Baş Ağrısını Geçirme Yöntemleri, Geçiren Şeyler, Kurtulmanın Yolları

Çoğu insan hafif şiddette ya da kafatasını zonklatacak şekilde bazen baş ağrısı çeker. Tedavi, yaşadığınız baş ağrısı türüne bağlı olarak değişir; ancak, ağrıyı kontrol ederek geçirmeyi ve durdurmayı sağlayan stratejilerin yanı sıra uzun vadeli çözüm yöntemlerini de içeren şeyler vardır.

Baş Ağrısını Geçirmenin Yolları

1-Baş ağrısının türünü bilin. Gerilim ve stres kaynaklı baş ağrısı, kronik baş ağrısı, geçici baş ağrısı, sinüzitten dolayı oluşan baş ağrısı, tansiyonun neden olduğu baş ağrısı ve diğerleri. Bunu bilmek, baş ağrısı tedavisi için en iyi yolu bulmanıza yardımcı olabilir.

2-Eczaneden ağrı kesici alın. Çoğu ağrı kesici yaklaşık 1-2 saat boyunca ağrıya tekmeyi hemen basmaz, bu nedenle baş ağrısını hissetmeye başlar başlamaz ağrı kesiciyi hemen alın. Baş ağrısı için daha erken tedavi her zaman daha iyidir. Ibuprofen, asetaminofen, naproksen, aspirin gibi ağrı kesiciler alınabilir. Doktorunuz tarafından söylenmediği sürece günlük ilaç alma konusunda dikkatli olun. Sık ağrı kesici ilaç kullanma, aslında , “tekrarlayan baş ağrısı” olarak adlandırılan sık tekrar eden baş ağrılarına neden olabilir. İlaçlarınızı nasıl etkin bir şekilde yönetebileceğinizi öğrenmek için bir doktorla konuşun.

3-Hangi durumlarda tıbbi yardım istemeniz gerektiğini bilin. Baş ağrısı bazı belirtileri içeriyorsa, inme, ensefalit veya menenjit gibi daha ağır bir durumun belirtisi olabilir. Baş ağrısı şunlarla birlikte varsa, acilen bir doktora görünün veya acil servisi arayın:

Görmede, yürümede veya konuşmada sorun varsa

Boyun tutulması

Bulantı ve / veya kusma

Yüksek ateş

Bayılma

Vücudun bir tarafını kullanma zorluğu

Aşırı güçsüzlük, uyuşma veya felç duyguları

Ayrıca sık sık veya şiddetli baş ağrısı yaşıyorsanız, ilaçlarınız işe yaramıyorsa veya normal şekilde işlevlerinizi yerine getiremiyorsanız bir doktora görünün.

4-Kafeini dikkatli kullanın. Kafein (bazı OTC ağrı kesici maddelerinde bulunur) başlangıçta bir baş ağrısına yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda kafein bağımlılığı zamanla daha fazla baş ağrısına neden olabilir. Baş ağrısı atakları sırasında adenozin kan dolaşımında yükselir. Kafein, adenozin reseptörlerini bloke ederek yardımcı olur. Haftada ikiden fazla kahve gibi kafein içeren gıda tüketimi yapmayın. Kafein bağımlısı haline gelirseniz kafeini bıraktığınızda baş ağrısı yaygın bir yan etki haline gelir. Kafeinin günlük kullanımı beyindeki kan damarlarını genişletir. Kafein kullanımı bırakıldığında, bu kan damarları sıkışarak baş ağrısına neden olur. Sık sık baş gösteren baş ağrınız varsa, mümkün olduğunca tüm kafeinlerden kaçınmak sizin için idealdir.

5-Bolca su için. Kusma, susuz kalma baş ağrısı yaşatabilir. Başınız ağrıyacak gibi olur olmaz bir bardak su içip gün boyunca sıvı içecekler tüketin. Erkekler günde en az 3 litre su içmeli. Kadınlar günde en az 2,2 litre su içmeli. Sıkça egzersiz yapıyor, sıcak veya nemli bir ortamda yaşıyor, kusmaya veya ishale neden olan bir hastalığınız bulunuyorsa veya emziriyorsanız daha fazla su içmeniz gerekir. Baş ağrınız varsa çok soğuk su içmeyin. Aşırı soğuk veya buzlu su, bazı insanlarda migreni tetikleyebilir. Oda sıcaklığındaki suyu tüketmek daha iyi bir seçenektir.

6-Dinlenmek için sakin ve karanlık bir yer bulun. Mümkünse, uzanmayı ve en az 30 dakika dinlenmeyi deneyin. Işıkları kapatın ve solunumunuza odaklanın. Bu duyusal azalma, rahatlamanıza ve iyileşmenize yardımcı olabilir. Mutlak huzur ve sessizlik isteyin. Başkalarının yanında dinlenmek zorunda kalırsanız, baş ağrısı çektiğinizi açıklayın ve sessiz olmalarını, rahatsız etmeden çalışmalarını rica edin. İsterseniz kısa bir süre uykuya dalın. Yatak veya kanepenizin rahat olduğundan ve başınızın boynunuzdaki gerginliği arttırmayan bir pozisyonda desteklendiğinden emin olun. Aydınlatmayı ayarlayın. Işık baş ağrılarını kötüleştirdiği için parlak, doğal olmayan ışıklardan kaçının. Ayrıca ışığı engellemek için bir göz maskesi takabilirsiniz. Oda sıcaklığını ayarlayın. Bazıları sadece serin bir odada rahatlarken, bazıları büyük bir battaniyeyi ya da bir alan ısıtıcıyı tercih ederler. Geceleri uyurken sizin için en iyi koşulları yaratmaya çalışın.

