Bu yazımızda elma çekirdeğinin sağlığımıza vermiş olduğu zararların neler olduğunu ve başka hangi meyvelerin çekirdeklerinin zararlı olduğunu kısaca anlatacağız.

Doğada iyileştirici gücü olan mucize yerine koyduğumuz meyveler, sebzeler, bitkiler, otlar türlü şifa verici besinler mevcuttur. Çoğu zaman imdadımıza yetişen bu şifa kaynaklarının bazen bilmediğimiz zararlarıyla karşılaşıyoruz. İşte elma çekirdekleri de faydalarının yanı sıra içerisinde sağlığımıza ölümcül zararlar verebilecek maddeler ihtiva ediyor. Peki elma çekirdeklerinin zararları nelerdir, gelin birlikte bilgi sahibi olalım.

Elma çekirdekleri, eğer yüksek miktarlarda tüketilirse içerisinde bulunan kimyasal maddeler vücudu zehirliyor. Elma çekirdeklerinin içinde bulunan amigladin ismindeki madde (vitamin B17) vücudumuzda bazı enzimlerle reaksiyon içerisine giriyor ve hidrojen siyanür açığa çıkarıyor. Toksik etkilere sahip hidrojen siyanür, kardiyovasküler sorunlara ve solunum yetersizliklerine yol açıyor. Hidrojen siyanürden etkilenmiş bir bünyede en belirgin özellikler; mide bulantısı, uyuşukluk, baş ağrısı ve baş dönmesidir.

Yemiş olduğunuz bir elmanın çekirdeğinde bulunan risk hiç yok denecek kadar az. Vücutta açığa çıkan hidrojen siyanürün ölümcül olabilmesi için 90 gr. civarında elma çekirdeğinin tüketilmesi gerekiyor. 30 kg elmanın çekirdeğinin birkaç saat içerisinde tüketirseniz toksik maddelere maruz kalırsınız. Buna rağmen faydalı olduğu düşünülerek elma çekirdeği tüketilmemeli ve bilmeyerek yiyen çocuklar uyarılmalıdır.

Daha önce yapılan açıklamalarda elma çekirdeğinin kanser üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtilmişti. Fakat yabancı basında yapılan bir açıklama bu iddiaları yalanlayarak elma çekirdeklerinin kanser tedavisinde etkisiz olduğu gibi sağlığımız üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu da vurguladı. Her gün bir elma tüketmek çok faydalı ama elmanın çekirdeklerini şifa verir umuduyla yemek anlamsızdır. Üstelik çekirdekleri çiğneyerek tüketmek çok daha zararlı çünkü toksik maddeler kolaylıkla kana karışıyor, çiğnemez sadece yutarsanız çekirdeklerin dışındaki kalın kabuk vücutta kolaylıkla kırılmıyor.

Elma çekirdeklerinin zararları nelerdir sorusuna onu fazla tüketirsek muhatap oluyoruz. Fazla tüketilirse sağlığımız üzerinde çok zararlı sonuçlara, olumsuz yan etkilere neden olabiliyor. Acaba fayda sağlar mı düşüncesiyle bilinçsizce elma çekirdeği yemek sağlımızı boş yere riske atmak gereksiz bir tutumdur. Doğadaki tüm bitkisel çözümler bir uzmanın görüşü alınarak kullanılmalı, tansiyon kalp rahatsızlıkları gibi sorunları olanlar bünyelerinde ani olarak ortaya çıkabilecek yan etkileri göz ardı etmemelidir.