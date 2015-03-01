Dişleri Beyazlatan Yiyecek ve İçecekler Hangileridir?

Besinlerin birçoğu dişlerin sararmasına yol açsa da dişleri beyazlatan yiyecek ve içeceklerin varlığını öğrendiğinizde (bu sorundan muzdaripseniz) mutlu olacaksınız. Bu makalede dişleri hangi besinlerin beyazlatabileceğini öğreneceğiz.

Herkes dişlerinin bembeyaz olması için çaba harcadığı halde bazıları halinden memnunken bazıları dişlerini bir türlü istediği beyazlığa kavuşturamamaktadır. Genetik faktörler, beslenme tarzı, sigara, çay, kahve gibi alışkanlıklar sebebiyle dişlerimizde lekeler oluşmakta ve dişlerimizin beyazlaşması zorlaşmaktadır. Fakat bizler günlük hayatta tüketeceğimiz bazı besinlerle dişlerimizin temizliğini ve beyazlığını arttırabiliriz.

1-) Havuç ve Kereviz

Mineral ve vitamin yönünden zengin besinler olan havuç ve kereviz dişlerimizde çürük oluşumuna sebep olan bakterileri nötralize etmesi için tükürük salgılanmasını arttırmaktadır. Tükürük salgısı dişlerimizi koruyarak beyaz kalmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca havuç ve kerevizi ısırıp çiğneyerek diş etlerimizde masaj etkisi yapabilir, diş etlerimizin ve dişlerimizin daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

2-) Çilek

Hepimizin severek tükettiği çilekte dişlerin beyazlamasını sağlayan özel enzimler bulunmaktadır. Dişlerimizi beyazlatmak için bir adet çileği ezip dişlerimize sürdükten sonra suyla gargara yapabilirsiniz.

3-) Susam

Susam kalsiyum yönünden zengin bir besin olduğu için diş çürüklerinin engellenmesinde oldukça faydalıdır. Ayrıca susam yağı çürüklere sebep olan streptococcus mutans bakterilerine karşı güçlü etkiye sahiptir. Susamın diş beyazlatıcı etkisinden yararlanmak için salatalarınıza serperek tüketebilirsiniz.

4-) Portakal

Portakal kabuklarının iç kısmı doğal bir beyazlatıcı diş fırçası etkisi göstermektedir. Ayrıca portakal C vitamini yönünden zengin olduğu için diş etlerimizin de sağlıklı kalmasını sağlamaktadır. Fakat yoğun asit miktarına sahip olduğundan dolayı çok fazla tüketilmesi dişlerimize zarar verebilir.

5-) Ananas

Ananasın içinde bulunan bromelain maddesinin diş beyazlatma ve iltihapları giderme etkisi bulunmaktadır. Bromelain diş macunlarında sıklıkla kullanılmaktadır.

6-) Brokoli

Çiğ brokoli yemek dişlerin parlak görünmesine ve temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca brokoli demir yönünden zengin olduğu için bakteri asitlerine karşı koruyucu olmaktadır.

7-) Elma ve Armut

Özellikle yeşil elma ve armut tükürük salgısını arttırarak dişlerin temiz kalmasını sağlamakta, diş etlerini güçlendirmekte ve kötü ağız kokusunu giderme özelliğine sahiptir.

😎 Karbonat

Yoğun şekilde diş beyazlatma etkisi gösteren bir maddedir. Haftada 1 kere diş macununuza katarak diş yüzeyinde bulunan lekelerden kurtulmak için kullanabilirsiniz. Diş minesini aşındırma etkisi bulunduğu için haftada 1 kereden fazla kullanılmamalıdır.

9-) Peynir

Düşük karbonhidrat yüksek fosfor ve kalsiyuma sahip olduğundan dolayı peynir dişler için oldukça faydalı bir besindir. Peynir içinde bulunan kazein maddesi sayesinde diş minesinin güçlenmesini ve daha beyaz görünmesini sağlamaktadır.

10-) Badem ve Ceviz

Zor çiğnenen bu besinleri çiğnerken dişlerimizin üzerindeki kalıntıları çıkmış oluyor. Yemekten sonra 10-15 tane bademi yemeniz dişlerinizin sararmasını önleyecektir.

11-) Su

Su diş temizliği için olmaz olmaz denilebilecek bir besin maddesidir. Ağız içinde kalan artıkların temizlenmesinde, ağız kokularının giderilmesinde oldukça etkilidir. Dişlerinizi fırçalayamadığınız durumlarda suyla çalkalamak diş plağı oluşumunu büyük oranda engellemektedir. Ayrıca dişlerde leke yapan içecekler tüketildikten sonra 1 bardak su içmek lekelerin dişlere bulaşarak kalıcı olmasını engellemektedir.

12-) Süt ve Yoğurt

Kalsiyumu yüksek oranda ihtiva eden süt ve yoğurt dişleri güçlendirip diş minelerinin de daha beyaz kalmasını sağlıyor.

Dişlerimizin beyaz kalmasını sağlayan yiyecek ve içecekler bunlarla sınırlı olmasa da en önemli olanlarını listeledik. Ayrıca dişlerimizin beyaz kalmasını olumsuz etkileyen yiyecekler; soda ve diğer asitli içecekler, şarap, kahve ve çay, havuç suyu ve vişne suyu, hazır gıdalar, ıspanak… ve daha birçok besin. Unutmayın! Günde en az 3 kere! Anladınız siz onu…