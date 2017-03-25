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Sağlık ve Ruhsal Huzur

Başım Dönüyor Ne Yapmalıyım, Evde Nasıl Geçer? Baş Neden Döner?

Written by bayramaktas Leave a comment

Baş dönmesi genellikle hafif baş ağrısı, bulantı gibi çeşitli semptomları tanımlamak için kullanılan genel, spesifik olmayan bir terimdir. Baş dönmesi, sizin veya çevrenizin dönüyor olması anlamını doğuruyorsa, o zaman bu vertigo olarak adlandırılır. O zaman baş dönmesi, ciddi bir boyut kazanır. Baş dönmesi doktor ziyaretlerinin ortak bir nedeni olup, rahatsızlık verici ya da can sıkıcı bir durumdur ancak ciddi, yaşamı tehdit eden bir durumu temsil etmesi pek olası değildir. Baş dönmesinin üstesinden gelmenin birçok yolu vardır. Ancak tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulduğunu gösteren vücudumuzda önemli belirtiler varsa, bunların da farkında olun. Beyne eksik ve yanlış uyarı gelmesi, meniere gibi iç kulak hastalıkları, pozisyona bağlı baş dönmesi, vestibüler nöronit, işitme ve denge sinirindeki tümör, ms hastalığı, inme, kafa travmaları, migren atakları, tansiyon sorunları, ilaçların yan etkileri gibi birçok nedenle baş dönebilir. Peki evde baş dönmesinin üstesinden gelmek için ne yapılmalıdır? Baş dönmesi nasıl geçer? Evde başım dönüyor ne yapmalıyım diye merak eden sizlere, baş dönmesinin evde nasıl üstesinden gelebileceğinizi adımlar halinde anlatacağız.

  1. Stresinizi veya Endişenizi Azaltın 

Yüksek stres seviyeleri, solunum hızlarında ve hormon düzeylerinde, baş dönmesi veya hafif baş dönmesi ve bulantı hissine neden olan değişiklikler yapabilir. Panik atak veya çeşitli fobiler gibi belirli kaygı bozuklukları da baş dönmesine neden olur.  Bu şekilde, duygularınızı iletmek, soğukkanlı davranmaya çalışmak ve ilişki çatışmalarını gidermek yoluyla hayatınızdaki stres ve endişeyi olabildiğince azaltın. Daha az sıkıntıya düşerseniz, baş dönmesinin şiddetini ve sıklığını azaltabilirsiniz.

  • Bazen bir iş değişikliği, farklı bir program ya da etkinliğe katılma stres ve kaygı sorunlarınızı azaltabilir.
  • Evde deneyebileceğiniz doğal stres giderme uygulamaları arasında; meditasyon, yoga, tai chi ve derin nefes egzersizlerini tavsiye edebiliriz. Başlamadan önce youtube gibi video kanallarından bu egzersizlerin nasıl yapılacağını anlatan videoları izlemek size yardımcı olabilir.
  1. Daha Fazla Su İçin 

Akut veya kronik (uzun süreli) dehidrasyon da özellikle baş dönmesinin ortak bir nedenidir.  Vücudunuzda yeterli miktarda su yoksa – kusma, ishal, ateş veya sıcak bir günde vücudun ihtiyacını karşılayacak miktarda sıvı tüketmiyorsanız – kanınız biraz daha kalınlaşır ve beyniniz ihtiyacı olan oksijeni alamaz. Bu durum, baş dönmesine yol açabilir. Ayrıca, dehidrasyon da baş dönmesinin bir başka yaygın nedeni olan aşırı ısınmaya (hipertermi) yol açar. Bu nedenle, özellikle sıcak ve nemli günlerde daha fazla su içmeye odaklanın ve bunun baş dönmenizde pozitif etkide bulunup bulunmadığına bakın. Büyük ihtimalle de pozitif etkide bulunduğunu göreceksiniz.

    • Fiziksel olarak aktif olduğunuzda veya sıcak günlerde dışarıda kaldığınızda günde yaklaşık 2.5-3 litre su içmeyi hedefleyin. Suyun yerini başka hiçbir sıvı içeceğin tutmayacağını da unutmayın.
    • Kahve, siyah çay, gazoz ve enerji içecekleri gibi alkol ve kafeinli içeceklerden kaçının. Alkol ve kafein diüretiktir ve normalden daha sık idrara çıkmanıza neden olur.

 

  1. Sindirilebilir Şeyler Yiyin. İşlenmiş Gıdalardan Uzak Durun 

Baş dönmesi, baş ağrısı ve genel uyuşukluğun bir diğer yaygın nedeni, kan şekeri seviyesinin düşük olmasıdır. Düşük kan şekeri (hipoglisemi) , insülin alan diyabet hastalarında bile bazen görülebilmektedir.  Kahvaltı atlayan bireylerin de çoğunlukla kan şekerleri düşmektedir. Beyniniz düzgün çalışabilmek için kandaki glikoz seviyesine ihtiyaç duyar. Bu nedenle, diyabetikseniz, enjekte ettiğiniz insülin miktarını (doktorunuzun onayı ile) değiştirmeyi veya karın / bağırsaklarınızın çabucak sindirebileceği bir şeyi yiyip baş dönmenizin geçip geçmediğini test edin. Hipoglisemi ile baş dönmesine genellikle terleme ve baş ağrısı da eşlik eder. 

