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Sağlık ve Ruhsal Huzur

Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Ölüm Riski, Kemoterapi ve Unutkanlık

Written by bayramaktas Leave a comment

Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Ölüm Riski

Beyin tümörü, kafatasının içerisinde büyüyerek beynin üzerine baskı yapmasıyla başlar ve yerleştiği bölgeye yaptığı baskıyla kendini gösterir. Beyin tümörleri iki çeşittir. Biri iyi huylu (benign) tümörler diğeri ise kötü huylu (malign) tümörlerdir.

Beyin tümörleri, baş ağrısı, fışkırır tarzda kusma, bayılma nöbetleri (sara tarzında), kişilik bozuklukları, sahip olunan yeteneklerde azalma (yazı yazma, hesap yapma vb.), ileri aşamalarında ise farklı bölgelerde felç belirtileri göstermektedir.

Hastalığın tedavisi için yapılacak ameliyat yöntemleri ise kişiden kişiye değişmektedir. Hazırlık aşamasında bulunan bulgulara hastalığın seyrine ve tümörün çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Ameliyat dışında yapılacak tedavi yöntemleri ise, kemoterapi ve radyasyon tedavisidir.

Beyin tümörü ameliyatı geçiren hastalarda ameliyat sonrası, baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk hissi, beyinde ödem oluşması görülmektedir. Ameliyat sonrası oluşacak kanamalar ise, hastanın tekrar acil olarak ameliyata alınmasıyla önlenebilmektedir.

Diğer hastalıklarda olduğu gibi beyin tümörü de erken teşhis edildiği takdirde tedavi şansı büyüktür. Tıp alanında ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte temografiler ve MR’lar ile beyinde görülen tümörler en ince ayrıntısına kadar saptanabilmektedir. Bu da hastalığın teşhisini ve tedavi sürecini hızlandırmakta, ameliyat sonrası yaşanacak komplikasyonları ve ölümleri azaltmaktadır.

1960’lı yıllardan itibaren, beyin cerrahisinde mikro cerrahinin uygulanması ölüm oranlarını hızlı bir şekilde düşürmüştür. Hastalığın seyrine göre değişse de beyin tümörü ameliyatı sonrası ölüm riski çok düşüktür. Lakin ölüm riski az olsa bile; ameliyat sonrası felçlik, hafıza kaybı, konuşma güçlüğü gibi bazı vücut kayıplarının yaşanmaması için bu ameliyatı çok defa başarıyla tamamlamış doktorlar tarafından ameliyatın yapılması önemlidir.

Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Kemoterapi

Beyin tümörü ameliyatı sonrası gerek görüldüğü takdirde radyoterapi veya kemoterapi uygulanan hastalar da vardır. Işın tedavisi de denilen radyoterapi, bir bilgisayar yardımıyla tümörün çıkarıldığı dokulara uygulanarak yapılmaktadır.

Kemoterapi ise, ameliyat sonrası kalan kanser hücrelerinin öldürülmesi amacıyla beyin dokusuna uygulanan bir yöntemdir. Radyoterapinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için çocuklarda da uygulanabilmektedir. Kemoterapi uygulanacak hastaların tedavi tablosunu ve aralıklarını medikal onkoloji uzmanları belirlemektedir.

“Kemoterapi ajanları” denilen ve tümörlü bölgeye yavaş yavaş ilaç salınımıyla başlayan bu yöntem de tedavi için ilk yapılması gerekenlerdendir. İlaç beyin dokusuna dağılarak oradaki kanserli hücreleri öldürmektedir. Tek bir ilaç kullanılabildiği gibi farklı ilaçlar da kullanılmaktadır. Kemoterapi, hücrelerin öldürülmesi için en güçlü ilaçlardan biridir. Bu tedavi hastaya aralıklı zaman dilimleri içinde verilmektedir. Hasta biraz dinlendirilip tümörün ilaca verdiği tepkiler gözlenir ve daha sonra tedaviye tekrar başlanır. Tedavide uygulanan 2-4 seanslık kürler birkaç hafta içerisinde tamamlanmaktadır.

Kemoterapi de ilk olarak uygulanan intratekal tedavidir. Bu işlem omurilik ve beynin etrafında bulunan sıvıya enjekte edilmesi şeklinde yapılır. Bunun dışında damardan, kapsül veya tablet olarak farklı yöntemlerde kullanılmaktadır

Kemoterapinin yan etkileri tam anlamıyla bilinmemektedir. Ağız yaraları, kusma, iştah kaybı, mide bulantısı ve saç dökülmesi en çok görülen yan etkileri arasında sayılabilir. Bu yan etkileri hasta tek başına savamadığı için farklı bir ilaç tedavisi uygulanarak görülen yan etkiler azaltılmaya çalışılmaktadır.

Beyin Tümörü Ameliyatı Sonrası Unutkanlık

Beyin ameliyatı sonrasında hastanın, yaşına, çıkartılan tümörün bulunduğu yere veya büyüklüğüne göre bazı yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Bunların bazıları geçicidir ve kısa süre içerisinde ilaç takviyeleriyle ortadan kalkar. Ancak nörolojik durumda bir kötüleşme görülürse bu kalıcı sorunlara sebep olabilmektedir. Unutkanlık bunlardan bir tanesidir. Gün içerisinde kısa süreli (5dk.) yaşadığınız unutkanlıklarınız başladıysa bir nöroloji uzmanına görünmelisiniz. Gerekli tetkikleriniz yapılarak uygun ilaç tedavisiyle ameliyat sonrası yaşadığınız bu durumu da en aza indirmeniz mümkündür.

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