Düşük Karbonhidrat Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Bazı temel ilkelere bağlı kalarak ve menünüzü planlayıp çok su içerek (evet, çok çok su), siz de düşük karbonhidrat diyetinin basit, kolay, eğlenceli, etkili ve lezzetli olabileceğini keşfedebilir, kilo verebilirsiniz.

1-) Düşük Karbonhidrat Diyetsel Tanımını Basitleştirin

Temel bilgilerle başlayın. Vücutta bulunduğu zaman, basit şekerlere dönüştürülen karbonhidratlar (kan dolaşımınızda glikoz olarak bilinir) ana yakıt kaynağınızdır. Düşük karbonhidratlı diyet, yeterli karbonhidratın yakıt olarak bulunmadığı takdirde, vücudunuzun yağ depolarını yakması öncülüne dayanır.

Düşük karbonhidratlı bir diyet için resmi bir tanım yok, ancak alım sınır limiti genellikle günde 50-100 gr karbonhidrat arasında bir yerde. Bu aralık her bir kişinin vücut ağırlığına göre değişir. Tipik Türk beslenme kurallarına göre günlük 225-325 gram karbonhidrat (900-1300 kalori) arasını önerebiliriz.

Tıbbi görüşler, düşük karbonhidratlı diyetlerin içeriğine göre değişmektedir. En azından kısa vadede kilo verme bakımından fayda sağladığı görülüyor ve kan şekeri seviyelerini düşürerek şeker hastalığına fayda sağlayabilir. Düşük karbonhidrat diyetine başlamadan önce doktorunuza danışın.

2-) Gıdalardaki Karbonhidrat Miktarlarını Öğrenin

Çeşitli gıdalardaki karbonhidrat miktarlarını tanımlayan bir rehber bulmak yararlı olabilir. Karşılaştırma açısından, aşağıdakilerden her biri yaklaşık 15 gram karbonhidrat içerir:

1 dilim ekmek;

1 muz, portakal veya elma;

¾ c. yaban mersini;

1 ¼ c. çilek

½ c. elma veya portakal suyu

1 c. süt

½ c. pişmiş fasulye, mercimek, mısır veya bezelye

1 fırında küçük patates

½ paket yulaf ezmesi

15 cips veya simit; 1 kurabiye; ½ çörek

1/3 c. peynir; ½ biberli tavuk sandviçi

½ c. dondurma

3-) İçinde “Neyin” Olduğunu Anlayın

Farklı düşük karbonhidratlı diyet planları size ne yemeniz gerektiğini ve ne yememeniz gerektiğini anlatır. Bazı planlar, yağlı proteinleri (et ve süt gibi) yemenizi ve neredeyse tüm tahılları (özellikle gluten içeren) atlamanızı, bazıları ise az yağlı proteinleri ve daha ılımlı miktarda tahılları vurgular.

Sebzeler, düşük karbonhidratlı diyetin temel unsurudur. Tüm sebzeler karbonhidrat içerir, ancak bazıları daha fazlasını içerir.

Düşük karbonhidrat diyetiniz için ölçütlerinizi basitleştirin: Daha fazla protein ve sebze, daha az rafine edilmiş nişasta ve şekerler ve daha az işlenmiş yiyecek.

Basit bir öneri, kolayca hazırlanmış yağsız protein ve sebze yemeği yemelisiniz; Tahıllar, baklagiller, az yağlı sütler ve meyvelerden ek yardımlar ekleyin ve asla işlenmiş gıdaları tüketmeyin.

4-) İhtiyacınız Olmayanı Almayın

Rehber kitaplar veya diyet planları, düşük karbonhidratlı diyetinize yapışmanıza yardımcı olacaksa, o zaman bunlar sizin için önemli bir harcama olabilir. Bununla birlikte, bu şeyleri almadan düşük karbonhidratlı bir diyet başlatabilir ve devam ettirebilirsiniz. Kendinize tekrarlayın, “daha fazla protein, daha fazla sebze, daha az nişasta ve şeker.”

Mümkünse hazır ambalajlı düşük karbonhidratlı gıdalarla uğraşmayın. Taze, az işlenmiş gıdaları yemek her zaman tercih edilmelidir.

5-) Her Zaman Acıkmayacağınızın Farkında Olun

Düşük karbonhidratlı bir diyet için çok farklı şeyler yemeyin. Gerektiğinde günde 3-4 öğün yemek yemektense, küçük, sağlıklı aperatiflere sahip olun. Ayrıca kan şekerinizin daha iyi düzenlenmesine bağlı olarak daha az açlık yaşarsınız. Daha az karbonhidratla daha az kan şekeri meydana gelir (ve düşer). Bu, sizi çok aç olmaktan alıkoyar.

6-) Suyu Arkadaşınız Yapın

Su, düşük karbonhidrat geçişinizi kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Günde en az 8 bardak su içmek istersiniz, ancak daha fazlası buna yardımcı olacaktır. Bütün gün bir su şişesi taşıyın. Susamadan düzenli olarak için. Taze bir limonu dilin ve biraz lezzete ihtiyacınız varsa, bunları su sürahisine ekleyin.

