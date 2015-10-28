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Sağlık ve Ruhsal Huzur

Elektronik Sigaranın Yararları

Written by Şeyma İnci Aktaş 2 Comments

Dünyanın dört bir yanında her geçen gün daha da fazla insanın sigaradan kurtulmasına yardımcı olan elektronik sigara, sigara içimine kıyasla tartışma götürmez avantajlar sunmaktadır. Dünyanın en kaliteli elektronik sigara üreten markası olan Egotech tüm kullanım alışkanlıklarına hitap eden birçok farklı modele sahiptir. E-sigara ve Sanal Sigara gibi isimlerle de tanınan elektronik sigara, atomizer teknolojisi sayesinde sıvı solüsyonu buhar halindeki nikotine dönüştürerek sigara içimini başarılı bir şekilde taklit eder. Sigarayı bırakmanın en iyi yöntemi olarak dünya çapında tanınan e-sigara, alkaloit adı verilen ve kullanıcılar arasında sıvı manasına gelen “likit” şeklinde isimlendirilen özel bir karşımın kullanarak nikotin üretmektedir.

Elektrik enerjisi kullanarak çok hızlı şekilde yüksek titreşim üreten atomizer, e-sigara kartuşunun içindeki likidin saniyeden de kısa bir süre içinde soğuk buhara dönüşmesini sağlar. Bu şekilde tıpkı gerçek bir sigara içiyormuşçasına akciğerlerine duman çeken kullanıcı, bu dumanın içinde nikotin olduğu için sigara içme istediğini karşılamış olur. Nikotin akciğerler yoluyla kana hızlı bir şekilde karışarak merkezi sinir sistemini ve beyni saniyeler içinde etkiler. Depresan etkinin hissedilmesi çok hızlı olduğundan tiryakinin de sigarayı yaktığı andan itibaren içim isteği tatmin olmaya başlar. Egotech elektronik sigara modellerinde de bu etki birebir olarak yansıtılmakta ve kişinin e-sigaradan duman yani soğuk buhar çekmesi ile birlikte sigara içme isteğinin tatmin edilmesini sağlanmaktadır.

Sigara içen kişilerin tatmin olmasını sağlayan kimyasal nikotin olsa da, bağımlılar sigara dumanıyla birlikte artık herkesin bildiği üzere binlerce kimyasalı da vücuda almak “zorunda kalmaktadır”. Birçoğu başta kanser olmak üzere ölümcül hastalıklara yakalanma riskini defalarca arttıran bu maddeleri almaya gerek kalmadan Egotech elektronik sigara modellerini kullanmak, kişinin her şeyden önce çok daha sağlıklı bir hale gelmesini sağlayacaktır. E-sigara içenlerin yanındaki insanlar pasif içicilik etkisiyle de karşılaşmamaktadır. Çünkü elektronik sigaranın soğuk buharı içinde sadece nikotin bulunmakta ve kullanıcı da dışarı üflediği dumanla havaya sadece “çözünmüş” nikotin vermektedir. Çözünmüş haldeki nikotin havada asılı kalarak diğer insanların soluması ile zarar verme özelliğine sahip değildir.

 Şunu belirtmeliyiz ki ülkemizde e-sigara satışı yasaktır.

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2 comments:

    1. Bu konuda biz de araştırma yapıyoruz, rağbet gören bu ürünle ilgili bir kaç yazı daha paylaşacağız takipte kalmanız dileğiyle..

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