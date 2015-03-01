Dua Etmenin Gücü ve Önemi Nedir, Kısaca Olumlu Düşünme

Duanın gücü, örgütlü ilk dinin başlangıcından beri çok tartışılan bir konudur. Dua etmek incana güç verir mi? Gerçekten güçlü mü, yoksa başka bir şey mi? Yaşamımızda duanın önemi nedir? Neden dua etmeliyiz?

Dua ve ibadet, yalnızca bizi Cennete yakınlaştırmakla kalmayıp aynı zamanda bu dünyanın kötü cazibelerini aşmak için içimizi güçle dolduran güzel ve önemli iletişim araçlarıdır.

Dünyamızdaki birçok insan duanın gücünü kanıtlar. Duanın gücünden dolayı manevi bir rehber bulan insanların iyileşmiş hikayeleri var. Bazı insanların dua etmenin diğerlerine göre daha iyi olduğuna dair bir inancı vardır. İbadetin gerçekten işe yarayıp yaramadığına ya da gücünün gerçekten olumlu düşünmeye sevk edeceğine inanıyor musunuz? Her iki durumda da, dua ederek kendinize şans vermekten asla aciz kalmayın.

Dua, dua edenlerin tutumunu değiştirir. Olumlu bir şekilde, Allah’ın durumunuzu değiştirebileceğine ve işlerin daha iyi hale gelebileceğine dair bir inancınız varsa, olumlu düşünme çok etkili olabilir. Dua bir pozitif düşünce türüdür, bu şekilde bir durumun daha iyi olacağına inanırsınız.

Dua ve Görselleştirme

Spor yaparken, oyuncuların çoğu zaman başarıyı hayal etmeleri istenir. Dua ederken, istediğimiz ve istemediğiniz şeyleri görüp bunu istemek/istememek suretiyle başarıyı öngörüyorsunuz demektir. Bu aynı zamanda meditasyonu sağlayan şeyin de önemli bir faktörüdür. Başarıyı görselleştirdiğinizde, ulaşabileceğiniz bir sürece adım atacaksınız demektir. Ne zaman dua ederseniz, spesifik bir şey istersiniz. Sadece belirli bir şey talep etme gerçeği, ne istediğinizi görselleştirmeye ve ona ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Dua ve İnanç

Eğer inanıyorsanız, yapabilirsiniz. Bu cümleyi çok duymuşsunuzdur, en azından kısmen doğru olduğunu biliyorsunuzdur. Bir şey için dua ettiğinizde, onu tamamlamaya yardım edeceğinize inanıyorsunuz. Bunun için harekete geçmeniz de sizi daha fazla güçlendiriyor. Güven, başarının anahtarıdır ve dua, tamamen yalnız başınıza bir şey yapmaya çalıştığınızı hissederseniz, sahip olamayacağınız güveni kazanmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, bu durumda Allah’ın yardımcı olacağına inanmak, sırtınızdaki yükü hafifletmenizi sağlayacaktır.

Başkalarının Duası

Diğer insanlar sizin için dua etmeyi kabul ettiğinde size de güven verirler. Şimdiye kadar herhangi birinden bir şey hakkında onaylama isteğinde bulunmuşsanız, başkası sizi teşvik ettiğinde kendinizi daha güvende hissedeceğinizi ve doğru yönde itilebileceğinizi biliyorsunuzdur. Başkalarının duası, pozitif düşüncenin başka bir biçimi. Birisi sizin için dua etmeyi kabul ederse, bu size inandıkları ve mutlu olmanızı istedikleri manasına gelir. Başarılı olmanızı istiyorlar ve size yardımcı olmaya hazırlar. Aileleriniz, eşiniz ve çocuklarınız için her gün için dua edin. Üstelik ebeveyn olarak sorumluluklarınızdan bir diğeri de, çocuklarınızı duanın öneminden haberdar etmektir. Çünkü çocuklar son derece savunmasızdır ve büyüdükleri yıllarda yaptıkları seçimler onların geleceğini şekillendirecektir. Genç yaşantılarında Allah’ın onları koruması için dua edin.

Genel olarak, eğer duanın güçlü olduğuna inanıyorsanız, haklısınız demektir. Eğer duanın başka bir pozitif düşünce biçimi olduğuna inanıyorsanız, muhtemelen yine haklısınızdır. İnanışınızdan bağımsız olarak dua ve olumlu düşünme, başarınızı görselleştirmeniz, kendinize güvenmeniz ve güven inşa etmenizde yardımcı olacak çok güçlü faktörlerdir. Asla duanın ve olumlu düşüncenin gücünü hafife almayın. Kesinlikle hayatınızı değiştirebilir ve birçok kişi bunu onaylayacaktır. Dua iyileştirir, dua şefkattir, dua inanmaktır. Israrla dua etmenin önemi, dilini Allah’a döktüğünü bilmektir…