  • Taze tatlı meyveler (özellikle olgunlaşmış muz ve yaban mersini), meyve suyu (özellikle şekerlendirilmiş elma veya üzüm suyu), beyaz ekmek, dondurma ve bal, hızlı bir şekilde kan şekeri seviyenizi yükseltmek için birebir olan gıdalardır.
  • Tersine, kandaki şekerin aşırı olması (hiperglisemi), dehidrasyon ve aşırı asidite bağlı olarak da baş dönmesi  yaşanabilir.  Kronik hiperglisemi genellikle tanı konmamış / tedavi edilmemiş diyabetli kişilerde görülür.
  1. Uzandığınız veya Oturduğunuz Yerden Bir Anda Değil, Yavaşça Kalkın

Kısa süreli baş dönmesi nöbetlerin en sık görülen nedeni, özellikle yaşlılarda, ortostatik hipotansiyon denilen bir durumdur.   Bu durum, nispeten düşük kan basıncına (özellikle sistolik sayıya) sahip kişilerde, sırt üstü veya oturan bir pozisyondan çok hızlı kalktıkları zaman görülür. Tansiyonu genel itibariyle düşük olan kişiler, hızlı bir şekilde ayağa kalktıklarında, o hızı dengeleyebilecek başın içine kan tedarik eden arterlerde yeterli basınç yoktur. Bu nedenle beynin bir kaç saniye kadar daha az oksijen alması gerekir. Sonuç olarak kişi geçici baş dönmesi veya baygınlık hissi yaşar. Bu durum, sizin baş dönmesi nedeninize benziyorsa, ayakta kalırken kendinize daha fazla zaman ayırın. Eğer herhangi bir tehlike seziyorsanız ayaktayken dengenizi sağlayabileceğiniz güvenli bir yerden destek almalısınız.

  • Uzanır vaziyetteyken ayağa kalkacaksanız bunu bir anda yapmayın. İlk önce birkaç dakika oturmuş konumda kalın.  Daha sonra ayağa kalkmayı deneyin.
  • Kronik hipotansiyon, viagra ve erektil disfonksiyon için benzer ilaçlar gibi çok fazla kan basıncı ilacı, kas gevşetici veya vazodilatatörü almışsanız bunlar da başınızın dönmesine neden olmuş olabilir.
  • Periferik sinir problemleri, dehidrasyon ve diğer ilaçlar hipotansiyona da neden olabilir.

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  1. Daha Fazla Uyuyun 

Baş dönmesi, beyin sisi ve genel sersemliğin yaygın bir nedeni de nicelik ve nitelik bakımından vücudun yeterli uykuyu alamamış olmasıdır. Kronik olarak değişken olan uyku düzenleri, baş dönmesine neden olabilecek stres, hipertansiyon, depresyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalık düzeyleri ile de ilişkilidir. Baş dönmesi; uyku bozukluğu, kronik endişe, duygusal / psikolojik travma, kronik ağrı, kafein kullanımı, fazla ilaç alma, kas ve eklem ağrıları, narkolepsi ve uyku apnesi (ağır horlama) gibi diğer birçok konu ile bağlantılıdır. Bu nedenle TV,  telefon veya bilgisayarınızın uykunuzdan çalmasına izin vermeyin. Onların size hükmetmesine izin vermeyin. Siz onlara hükmedin. Baş dönmesi şikayetiyle karşı karşıya olan kişilerin zamanında uyuması ve uyku düzenini sağlamaları oldukça önemlidir. Ayrıca yatmadan en az 4 saat önce kafeinli içeceklerden (kahve, siyah çay vb. ) uzak durun.

  • Hafta sonlarında geç uyumak ve sabahları geç uyanmak kendinizi daha iyi ve daha dinlendirici hissettirebilir. Fakat çalışma günlerinde alışkın olduğunuz uyku düzeninin dışına çıktığınız için de baş ağrısı yaşayabilir ve baş dönmesi çekebilirsiniz.
  • Yatmadan önce alabileceğiniz papatya çayı, ıhlamur, rezene, kedi otu kökü özütü gibi uykuya yardımcı doğal çaylar; magnezyum (kasları rahatlatır) ve melatonin (uyku ve sirkadiyen ritimleri düzenleyen bir hormondur) içerdikleri için hem uyku düzeninizi sağlamada size yardımcı olacaktır hem de vücudunuzu rahatlatarak muhtemel baş ağrısı ve baş dönmesini de engelleyecektir.
  1. Kafa Travmasından Kaçının 

Araba kazalarından ve temas sporlarından gelen kafa travması, genellikle kıkırdak veya sarsıntı olarak adlandırılan hafif-orta dereceli beyin yaralanmaları da baş dönmesinin ortak bir nedenidir. Kafa travmasının başlıca belirtileri; baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, beyin sisi ve kulak çınlaması, mide bulantısıdır.  Kafa travması kümülatif olma eğilimi gösterir, yani her yaralanma ile kötüleşir ve zamanla ilerler. Dolayısıyla, “kafa travması” riskini azaltmaya çalışın.

  • Boks, futbol, ​​ragbi ve buz hokeyi gibi sporlar özellikle önemli kafa travmasına yol açabilecek riskli sporlardır.
  • Sürüş esnasında daima emniyet kemerinizi takın.
  • Trambolin, bungee jumping veya merdane yolculuğu yapmak gibi başınızı ve boynunuzu tehdit edebilecek ve sağlığınıza zarar verebilecek aktiviteleri yaparken dikkatli olun.

Bazı nedenlerden kaynaklanan baş dönmesi için evde belirli tedavi yöntemleri bulunsa da bazı nedenlerden dolayı oluşan baş dönmesi için mutlaka uzman doktora gitmeniz gerekebilir. Baş dönmesi konusu önemli problemlerin belirtisi olabileceğinden önemsenmelidir.

 

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