Geçici İstemik Atak Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Geçici bir iskemik atak kısaltılmış haliyle TIA beyin ya da retinada lokal iskeminin sebep olduğu kısa süreli nörolojik fonksiyonel bir bozulmadır. Eşlik eden klinik semptomlar tipik olarak bir saatten daha az devam eder. Görüntüleme çalışmaları semptomları açıklayan herhangi bir serebral enfarktüs belirtisini açığa çıkarmaz.

Serebral görüntüleme, bir geçici iskemik atak ve geçici semptomları olan serebral bir enfarktüs arasında farkı anlamak için tek yoldur. Eğer iskemik semptomlar bir saatten daha fazla bir süre devam ederse hastanın şikayeti bir geçici iskemik ataktan daha büyük bir ihtimalle bir serebral enfarktüstür.

Geçici iskemik atağın etiyolojisi bir iskemik serebral enfarktüsün etiyolojisi ile aynıdır, yani ateromatöz geniş damarlar, mikroanjiyopati ya da kardiyojenik embolizm görülür. Geçici İskemik Atak ayrıca hemodinamik bir kaynağa sahip olabilir ve bu sebep bazı diğer serebral hastalıklar tarafından taklit edilebilir. İlk geçici iskemik ataktan sonra yaklaşık olarak hastaların yüzde 10’u bir hafta içinde ve yüzde 10- 20 3 ay içinde serebral enfarktüsten şikayet edecektir.

Geçici İskemik Atak Tanısı Nasıl Konur?

Geçici İskemik Atak tanısı hastanın geçmişine dayandırılır. Karotisarterin tutulumu ile birlikte, semptomlar genellikle fasiyal sinirin alt dalında zayıflık eşliğinde ağırlıklı olarak üst ekstremitede hemiparezi ya da hemiparesteziden meydana gelir. Dominant hemisferin iskemisi disfaziye sebep olur ve bu da bazen bir geçici iskemik atağın tek belirtisi olabilir.

Tek gözde görme kaybı (amarozis fugaks) ipsilateral retinal iskeminin işaretidir. Buna genellikle karotisarterden ya da merkezi dolaşımdan kaynaklanan bir embolus eşlik eder. Vertebrobaziler sistem tutulumunun tipik bir semptomu, beyin sapı ya da serebellar semptomların (diplopi, disfaji, dizartriye ek olarak vücudun bir tarafında ya da her iki tarafında yer alan uyuşukluk ve parezi) eşliğinde vertigodur. Tek başına vertigo bozulmuş serebral dolaşıma işaret etmez. Alt ekstremitelerde geçici kas tonusu kaybı (düşme atağı), binoküler körlük ve gözü kamaştıran görsel bozukluklar da ayrıca vertebrobaziler geçici iskemik atağın semptomlarıdır.

Geçici İskemik Atak Belirtileri Nelerdir?

Geçici İskemik Atak genellikle kafanın görüntülenmesini gerekli kılar (CT ya da MRI). Atağın karakteristikleri ve vasküler tutulumun bölgesi etiyolojiye işaret edebilir. Doğru etiyolojinin tespit edilmesi, profilaktik tedavinin başarısının sağlanması için zorunludur. Bir Geçici İskemik Atak hastası, serebral enfarktüs ve diğer vasküler hastalıklardan ciddi derecede yüksek şikayet riski taşır.

Geçici iskemik atağın etiyolojik araştırmaları genellikle uygun bir hastanede acil olarak gerçekleştirilmelidir. Klinik araştırmalar karotis arterlerin genellikle bir ultrason ile muayenesini içerir. Aterosklerozun diğer belirtilerini tespit etmek ve herhangi bir potansiyel embolik kalp hastalığını teşhis etmek amacıyla tüm dolaşım sisteminin durumu klinik olarak değerlendirilmelidir.

Geçici iskemik atağın en önemli kardiyojenik sebebi atriyal fibrilasyondur. Ancak valvüler hastalık, yapay kapaklar, miyokardiyal enfarktüs, dilate kardiyomiyopati, endokardit ve aorta ateromatöz durumları da dikkate alınmalıdır.

