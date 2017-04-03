Doğal Yollarla Hormon Düzeyleri Nasıl Dengelenir?

Hormonlar, vücudumuzun birçok işlemini etkilediğinden sağlığımızda önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu zaman, hormonal dengesizlikler östrojen değişikliklerinden kaynaklanır. Hormonal değişiklikler tipik olarak ergenlik, menstruasyon, gebelik ve menopoz sırasında ortaya çıkar. Bazen kadınlarda erkeklik hormonu fazlalığı bazen de erkeklerde kadınlık hormonu fazlalığı oluşabilmekte ve bu durumdan şikayet edilmektedir. Testosteron ve östrojen hormonunun fazlalığı eksikliği problemleriyle zaman zaman karşılaşılmaktadır.

Buna ek olarak, ilerleyen yaş, kötü beslenme, çok fazla veya çok az egzersiz, adrenal tükenme ve stres, uyku eksikliği, doğum kontrol hapları, toksinler ve böcek ilacı gibi kimyasallar hormonal dengesizliğe katkıda bulunmaktadır.

Bu sorunun yaygın belirtileri şunlardır; anksiyete, sinirlilik, ruh hali, uykusuzluk, yorgunluk, kilo problemleri, aşırı saç büyüme veya saç dökülmesi, migren, düşük cinsel dürtü, yağlı veya kuru cilt, akne, yemek yeme isteği, adet öncesi sendrom, kısırlık ve diğerleri.

Bitkisel ilaç kullanmaya başlamadan önce doktorunuzun tavsiyesini isteyin, özellikle rahim miyomları, endometrioz, göğüs kanseri, rahim kanseri veya yumurtalık kanseri gibi hormona duyarlı bir durumunuz varsa.

İşte hormonal dengesizlik için doğal yollar:

Omega-3 Yağ Asitleri

Omega-3 yağ asitleri hormon üretmede önemli bir rol oynar, dolayısıyla bunları dengelemek için oldukça faydalıdırlar.

Menstrüel krampları ve menopoz semptomlarını azaltmaya yardımcı olduklarından özellikle kadınlar için faydalıdırlar. Antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı, omega-3 yağlarının sağlığınız üzerinde derin etkileri vardır.

Omega-3 yağ asitlerinin bazı iyi kaynakları yağlı balıklar, keten tohumları, ceviz, soya fasulyesi, zeytinyağı, kışın ise kabaktır. Dolayısıyla hormonal dengesizliğinizi doğal olarak tedavi etmek için bu gıdaları beslenmenize ekleyin.

Doktorunuza danıştıktan sonra omega-3 takviyeleri de alabilirsiniz.

D vitamini

D vitamini, bir dizi hormon üreten hipofiz bezinizi etkiliyor. Düşük östrojen düzeyleri ile ilişkili belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda kilonuz ve iştahınızı da etkiliyor. Bu vitaminin eksikliği paratiroid hormonunun anormal bir şekilde salınmasına neden olabilir.

Günlük birkaç dakika güneş maruziyeti vücudunuzun hormonlarını sürdürmesi için D vitaminine büyük bir yardımcı olabilir.

Yağlı balıklar, süt ve yumurta gibi D vitamini bakımından zengin yiyecekler de yiyebilirsiniz.

Başka bir seçenek D vitamini takviyeleri almaktır. Doğru dozaj için doktorunuza danışın.

Egzersiz

Fiziksel aktiviteye katılmak, hormon üretimini etkilediğinden hormonlarınızı dengelemek için mükemmel bir yoldur. Ayrıca kortizol seviyelerini düşürür. Kortizol, östrojeni bloke eden ve genel sağlığınız için zararlı olan bir stres hormonudur.

Düzenli egzersiz, ruh halinizi iyileştiren beyin kimyasallarının bırakılmasını tetikler. Hormonal dengesizlikler genellikle ruhsal değişimlere neden olduğundan bu yararlıdır. Söylemeye gerek yok, aynı zamanda sağlıklı kilo vermenize yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, kortizol seviyelerini artırabileceğinden, 40 dakikadan daha uzun egzersizlerden kaçının.

Yüzme, yürüyüş, koşu, günlük 20 ile 30 dakika veya haftada en az birkaç kez hafif egzersiz yapın.

Ayrıca, hormon işlevlerini harekete geçirmek ve stres azaltmak için yoga ve gevşeme egzersizlerini deneyebilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı

Ekstra bakir hindistancevizi yağı, dengelenen hormonlar için etkili doğal ev ilacıdır. Orta zincirli yağ asitleri sağlıklı tiroid işlevselliğini desteklediğinden hipotiroidizmi olanlar için özellikle yararlıdır.

Hindistan cevizi yağı aynı zamanda kan şekeri düzeylerini stabilize eder, bağışıklığı artırır, metabolizmayı hızlandırır ve kilo kaybını teşvik eder. Popüler yanlış anlayışın aksine, kalbiniz için kötü değildir. Aslında, kalp hastalığına karşı koruyabilir.

En azından birkaç ay boyunca günlük 2 ile 3 çorba kaşığı hindistancevizi yağı yiyebilirsiniz.

Çemen

Çemen tohumları, östrojenik etkiye sahip olduğu düşünülen diosgenin adı verilen bir fito östrojen içerir.

Ayrıca şeker metabolizmasını iyileştirmeye yardımcı olur, böylece diyabetikler için obezite ile ilişkili kan şekeri ve glikoz metabolizmasını düşürürler.

1 çay kaşığı Çemen tohumunu 1 bardak suda yaklaşık 15 dakika kaynatın. Bu çayı günde 2 veya 3 kez sıkın ve için. Tat için biraz bal ve limon suyu da ekleyebilirsiniz.

Başka bir seçenek bu otu takviye şeklinde almaktır. Doğru dozaj için doktorunuza danışın.

Çemen size uygun değilse, aynı şekilde rezene almayı düşünebilirsiniz.

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