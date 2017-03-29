Bebeğin Kabızlığı Nasıl Giderilir, Ne İyi Gelir, Çözümü Nedir?

Bebeklerde kabızlık, dışkının sert ya da kuru olması sebebiyle ortaya çıkar. Bebeklerde kabızlık, genellikle bebek katı gıdalar yemeye başladığında (yaklaşık beş ila altı aylıkken) oluşur. Seyrek görülen dışkılar, yumuşak oldukları müddetçe endişe verici bir şey değildir ve bu durumda bebekte kabızlık sebebiyle görülen sancılar da yoktur. Bebeğin kabızlığının önlenmesine yardımcı olmak için bebeğin diyetini ve günlük rutini ayarlayarak önlemler alabilirsiniz. Biz de yazımızda kabızlığa karşı bebekler için ne gibi önlemler alınabileceğini anlatmaya çalışacağız.

YÖNTEM 1 : KABIZLIĞIN ÖNLENMESİ

Bebeğinize lif bakımından zengin yiyecekler yedirin.

Bazı katı yiyeceklerin – muz, havuç ve pirinç tahıl gibi- kabızlığı tetiklemesi daha olasıdır. Makarna, armut, yulaf ezmesi ve arpa hububatını içeren bazı diğer gıdalar, bebeklerde kabızlığın önlenmesine yardımcı olabilir.

Katı gıdaya başlamanın en iyi zamanı ve bebeğinizin hangi katıları yemesi gerektiği ile ilgili doktorunuzla konuşun. Çoğu doktor, katı gıdalara başlamak için bebeğin en azından 6. Ayını doldurmasının beklenmesini tavsiye etmektedirler.

Bebeği aktif tutun.

Düşük aktivite seviyeleri de bebekte kabızlığa neden olabilir. Yeterli egzersiz yapmadıklarında bebekler, genellikle yardıma ihtiyaç duyarlar ve dışkılamada zorluk yaşarlar.

Bebeğin bacaklarını hareket ettirin.

Bebeğin ayaklarından tutun ve bacaklarını bisiklet sürermiş gibi hareket ettirin. Bebeğinizin bacaklarının yukarı ve aşağı doğru hareket ettirilmesi, bağırsaklara yardımcı olabilir.

Bebeğinize rulo veya hareket eden oyuncaklarla oynatın.

Bunlar, bebeğin etkinlik düzeyini artırarak daha sık hareket etmesine yardımcı olabilir.

Yemekten sonra bebeğin karnını masaj yapın.

Hafif bir karın masajı, kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Elinizin üç parmağıyla bebeğinizin karnında gezinin ve hafif bir basınç uygulayın.

YÖNTEM 2: KABIZLIĞIN NEDENLERİNİ BELİRLEYİN.

Bebek bezindeki kabızlık belirtilerini görün.

Kabız olan bebekler, bağırsak hareketleri sırasında ağrı ve rahatsızlık duyacaktır. Bebek bezindeki dışkı normalde olduğundan daha sert ve daha kuru görünüyorsa (genellikle küçük kuru topaklar veya büyük kuru toplar gibi) bu, genellikle bir bebek katı gıdalar yemeye başladıktan sonra gerçekleşir. Anne sütü ve türevlerine alışan vücudun katı gıdalara adapte olması biraz süre alacak ve bu süre zarfında da bebek kabızlık problemi yaşayacaktır.

Bağırsak hareketleri sıklığını gözlemleyin.

Tek başına bağırsak hareketlerindeki sıklık, kabızlık için güvenilir bir gösterge olmasa da, bebeğin tipik eliminasyon programındaki ani değişiklikler, bebek kabızlığının veya diyare probleminin sinyalini verebilir. Sağlıklı emzirilen bebeklerde bağırsak hareketleri arasındaki sıklık bir hafta kadar sürebilir, ancak iki üç gün boyunca bağırsak hareketi yapmayan ve dışkılarken belirgin bir rahatsızlık duyan bebekler kabız olabilir.

Bebeğin çocuk doktorundan tavsiye isteyin.

Bebek diyet veya aktivite düzeyi ayarlamaları ile düzelmeyen, kalıcı ve şiddetli kabızlık yaşarsa, bir çocuk doktoruna başvurun. Doktor, kabızlık için altta yatan herhangi bir nedensellik olup olmadığını değerlendirmelidir. Bir bebeğin kabızlığına yardımcı olmak için gliserin süpozituvar da verebilirsiniz, ancak tabi önce doktora danışın. Kabızlık bebeklerde çok yaygındır, ancak bazı bebekler hipotiroidizm, gıda alerjileri veya diğer tıbbi durumların bir belirtisi olarak kabızlığa maruz kalabilirler. Hirschspring hastalığı kabızlığa neden olabilir. Ancak bu, çok nadir görülen konjenital bir durumdur. Bir doktor genellikle bu hastalığa yakalanan bir bebeği, hastalığının ilk haftalarında teşhis edebilir.

Doktor, bazen şiddetli veya diyet ve aktivite değişikliklerine cevap vermezse bebeğinizin kabızlığı için ilaç önerisinde bulunabilir.

YÖNTEM 3: KABIZ OLAN BEBEĞE DOĞRU YAKLAŞIM

Bebeği yeterince sulu gıdalarla besleyin ve orta derece bir sıcaklıkta tutun.

Dehidrasyon ( su kaybı),kabızlığa neden olabilir veya kabızlığı daha da kötüleştirebilir. Özellikle sıcak havalarda bebeğinizin sıvı alımını takip etmelisiniz.

Bebek dört aydan büyükse, bebeğe su veya meyve suyu ikram edin.

Meyve suları bağırsaklara sıvı çeker ve bağırsakların gevşemesine yardımcı olabilir. 60 ila 120 ml su, elma veya armut suyunu günde bir veya iki kez bebeğinize verebilirsiniz. Ancak doktorunuzla bebeğiniz için ne kadar su veya meyve suyu vermeniz gerektiğini konuşun.

Kullandığınız ilacın veya yöntemin türünü doktorunuza danışmak suretiyle değiştirin.

Değişiklik yapmadan önce kullandığın ilaç veya yöntemin sonucunda meydana gelen değişiklikleri bebeğin çocuk doktoru ile tartışın. Doktor, bebeğin tıbbi geçmişi ve semptomlarına dayalı özel önerilerde de bulunabilir. Bebekler, ilacın formülü içerisindeki bazı bileşenlere olumsuz tepki verebilir. Bağırsakların gevşemesine yardım etmek için ilaca hurma suyu eklemenizi tavsiye ediyoruz. Tabi bunun için ilk önce doktorunuza danışmanızda fayda var.

Lif bakımından zengin gıdaları arttırın.

Kabız olmuş bir bebeği beslerken, muz, havuç ve pirinç tahıl gibi kabızlığı tetikleme ihtimali olan gıdalardan kaçının. Bunun yerine, sindirimi kolaylaştırmak için bebeğinize makarna, armut, yulaf ezmesi ve lif bakımından zengin diğer besinleri yedirin.