Geçici İskemik Atak Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedavinin aciliyeti

Aktif tedavinin gerekli olduğu kendi kendine bakabilen bir hasta, eğer Geçici İskemik Atak belirtileri meydana geldiğinden beri 1- 2 haftadan daha fazla bir süre geçmemişse, acil olarak uygun bir hastanenin acil servisine ya da nöroloji ünitesine başvurulmalıdır. Eğer hasta bundan daha uzun bir süre sonrasında başvuruda bulunmuşsa, tetkikler bir ayakta tedavi kliniğinde gerçekleştirilebilir. Eğer hasta yeni bir Geçici İskemik Atak belirtisinden şikayet ederse, tetkikler acil olarak yerine getirilir.

Antitrombotik ilaç tedavisi

Kontrendikasyonlar olmadığı sürece, geçici iskemik ataktan sadece şüphe edilse bile aspirin uygulanmalıdır. Antitrombotik ilaç tedavisi için seçenekler arasında aspirin ve dipiridamolun bir kombinasyonu 25/200 mg günde 2 kez, klopidogrel 75 mg günde bir kez ya da tek başına aspirin.

Eğer antitrombotik tedavi sırasında yeni bir vasküler olay meydana gelirse, etiyoloji ve risk faktörlerin tedavisi yeniden değerlendirilmelidir. Bu durumda antitrombotik tedavide bir değişiklik yeterli bir önlem değildir. Aspirin/dipiridamol kombinasyonu ve klopidogrel eşit derecede etkilidir. Klopidogrel için daha ileri bir endikasyon eş zamanlı periferal arteriyel bir hastalıktır. Koroner arter hastalığı tedavisindeki klopidogrel endikasyonları ayrıca akılda bulundurulmalıdır.

Bu gibi durumlarda Geçici İskemik Atak, statin tedavisi için bir endikasyondur ama özellikle eğer hastada semptomatik bir arteriyel hastalık mevcutsa (karotisarter sklerozu ya da koroner kalp hastalığı) lipid değerler normal olsa bile, bir statin reçete edilmelidir.

Antikoagülan tedavisi

Kardiyak kaynaklı bir Geçici İskemik Atak, varfarin tedavisi gerektirir. Ancak varfarin tedavisinin başlatılması ile bağlantılı olarak protrombotik durumdan kaçınma amacıyla tedavi tercihen heparin tedavisi sırasında başlatılmalıdır.

Bir antikoagülan tedavisi başlanmadan önce beyin tomografisi çekilmelidir.

Cerrahi tedavi (endarterektomi)

Cerrahi tedavi, kontrendikasyonlar olmadığı ve karotis ameliyatı ile ilgili komplikasyonların (inme ve ölüm) toplam riski yüzde 6’dan daha az olduğu sürece, Geçici İskemik Atak meydana geldikten sonra 2 hafta içinde gerçekleştirilmelidir.

Eğer hasta bir Geçici İskemik Atak, retinal enfarktüs ya da stenoz arter dağıtım bölgesinde bir inme geçirmişse ve bağımlı olmadan yaşamak için rehabilitasyon görmüşse, karotisarterin şiddetli stenozunda (yüzde 70- 99) cerrahi tedavi gereklidir. Cerrahi tedavi ayrıca 75 yaş altındaki asemptomatik hastalarda, eğer hastanın şiddetli bir karotisstenozu varsa (yüzde 70- 99), düşünülebilir.

Asemptomatik karotisstenoz her şekilde yüksek bir inme riskine işaret eder ve muhtemel bir cerrahi tedaviden bağımsız olarak gerekli görülen etkili primer ve sekonder önlemenin başlatılması için bir işarettir. Eğer;

intrakraniyal damarlar karotisarterden daha stenotik ise

karotisoklüzyon bitmiş ise

hasta büyük bir serebral enfaktüs geçirmiş ve bağımlı olmadan yaşamak için rehabilite olmamışsa

örneğin hastanın unstabil kardiyovasküler durumu sebebiyle uygulanabilir değilse ameliyat genellikle kontrendikedir.

Sekonder önleme

Antitrombotik ilaçlar, statinler, ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II reseptör blokerlerin inmeleri ve geçici iskemik atağı etkili şekilde önlediği görülmüştür. Sebebine bağlı olarak, arteriyel olayların ortalama yüzde 80- 90’ı sekonder önlemenin farklı uygulama kombinasyonları ile önlenebilir.

Sekonder önlemenin tek başına en etkili önlemi tansiyonu düşürmektir. Ayrıca, hipertansiyon dışındaki diğer hastalar da bundan fayda görürler. En önemli yaşam tarzı değişimleri arasında sigarayı bırakma, düşük yağlı beslenme, aşırı kilo tedavisi ve egzersizde artış bulunur.