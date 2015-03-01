Gece Körlüğü Hastalığı Nedir, Kısaca Neden Olur Nasıl Geçer?

Halk arasında tavuk karası olarak da bilinen, bilimsel adı retinitis pigmentosa olan gece körlüğü nedir? Hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse, A vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bir çeşit görme bozukluğudur denebilir.

Normalde insan gözü karanlıkta cisimlerin renklerini ayırt edemez ancak şekillerini algılayabilir. Gece körlüğü hastalığında ise karanlıkta hiçbir şey görülmez ve ilerleyen zamanlarda loş ışıkta da kendini gösterir. Ardından gündüzleri de etrafa takılmalar, çarpmalar meydana gelir. Hasta normal ışıkta da görememeye başlar ve körlüğe kadar gidebilir. Gece körlüğünün tek belirtisi karanlıkta görememe değildir. Konsantrasyon bozukluğu, ışık çakması ve etrafın parlaması hissi, ileri derece miyop ve astigmat da gece körlüğünün belirtileri olabilir. A vitamini eksikliği ya da genetik sebeplerden kaynaklanıyor olabilir.

Gece körlüğü genetik yatkınlıktan kaynaklıysa kesin tedavisi mevcut değildir. A vitamini ve Omega 3 takviyesi ile sadece hastalığın ilerlemesini engellenebilir.

Gözün retina tabakasında yani en gerisinde iki tür alıcı hücre vardır: Bunlar koni biçimli hücreler ve çomak biçimli hücrelerdir. Koni biçimli hücreler retinanın merkezinde çok miktarda bulunur ve parlak ışıkta görmeyi sağlarlar. Görevi renklerin ve detayların algılanmasıdır.

Bu alanın etrafında ise çomak biçimli hücreler bulunur ve düşük ışıkta cisimlerin görülebilmesini sağlar. Çomak hücreler, karanlıkta görmeyi sağlayan çok sayıda rodopsin pigmenti bulundurur. Rodopsin ışığa duyarlıdır ve aktif hale geldiğinde karanlıkta görmeyi sağlar. Rodopsin pigmentini aktif hale getiren ise A vitaminidir. Balık, süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllar A vitamini bakımından zengin yiyeceklerdir.