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7-) Kahvaltınızı Protein ile Yapın

İsteğe bağlı olarak pastırma veya sosisli, haşlanmış veya kızarmış bir yumurta standart günlük kahvaltı olabilir. Daha fazla çeşit için omletleri çeşitli sebzelerle (ıspanak, biber, güneşte kurutulmuş domates, kabak vb.), et ve biraz peynir ile yapın.

8 -) Et Olan Patates Olmayan Yemekleri Yiyin

Biftek, köfte, pirzola, ızgara tavuk veya balık zımba gibi besler sizi. Kavrulmuş sebzeler ve yanına salata eşlik edebilir bunlara. Yemeklerin lezzet profilini değiştirmek için örneğin baharatlar ve diğer çeşnilere (kapari veya zeytinyağı) güvenebilirsiniz. Ve yine söylüyoruz; bol su için!

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9-) Düşük Karbonhidratlı Aperatiflere Kayın

Bir avuç badem ya da yaban mersini (her ikisi de genel olarak düşük karbonhidratlı diyetlerde kullanılır) iyi olacaktır. Standart seçenekler arasında düşük karbonhidratlı sebzeler bulunur. Ayrıca mozzarella peyniri, şekersiz yoğurt da diğer birkaç tavsiye edilen ürünlerdir. Meyve alımının biraz daha sınırlı olması gerekir. Ancak bir elma, kuru üzüm, üzüm, kuru kayısı, şekersiz elma, şeftali, karışık meyve bardağı; patates cipsinden ve kekten daha iyidir.

10-) Kilo Vermenin Ötesinde Diğer Faydaları da Arayın

Düşük karbonhidratlı diyetleri uygulayan kişilerin metabolik sendrom, diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarını önleyebileceğini veya iyileştirebileceğini gösteren kanıtlar var. Düşük karbonhidratlı diyetlerin, HDL (“kötü”) kolesterol ve trigliserit düzeylerini azaltmak açısından orta karbonhidratlı diyetlere kıyasla bir avantajı var gibi görünüyor.

11-) Yetersiz Karbonhidrat Alımının Zararlarını Risklerini Bilin

Vücudumuzun çalışması için gereken enerjiyi üretmek üzere karbonhidratlara ihtiyacı var. Düzgün takip edilen düşük karbonhidratlı diyetler büyük tıbbi sorunlara neden olmamalı, ancak karbonhidrat alımını ciddi kısıtlamak risk taşıyor.

Aşırıya kaçıp günde 50 gramdan az karbonhidrat tüketirseniz, ketoz gelişme riski taşırsınız. Bu, enerji için depolanmış yağın aşırı derecede parçalanması sonucunda ketonlar vücutta biriktiğinde oluşur ve bulantı, yorgunluk, baş ağrısı ve ağız kokusu oluşturabilir.

Düşük karbonhidratlı bir diyetin ilk haftası sırasında, vücudunuz karbonhidratların önemli ölçüde azalmasına uyum sağladığından, bulantı, baş ağrısı, ağız kokusu gibi ketosis benzeri belirtilerle karşılaşabilirsiniz. Bununla birlikte, bu zamanla geçmelidir. Geçmezse kısıtlamayı fazla yapmış olabilirsiniz. Doktorunuza başvurun.

Bazı tıp uzmanları, düşük karbonhidratlı diyetlerin, önemli miktarda hayvansal yağ ve protein tüketimi nedeniyle, kardiyovasküler hastalıkların ve kanserlerin uzun vadeli risklerini artırabileceğine inanıyor.

12-) Besin Maddelerini Kaçırmayın

Özellikle uzun süre düşük carb diyeti uyguluyorsanız, kemik kaybı, gastrointestinal rahatsızlıklar ve çeşitli kronik durumlar için artmış risk gibi bir dizi soruna neden olabilecek vitamin ve mineral eksiklikleri riski vardır. Meyveler şekerlerle dolu olabilir, ancak vitamin ve minerallerle doludur. Düşük karbonhidrat diyetinden onları tamamen dışlamayın. Onları destekleyici bir oyuncu yapın. Bir multivitamin ya da diğer takviyeleri almayı düşünebilirsiniz, ancak bunu öncelikle bir tıp uzmanıyla konuşmak en iyisidir.

13-) Bir Tıp Profesyonelini Diyetinize Dahil Edin

Düşük karbonhidratlı bir diyete başlama isteğiniz hakkında doktorunuza veya diğer sağlık uzmanınıza danışın. Göreceli olarak sizin için diyetin yararları ve riskleri hakkında tartışın.

Kalp rahatsızlığınız, böbrek işlevinizin azalması veya diyabetiniz varsa, diğer koşullar arasında doktorunuzla konuşmanız özellikle önemlidir. Yine de düşük karbonhidratlı diyete başlamanız tavsiye edilebilir ve size çok fayda sağlayabilir, ancak doktorunuz sizin için özel tavsiye ve yönergelere sahip olabilecektir.