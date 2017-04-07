Gece Yemek Yeme Sendromu Kilo Aldırır mı, Yatmadan Önce Yemek Yemenin Zararları

Gece Uykudan Kalkıp Yemek Yemek

Özellikle fazla kilolu kişilerde görülen ve duygusal açlığın beraberinde getirdiği gece uykudan kalkıp yemek yeme sendromu, gece geç saatlere kadar oturup bu sırada bir şeyler atıştırmaktan daha farklıdır. Çünkü gece ayakta olup da yemek yemek, acıktığınızın bir göstergesi olabilir, ancak gece uykudan kalkıp kendini buzdolabının kapağında bulmak ve şuursuzca eline ne geçerse yemek, çok daha farklı bir durumdur.

Gece uykudan kalkıp yemek yemek bir sendromdur ve bu tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Aksi takdirde sağlığınızı tehdit altına alacak kalp hastalıkları, tansiyon ve şeker hastalıklarına davetiye çıkarır ve istenmeyen kiloları da beraberinde getirir. Nasıl ki akşam yemeğinizi yatmadan en az 3-4 saat önce yemeniz gerekiyorsa, gece kalkıp yemek yeyip sonra da yatmak, yediklerinizin kalori olarak 2 katına çıkmasına neden olur. Peki, neden gece kalkıp yemek yiyorsunuz?

Bu, bir çeşit açlık dürtüsünden çok, daha çok duygusal bir açlıktır. Duygusal olarak açsanız, günlük hayatta bastırdığınız duygularınız varsa, gece uykudan kalkıp yemek yemeniz de kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca gün boyu aç kalınan ve 600-700 kalorilik bir programdan oluşan diyet listeleri de gece uykudan kalıp yemek yemenize neden olur. Gece kalkıp yemek yemek veya yatmadan önce yemek kilo aldırır ve obeziteye yol açar. Bu yüzden gece yemek yeme hastalığı tedavisini olmalısınız. Gece yemek yeme sendromu nasıl tedavi edilir, gece yemek yeme alışkanlığından nasıl kurtulurum diyorsanız bunun için şunları bilmelisiniz:

Gece Yemek Yeme Alışkanlığından Nasıl Kurtulurum?

Gece yemek yemek stres ile bağlantılı olduğundan stres yönetimini öğrenmelisiniz, gerekirse psikiyatrdan destek almalısınız.

Akşam sekizden önce hiç sıvı almayarak gece tuvalete çıkma alışkanlığını bıraktığınızda, uyanınca bir şeyleri hemen mideye indirme sevdasından vazgeçersiniz.

Kaliteli ve iyi bir uyku ortamının sağlanması çok önemlidir ki uykunuz geldiğinde hemen yatağa geçmek isteyesiniz. Gerekirse doktorunuzla görüşerek melatonin hormonu replasmanı alabilirsiniz.

Çay, kahve ve gazlı içecekler akşam tüketilmemeli, günde bir bardağı geçmeyecek şekilde alınmalıdır. Çünkü stresi artırır, uyku düzenini bozarlar.

Şeker Metabolizma Kusurları, İnsülin Direnci veya Hipoglisemi dediğimiz Şeker Düşüklüğü de gece yemek yeme sendromuna neden olur. Böyle hastalıklarınız ve rahatsızlıklarınız varsa doktora başvurup tedavinizi olunuz.

Ana öğünleri atlarsanız gece acıkmanız an meselesidir, bu yüzden ana öğünler kesinlikle atlanmamalıdır.

Duygularınızla değil mantığınızla yemek yiyin.

Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Sorunları

Beslenme canlıların en önemli fiziksel ihtiyacıdır ve doğumdan ölüme kadar devam etmektedir. İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesi için düzenli bir şekilde beslenmesi gerekmektedir. Düzenli beslenme ise kişinin gün içersindeki harcadığı enerji kadar besin tüketmesidir. Tüketilen besin daha fazla olduğunda bu fazla kilo ve şişmanlık olarak kişiye geri dönmektedir.

Son yıllarda bireylerin çok fazla kilo alması ve çok az hareket etmesinden dolayı obezite hastalığı ilerleme kaydetmiştir. Obezite hem kişinin hareketlerini ve sosyal yaşamını etkilemek de hem de birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Dünyada yaklaşık olarak 3 milyon insan her yıl fazla obezitenin yol açtığı sağlık problemleri yüzünden hayatını kaybetmektedir. Obezitenin neden olduğu hastalıklardan bazıları Hipertansiyon, Kroner arter hastalığı, diyabet, kalp yetmezliği, kısırlık, uyku problemleri ve depresyon, aşırı tüylenme, solunum problemleri, Polikistik over sendromu, kolesterol, Kalın bağırsak ve meme kanseri riski, gut hastalığı, şeker hastalığı sayılabilir. Özellikle kalp ve damar hastalıklarında büyük bir etkisi olan obezite kalp krizine neden olabilmektedir.

Şişman kadınların daha az hareket etmelerinden ve fazla yağ tabakalarının bulunmasından dolayı doğumları daha zor gerçekleşmektedir. Bütün bu sağlık problemlerinin dışında fazla kilolar en büyük zararı kişinin psikolojisine vermektedir. Fazla kilolarından şikâyetçi olan bireylerde öz güven eksikliği, çevreden uzaklaşma ve içine kapanma, yemek yeme problemleri obeziteli hastalarda en sık görülen rahatsızlıklardır.

Zayıflamaya Yardımcı Olan Sebze Suları

Zayıflamaya yardımcı olan sebze suları aracılığı ile hayal ettiğiniz görünüme sahip olma zamanı. Sizler de kusursuz vücut formuna merhaba demek isteyenlerdenseniz zayıflamaya yardımcı olan sebze sularından yararlanabilirsiniz.

Havuç Suyu

Lif kaynağı açısından oldukça zengin olan havuç suyu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine kaynaklık etmektedir. Hastalıklara karşı direncinizin artmasına olanak tanımaktadır. Günde bir bardak havuç suyu tüketerek sağlıklı yaşama merhaba diyebilirsiniz.

Kereviz Suyu

Vücuttaki yağların yakılmasına kaynaklık eden kereviz suyu aynı zaman da sindirimin kolaylaşmasına imkân tanımaktadır. Diyet listenizin vazgeçilmezi olacak nitelikte ki kereviz suyu ile kısa zaman da fit bir vücuda sahip olabilirsiniz.

Lahana Suyu

Zayıflatan sebzeler arasında boy gösteren lahana, tokluk hissinin ön plana çıkması adına oldukça idealdir. Cildin güzelleşmesine imkân tanıyan lahana aynı zaman da şeker hastalığının da geri plana alınmasına yardımcı olmaktadır.

Salatalık Suyu

İdrar söktürücü özelliğe ev sahipliği yapan salatalık suyu bununla birlikte metabolizmanın hızlanmasına kaynaklık etmektedir. Mide rahatsızlıklarının iyileşmesine imkân tanıyan salatalık suyunu günde bir çay bardağı tüketime alabilirsiniz.

Pancar Suyu

Eğer vücuttaki yağların yakılmasını isteyenlerdenseniz pancar suyunu deneyebilirsiniz. Yüksek oranda lif içeriğine ev sahipliği yapan pancar suyu aynı zaman da kolesterolün düşürülmesine imkân tanımaktadır. Sizler de birbirinden özel zayıflamaya yardımcı olan sebze suları ile hayal ettiğiniz görünüme kavuşabilir ve sağlıklı yaşama merhaba diyebilirsiniz.