tehlikeye atabilir ve kapsaisin 18 ve altı kişiler için veya biber alerjisi olan herkes için tehlikeli olabilir.

4-Bol ve Pamuklu Giysiler Giyin

Pamuk t-shirt’ler ve bol pantolonlar, güneş yanığından kurtulmaya çalışırken giymek için ideal giysilerdir. Bol kıyafetler giyemiyorsanız, en azından giysinizin pamuk olduğundan emin olun (bu kumaş cildinizin “nefes almasını sağlar”) Çünkü yün ve bazı sentetik kumaşlar, lifler veya ısı nedeniyle özellikle tahriş edicidir.

5-Kortizon Kremi Sürmeyi Düşünün

Kortizon kremleri, enflamasyonu azaltabilecek steroid tedavileri içerir, ancak güneş yanığı üzerinde çok az etkisi olduğu belirtilmektedir. Diğer tedavilerle birlikte denemeye değer olduğunu düşünüyorsanız, yerel eczanelerinizde veya süpermarketinizde düşük doz kortizon kremi bulabilirsiniz. Hidrokortizon veya benzer bir şey arayın. Küçük çocuklarda veya yüz bölgesinde kortizon kremi kullanmayın. Bu kremin kullanımıyla ilgili herhangi bir şüphe veya endişeniz varsa eczacınıza danışın.

Yeniden Maruz Kalmayı ve Daha Fazla Hasarı Önlemek

1-Güneş ışınlarını en aza indirin. İdeal olarak, gölgede takılmanız yararınızadır. Eğer güneş ışığına çıkmak zorundaysanız güneş yanığı olan etkilenmiş alanların üzerine giysiler giymeniz gerekir. Uraları güneşe tekrar maruz bırakmamalısınız.

2-Güneş kremi sürün. Dışarı çıkarken en az SPF 30 güneş kremi kullanın. Suya veya aşırı tere maruz kaldıktan sonra, ürün etiketi uyarınca her saat tekrar uygulayın.

3-Bolca su için. Güneş yanığı kurumaya neden olabilir, bu yüzden iyileşirken bol miktarda su içerek bunu dengelemek önemlidir. Günde sekiz ila on bardak su önerilir.

Tıbbi Yardım Alın

1-Ciddi koşullar için acil durum çağrıları yapın. Siz veya bir arkadaşınız düşünme kabiliyetini yitirmiş derecede kötü haldeyse, acil durum numarası 112’yi arayın.

2-Dehidrasyon belirtileri varsa doktor çağırın. Güneş yanığına bağlı olarak aşağıdaki semptomları yaşıyorsanız, mümkün olan en kısa sürede bir doktora ulaşın.

Kendini zayıf ve halsiz hissetmek

Baş dönmesi

Ağrıyı giderme yöntemlerine cevap vermeyen baş ağrısı veya ağrı

Hızlı nabız veya hızlı nefes alma

Aşırı susuzluk, idrar çıkışının olmaması veya batık gözler

Soluk, pütürlü veya soğuk cilt

Bulantı, ateş, titreme veya kızarıklık

Gözlerin acıması ve ışığa duyarlı olması

Ağır, acı veren kabarcıklar (özellikle 1,25 cm’den daha fazla)

Kusma veya ishal

3-Enfeksiyon belirtilerini izleyin. Aşağıdaki semptomları, özellikle de bir kabarcık etrafında yaşıyorsanız tıbbi dikkat çok önemlidir çünkü enfeksiyon bulaşmış olabilir.

Kabarcık çevresinde ağrı, şişme, kızarıklık veya sıcaklık artışı

Kabarcıktan uzanan kırmızıçizgiler

Kabarcıktan sızıntı

Boynunuzda, koltuk altınızda veya kasıkta şişmiş lenf nodları

Ateş

4-Üçüncü dereceden yanıklar için acil servis çağırın. Nadir olmakla birlikte, güneşten dolayı üçüncü dereceden yanıklar oluşması mümkündür. Cildinizde sıradan bir kızarıklık değil de 3. dereceden yanık oluştuğunu düşünüyorsanız acil durum numarasını aramak için beklemeyin.

İpucu: Güneş yanıkları için doğal ve bitkisel çözüm arayanlar genelde; çiğ patatesi dilimleyerek yanık üzerinde masaj yapma, aloe vera yapraklarını keserek veya jelini kullanarak yanığa masaj yapma, gazlı bez üzerine bal sürerek güneş kızarıklıklarına bezi koyma, siyah çay poşetlerini demleyip poşetler soğuduktan sonra yaraya bu poşetlerdeki çayı uygulama ile iyileşmeye yardımcı olmuşlardır.