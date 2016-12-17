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Detoks Banyosu Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Yapılır? Detoks Banyosu Neye İyi Gelir?

Written by bayramaktas Leave a comment

Detoks banyosunun ne olduğu hakkında malumatlarımızı sunduktan sonra detoks banyosunun nasıl hazırlanacağı ve nasıl yapılacağına dair bilgiler vereceğiz. Böylelikle detoks banyosunun ne işe yaradığını ve neye iyi geldiğini öğrenmiş olacağız.

Terleme, vücut detoksunun doğal bir yoludur. Sıcak su cildinizdeki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Detoks banyosu toksinleri ortadan kaldırmasının yanı sıra vücut için gerekli minerallerin emilimini de sağlar. Eğer toksinler veya cilt sorunları ile mücadele etmek istiyorsanız, ya da sadece genel sağlığınızı artırmak için bir yol arıyorsanız, kendi evinizde bir detoks banyosu yapmayı deneyebilirsiniz.

Detoks Banyosu Nasıl Hazırlanır?

1-Vücudunuzu Hazırlayın

Detoks banyosunda mineraller yer alacağından dehidrasyona (aşırı sıvı kaybı) maruz kalabilirsiniz bu yüzden vücudunuzda yeterli miktarda sıvı bulunduğuna emin olun. Detoks banyosundan önce oda sıcaklığındaki bir bardak suyu içebilirsiniz.

2-Detoks Banyosu İçin Gerekli Malzemeleri Hazırlayın

Tuz (Magnezyum sülfat)

Kabartma tozu (sodyum bikarbonat)

Deniz veya Himalaya tuzu

Filtrelenmemiş/İşlenmemiş elma sirkesi

İstenirse uçucu yağ (lavanta yağı olabilir)

Öğütülmüş zencefil (isteğe bağlı)

Cilt fırçası

3-Cildinizi Kuru İken Fırçalayın

Cildiniz sizi kimyasallardan ve bakterilerden koruyan en büyük organınızdır. Ciltteki ölü katmanların dökülmesine yardımcı olmak için cildinizi kuru iken fırçalayın. Kuru fırçalama işlemi aynı zamanda atıkları ortadan kaldırmak için lenfatik sistemin yeteneğini hızlandırır. Eğer vücudunuzun tüm bölgelerine ulaşmak zorsa uzun sapa sahip kuru bir fırça kullanın. Bir fırça seçerken, cilt üzerinde güzel his bırakan birini tercih edin. Kuru fırçalama işlemi acı verici olmamalıdır.

4-Kendinize Lenfatik Masaj Yapın

Lenf damarları, lenf düğümleri ve organlar vücudun savunma sisteminin bir parçası olan lenf sistemini oluşturur. Lenf nodlarımız mikroorganizmaların uzaklaştırılmasından ve kan bakterilerinin filtrelenmesinden sorumludur. Sadece beş dakikada daha etkili detoksa yardımcı olmak için vücudun lenfatik sistemini uyarabilirsiniz.

Elinizi boynunuzun her iki tarafını da tutacak şekilde kulaklarınızın altına kadar tutun, yavaşça köprücük kemiklerinize doğru ellerinizi indirin. Yavaş ve rahat el hareketleriyle aşağı ve yukarı ellerinizi indirerek yaklaşık 10 defa bu masajı tekrarlayın.

5-Detoks Banyosunda Baş Ağrısı Yaşamak

Detoks banyosu sırasında baş ağrısı, grip ya da mide bulantısı belirtileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler vücudunuzun toksinlerden arınmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden banyoya 1 litre su getirip onu yavaş yavaş detoks sürecinde içmeniz yararınıza olabilir. Bulantı yaşıyorsanız suya limon ekleyebilirsiniz.

6-Detoks Banyosu Nasıl Hazırlanır, Nasıl Yapılır?

Banyo için en az 40 dakika vaktinizin olduğuna emin olun. Rahatlatıcı bir atmosfer oluşturun. Arzu ederseniz mumlarla loş bir ışık oluşturabilirsiniz. Ayrıca beğendiğiniz dinlendirici bir müzik çalabilirsiniz. Sıcak suyla küveti doldurmak için mümkünse klor filtresi kullanın. Önce Epsom Tuz (Magnezyum sülfat) ekleyin. Vücudun magnezyum dengesini korur ve hipertansiyonla mücadelede yardımcıdır. Sülfat toksinleri temizler. Çocuklar için yarım bardak, yetişkin insanlar için bir bardak magnezyum sülfat yeterlidir. 1,5 bardak sodyum bikarbonat yani kabartma tozu ekleyin.  Cildi yumuşatır ve anti-mantar özelliğiyle mantarlara savaş açar.  Çeyrek bardak himalaya ya da deniz tuzu ekleyin. Magnezyum, potasyum, kalsiyum klorid ve bromid içeren deniz tuzu, cilt metabolizmasını minerallerle beslemek için önemlidir. Çeyrek su bardağı elma sirkesi (bakterilerden arındırır, bağışıklık sistemini güçlendirir) ekledikten sonra lavanta gibi aromaterapi yağları ekleyebilirsiniz. (Lavanta yağının nasıl kullanılacağını faydalarını şurada işlemiştik.)    

7-Detoks Banyosu Hakkında Bilgiler

Kendinizi birkaç dakika içinde terliyor bulacaksınız. Bu yüzden ilk 20 dakika içinde yavaş yavaş su içmelisiniz. Çok sıcaktan bunaldığınızı hissederseniz küvete yavaş yavaş soğuk su ekleyip rahatlayana kadar devam edebilirsiniz. Banyo kapısını kapattıktan sonra endişe ve streslerinizi geride bırakın, olumsuz şeyleri düşünmeyin. Detoks banyosu sonrasında kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Yağ ve tuzlardan dolayı küvet kaygan hale gelebilir. Yani küvetten çıkarken dikkat etmelisiniz. Yavaşça yumuşak bir havlu ile vücudunuzu sarın. Terlemeye devam ediyor olabilirsiniz. 1 litre su için. Bir lifle vücudunuzu tekrardan fırçalayın. Banyodan hemen önce veya hemen sonra bir şeyler yemeyin. Saçınızı bir şeyle sarın, tuzlar saçınıza zarar verebilir. Eğer, diyabetik bir rahatsızlığınız varsa, hamileyseniz, kalp ya da böbrek hastalığı veya yüksek tansiyon varsa, bir detoks banyosu yapmadan önce tıbbi bir uzmana danışmalısınız.

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