Cilt İçin Zararlı Besinler, Yiyecek ve İçecekler

Cilt problemlerini sıralamaya kalkarsak adeta sonsuz bir listeyle karşı karşıya kalırız. Birçoğumuz cilt kirliliği ve güneş yanığı gibi dış etkenlerden cildimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ancak genellikle cildimizin optimum sağlığını korumak için gerekli sağlıklı beslenmenin önemini ihmal ediyoruz. Cilt için sağlıksız olan bazı gıdalar bulunmaktadır ve bu yiyecek ve içecekleri tüketmekten kaçınmak, muhtemelen parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için yapılması gereken en iyi şeylerden biridir.

“Beslenmeniz bir banka hesabınızdır. İyi yemek seçenekleri, sağlığınıza yönelik iyi yatırımlardır.”

-Bethenny Frankel

Bir araya getirilmiş leziz yemeklerden oluşmuş bir masa, yüzünüze bir gülümseme getirmeli ama aynı zamanda cildinizin ömrünü azaltmamalıdır. Bazı gıdalar sivilceye salgına neden olabilir ve hatta cildi çarpık ve kaşıntılı yapabilir. Bazıları ayrıca egzama ya da son derece hassas döküntülere neden olabilir.

Şimdi, sağlık uzmanlarının daima kızarmış gıdaların cilt üzerindeki olumsuz etkilerini belirttiğinin altını tekrar çizelim. Bununla birlikte, vücuda zarar verebilecek bazı yiyecek-içecek besin maddeleri var. Yazımız, cilde zarar verebilecek gıdaların bazılarının listesini içeriyor.

Cilt için Zararlı Yiyecek ve İçecekler

Alkol

Alkol güçlü doğal diüretiktir. Yani ne kadar çok tüketilirse, vücudu dehidrate eder. Aynı zamanda cildin içindeki tüm doğal nemi emer, kuru ve lekeleyici hale getirir ve nihayetinde kırışıklıklara neden olur. Hassas ciltleri olan insanlar ayrıca alkol nedeniyle rosacea (roza=gül hastalığı) rahatsızlığına mazur kalabilir.

Kahve

2-3 bardak kahvenin alınması vücuttaki stres hormonu seviyesini arttırır. Artan kortizol seviyeleri cildin yaşlanma sürecini hızlandırır ve aynı zamanda önemli hasara neden olur. Kafeinin diüretik olarak davranması nedeniyle aşırı miktarda tüketilmesi vücudu kurutur ve cildi kuru ve cansız görüntüsüyle baş başa bırakır.

Süt

Etkileri felaket olmasa da, süt cilde zarar verir. Aşırı süt tüketimi sivilceye neden olur. Amerikan Dermatoloji Akademisi’ne göre süt, sebum üretimini aşırı derecede uyarmakta ve sonunda akne salınmasına yol açmaktadır.

Tuz

Kabul ediyoruz tuzsuz olursa tat olmuyor, fakat fazlasıyla kullanılan tuz, özellikle de iyotlanmış tuz deriye oldukça zararlı. Dokuları şişirir, şişkin bir görünüm verir ve bir bireyin genel sağlık durumunu olumsuz yönde etkiler.

Alkolsüz içecekler

Cilde sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm vermek için kandaki şeker seviyesinin kontrol altında olması önemlidir. Ortalama bir bardak kola kuruluğu ve sivilceleri tetikleyecek 50 gr’dan fazla şeker içerir. Bu karbonatlı içecekleri aylık bir kere kullanmaya ve susuzluğunu meyve suyu veya su ile söndürme alışkanlığı kazanmaya çalışın.

Ağır Gluten İçeren Gıdalar

Gluten temelde buğdayda bulunan bir proteindir. Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) ve Chicago Üniversitesi Çölyak Hastalığı Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre, toplam ABD nüfusunun % 5 ila % 10’u gluten intoleransından mustariptir.

Gluten intoleransının birçok yan etkisi vardır, ancak en gözle görülür olanlar genellikle deride şişme, kuruluk ve akne şeklinde ortaya çıkar. Yüksek glutenli gıdaların en iyi örnekleri makarna, beyaz ekmek, hamur işleri, kek, pizza ve yulaftır.

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Çikolata ve Şeker

Göz ardı edilmesi zor olsa da bundan da bahsetmemiz gerek. Çikolata gibi şekerli gıdalar cildiniz için çok sağlıksızdır. Onları aşırı tüketmek, sebum üretimini doğrudan hızlandıran kan şekeri düzeylerini yükseltir ve bu da sivilceye neden olur. Bu gıdalar aynı zamanda cildin genç ve parlak görünmesine yardımcı olan kollajen ve elastini olumsuz şekilde etkiler.

Cildinizin sağlıklı ve parlak olmasını istiyorsanız, cilde zarar veren gıdaarı, besinleri, yiyecek ve içecekleri azaltın ve en iyi sağlık için dengeli bir diyet izlemeye çalışın.