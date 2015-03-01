Beyne Mutluluk Hissi Veren Yiyecekler, Besinler Nelerdir?

Bu yazımızda beyne serotonin salgılatma emrini vererek mutluluk hissi veren yiyecek ve besinler hakkında bilgiler vereceğiz.

Mutluluk Kaynağı Olan 8 Muhteşem Besin

Gün içerisinde, iş yerinizde birçok sorunla ve stresli olaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Bunlar mutsuz olmanıza sebep olan kriterlerin başında yer alıyor. Böyle zamanlarda bir şeyler atıştırma isteği insanda başlar. Özellikle evde canımız sıkıldığında bile bir buzdolabının kapağını açıp kapatma eylemi de bundan gelir. Aslında bir şeyler yemesek bile bu atıştırma isteği sona eriyor.

Asıl konumuz ise besinlerin içerisinde bulunan serotonin gibi maddelerin mutluluk verici özellikte olması. İçerdikleri serotonin maddesi sayesinde insanlara mutluluk vererek yaşadıkları sorunları ve stresleri unutturup mutsuzluğu biraz da olsa azaltıyor. Ancak mutluluk kaynağı olan bu besinlerin tek problemi oldukça kilo aldırıcı besinler olmaları.

Aşırıya kaçılmadığı sürece doğru miktar fazlasından daha mutluluk verir.

Neredeyse her insan üzgün ya da bir sorunu olduğunda yemek yeme eylemi gösterir. Özellikle stres ile mücadele ediyorken bir şeyler çiğnemek insanı oldukça rahatlatan bir eylemdir. Ancak fazla sert ve tatlı yiyecekler tüketen insanlar da kilo ve mide problemleri kendini gösterebilir. Bunlardan ayrı olarak fastfood isminde adlandırdığımız hızlı yiyecekler de aşırı yağlı olmalarının yanında çabuk doygunluk hissi verdikleri için geçici bir mutluluk verirler ve kalorileri oldukça yüksektir. Sürekli olarak stres altında kalan insanlarda hızlı bir şekilde kilo artışı gözlenmektedir. Bunun sebebiyse kendilerini mutlu etmek amacıyla sürekli olarak yanlarında abur cubur barındırmalarıdır. Herhangi bir en ufak kafalarına takılan problemde kendilerini abur cuburlara vererek mutlu olmalarını sağlamaya çalışırlar. Bu çok yanlış bir davranıştır. Sağlığımızdan olabiliriz.

Öğün atlamak bir mutsuzluk sebebi haline gelebilir.

Gün içerisinde alıştığımız bir beslenme temposu vardır ve buna her gün neredeyse devam ederiz. Fakat öğün atlanması sonucu kanda ki şeker miktarının azalması sonucunda insanlar da mutsuzluk gözlendiği görülmüştür. Bunun için uzun süre yemek yemeyen veya öğün atlayan kişilerde mutsuzluk oranı oldukça fazla artabilir. Bu kişi bir zaman sonra mutlu olmak için alması gerekenden fazla kaloriye sahip yiyeceklere yönelerek mutlu olmaya çalışabilir. Bu sırada kendini mutlu etmek isteyen bireye daha sağlıklı yiyecekler önermek her zaman daha sağlıklı bir çözümdür.

Mutluluk Veren Sağlıklı Besin ve Yiyecekler

Muz: Meyveler arasında serotonin miktarı en yüksek olan muz oldukça mutluluk verici bir meyvedir. Günde 1 defaya mahsus olarak ara öğün olarak tüketilmesi tavsiye edilir.

Bitter Çikolata: Vücudunuzun tatlı isteğini normal çikolatadan daha kısa bir şekilde kesmeniz için biçilmiş kaftandır. Özellikle kahve içerken 1-2 adet küçük bitter lokmasının hiçbir zararı yoktur.

Ceviz: Diğer kuruyemişlerden ayrılmış olan ceviz serotonin miktarı en yüksek olan kuruyemiştir. Gün içerisinde yenilen 2-3 tane ceviz stresin azalmasına ve mutlu olmak için muhteşem bir yöntemdir.

Kuru incir: Kaygı sorunu olanlar için birebir olarak tavsiye edebileceğimiz kuru incirin içerisinde bol miktarda serotonin maddesi vardır. Kan şekerini düzenlemekte ve mutluluk vermekte oldukça başarılı olan kuru üzüm öğün aralarında fazlaya kaçılmadan kolaylıkla tüketilebilir.

Peynir: Daha enerjik ve mutlu bir gün geçirmek istiyorsanız sabah kahvaltısında peyniri asla atlamamanız gerekmektedir. İçerisinde diğer tüm mutluluk veren besinler gibi bol miktarda serotonin bulunmaktadır. Kilo almanızı sağlayacak kadar yüksek seviye de peynir tüketilmemelidir.

Bezelye: Ana öğün olarak tüketilen bir besin olan bezelye kendinizi daha iyi hissetmeniz için gerekli olan serotonin maddesini içerisinde barındıran bir besin. Kendinizi kötü hissettiğiniz bir günde bezelyeyi bir ana yemek olarak tüketmek daha mutlu olmanıza yardımcı olabilir.