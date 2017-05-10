Ellerin Yumuşak Olması İçin Ne Yapmalı?

Ellerin yumuşak olması için neler yapmalı diye soranlar için cevabımız var: Kayısı ve çekirdeğinin yağı… Bu güne kadar kayısı yağının eller üzerindeki faydalarından ve onun müthiş kokusundan habersiz kaldıysanız daha fazla gecikmeden tanışmanızı tavsiye ederiz. Kayısı yağı mis kokusu ile vazgeçmek istemeyeceğiniz bir bakım ürünü haline gelebilir. Gerçek bir deva kaynağı olan kayısı meyvesinin tazesi, kurusu, çekirdeği ve nihayet yağı kanser hastalığına kadar birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılır. Bizler ise bu yazımızda daha çok el ve tırnaklarının bakımsız oluşundan şikâyetçi olanlara, kayısı ve çekirdeğinin yağından nasıl faydalanabileceklerini anlatacağız.

Öncelikle kullananların dikkat etmesi için bir noktaya dikkat çekmemiz gerekiyor. Kayısı yağı ve kayısı çekirdeği yağı faydaları ve kullanım şekilleri bakımından benzer özelliklere sahip olmanın yanında farlılıklar da arz ederler.

Birçok insanın ellerini nemlendirmek, yüzündeki akneleri temizlemek için kullandığı bu yağ nadiren de olsa kimi ciltlerde kızarma ve kaşıntı yapabilir. Kayısı çekirdeği yağı en az kayısı yağı kadar faydalı olup bir artısı da hassas ciltlerde de güvenle kullanılabiliyor olmasıdır.

Kayısı çekirdeği yağı ellerinin kuru ve sert oluşundan şikâyetçi olanların imdadına yetişen henüz pek çok kişi tarafından keşfedilememiş iyi bir nemlendiricidir. Şimdi gelelim bu güzel meyvenin çekirdeğinden elde edilen bu yağın el ve tırnaklarınız için faydalarına;

Özellikle ellerinizdeki kuruluğun yarattığı sıkıntılar için mükemmel bir nemlendirici ve iyi bir yatıştırıcıdır. Vitamin eksikliğinden ve bakımsızlıktan soyulup kırılan tırnaklarınızı besleyecek bir vitamin deposudur. İçerisinde bulunan A,C,E,K , B 17 ve kalsiyum, magnezyum, selenyum gibi vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Kayısı çekirdeği yağı son derece kolay emilim özelliği ile

Nemlendirme,

Canlılık ve parlaklık kazandırma,

Sıkılaştırıp kırışıklıkları azaltma/gençleştirme,

Lekelere ve bazı cilt hastalıklarının sebep olduğu el ve diğer bölgelerdeki kaşıntıları hafifletme (başka yağlarla karıştırılabilir) ve daha pek çok sorun ve sıkıntıya iyi gelen kayısı yağı, özellikle ellerinde yumuşaklık isteyenlere tavsiye edilen doğal ve bitkisel çözümdür.