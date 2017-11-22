En İyi Ağız Gargarası Markaları-Dişleri Sadece Fırçalamak Yetmez!

Dişlerin sağlıklı yapısına zarar vermemek için günlük en az 2 defa dişleri fırçalamak gerekmektedir. Fakat gerek fırçaların yapılarından gerekse dişlerin arasına fırçanın şekli ne olursa olsun girememesinden dolayı yeterli ağız temizliği gerçekleştirilememektedir. Ayrıca diş fırçalamak demek sadece dişleri fırçalamak demek değildir, bunun yanı sıra dili de fırçanın arka kısmı ile temizlemek gerekmektedir. Birçok kişi bu bilince sahip değildir. İşte tam bu noktada ağız yıkama suları devreye girmektedir. Ağız yıkama suları bir nevi diş fırçalama işleminin yardımcısıdır. Sadece diş fırçası ile ağız bakımı yapmak yeterli olmayacağı gibi sadece ağız bakım suları ile de dişleri temizlemek yeterli olmayacaktır.

3 dakikalık bir süre içinde sağlıklı bir gülüşe sahip olmak istiyorsanız önce dişlerin fırçalanması ardından da ağız gargaraları ile ağzın güzelce çalkalanması gerekmektedir. Ağız gargara satışı yapan dermoinn sitesine göz atmakta fayda var.

En İyi Ağız Gargaralarını Sıralayacak Olursak 1 Numara Listerine Ağız Gargaralarıdır

Listerine satışa sunduğu ürünler bakımından güçlü bir firma olarak görülmektedir. Firma bünyesinde üretilen ürünlerin birçok çeşidi bulunmakta ve her bütçeye hitap etmektedir.

Listelama rine ağız bakım suları ile sabah ve akşam olarak düzenli kullanımda ağız içinde oluşabilecek plakların önüne geçilmesi mümkündür.

Listerine ağız bakım suları ile sadece iki hafta sonunda doğal beyazlığa sahip dişlere kavuşmak mümkündür.

2 Numara Sensodyne Ağız Gargaraları

Sensodyne firması, ağız bakım kategorisinde kendini geliştirmiş köklü bir firmadır. Firma bünyesinde hem diş macunu satışı yapmakta hem de ağız gargarası satışı yapmaktadır.

Sensodyne ağız gargaraları oluşacak kötü nefese, plaklara ve birçok diş eti hastalıklarına davetiye çıkaran plaklara karşı savaş açmaktadır. Sensodyne ağız gargaraları diş fırçalama ve diş ipi işlemi kullanılmadan dahi tek başına kullanıldığında bile %50 oranında plak oluşumunu önlemektedir.

Aynı zamanda sensodyne ağız çalkama suları ile diş eti hassasiyetine de bir son vermek mümkündür.

3 Numara Colgate Ağız Gargaraları

Colgate uzun yıllardan beri ağız bakım sektöründe yer alan ve son zamanlarda ağız bakım suyu üretimine de el atan köklü bir firmadır. Colgate firması bünyesinde birçok ağız gargara çeşidi bulunmaktadır.

Colgate ağız gargaraları kullanıldıktan sonra yeme-içme gerçekleşmiş olsa bile mevcut gargara sayesinde ağız içinde 12 saat koruma sağlanmaktadır. Ağız gargarası, diş eti hastalıklarının ve ağız kokusunun önüne geçmektedir.

Colgate ağız gargaraları alkol içermemek ile birlikte ağız içinde tartar oluşumunu engellemektedir. Bunun yanı sıra dişte çürük oluşumunun da önüne geçilmektedir.

Bahsedilen ürünlere, https://www.dermoinn.com/agiz-yikama-sulari-gargara adresinden ulaşabilirsiniz.