7-Progresif kas gevşemesini uygulayın. Rahat bir yere yatın. Gözlerinizi kapatın ve derin nefes alın. Alnınızdan başlayarak belirli bir gruptaki tüm kasları beş saniye gerginleştirin. Kaslarınızı rahatlatın ve kaslarınızda deneyimlediğiniz serbest kalma hissine odaklanın. Bir sonraki kas grubuna geçin. Gergin olan ve rahatlatılması gereken kas grupları şunları içerir: alın, gözler ve burun, dudaklar, yanaklar, eller, kollar, omuzlar, sırt, karın, kalçalar, uyluklar, ayak ve ayak parmakları.

8-Soğuk bir kompres kullanın. Alına ve gözlerin üzerine yumuşak ve soğuk bir şeyler koymak, baş ağrısını hafifletebilir. Eğer sinüslerden dolayı baş ağrısı varsa bu madde daha iyi işe yarıyor. Sulu bir havluyu alnınızın üzerine koyun.

9-Yüzünüze ve kafa derinize masaj yapın. Özellikle gerginlik baş ağrısı çekiyorsanız masaj, kan dolaşımını artırmaya ve gerginliği hafifletmeye yardımcı olur. Gerilim baş ağrısı gergin kaslardan kaynaklanabilir. Kaygı ve depresyon, gerilim baş ağrısını tetikleyebilir. Başparmaklarınızı kulağınızın üstü ile gözün köşesindeki yumuşak noktaya yerleştirin. Başparmaklarınızla buraya çok sıkı bir baskı uygulayın ve parmaklarınızı buradan alnınızın ortasına doğru küçük dairesel hareketlerle hareket ettirin. Burnunuzun köprüsüne yavaşça masaj yaparak sinüs ve migren baş ağrılarını giderebilirsiniz. Kafa derisine masajı yapın. Duşta şampuanla kendinize uzun bir saç derisi masajı uygulayın. Ya da, parmaklarınıza biraz hindistancevizi veya argan yağı dökün ve kafa derinizi ovun.

10-Boyun egzersizleri yapın. Boyun kaslarını germek ve güçlendirmek, kronik baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. İşte boyun kaslarını germek için basit hareketler… Omuzlarınızı kaldırmadan çenenizi göğsünüze yavaşça indirin. Boynunuzun arkasındaki gerginliği hissetmelisiniz. Ardından başınızı dik konuma getirin. Yavaşça başınızı bir yana doğru bükün. 15-30 saniye bekleyin. İleri bakacak şekilde dönün, sonra tekrarlayın, diğer yönde bükün. Düz önünüze bakacak şekilde başınızı dikin. Kafanızı omuzunuza yaklaşacak şekilde yavaşça indirin (ancak omzunu kaldırmayın). 15-30 saniye bekleyin. Başınızı dik konuma getirin, diğer omuzunuza doğru indirin ve 15-30 saniye tutun. Bunu ağrı rahatlayana dek tekrarlayın.

11-Akupressure tekniklerini kullanın. Akupressür özellikle kas gerginliği veya stres kaynaklı olan baş ağrısını rahatlamanıza yardımcı olabilir. Boynunuzdaki, omuzdaki ve ellerdeki akupressür noktalarını uyarmak baş ağrılarını giderebilir. Kulağınızın hemen arkasındaki mastoid kemiğini bulun ve kaslarınızın kafatasına bağlandığı yerde boynunuzdaki doğal oyuğu takip edin. Derin nefes alırken 4-5 saniye derin ve çok sıkı bir basınç uygulayın. Elinizde işaret parmağınızla başparmağınız arasındaki yumuşak kısmına masaj yapın. 4-5 saniye boyunca sağlam, dairesel basınç uygulayınız. Bununla birlikte, gebelik sırasında bundan kaçınılmalıdır.

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12-Gevşeme tekniklerini uygulayın. Dünyadaki insanlar acı çekmemek için çeşitli numaralar kullanır. Baş ağrısının ortasındaysanız, yeni bir şey öğrenmekten ve denemekten korkmayın. Bazı popüler seçenekler şunlardır:

Dua, İbadet

Meditasyon

Dua

Derin Nefes Alma

Görselleştirme

Uyku

13-Solunum egzersizleri yapın. Bazen nefes almak da bir çare olabilir. Derin, düzenli solunum gerginliği giderebilir ve sizi ve baş ağrınızı birkaç dakika içinde rahatlatabilir. Serin, karanlık ve sakin bir yer bulun. Kendinizi rahat hissedin, yatın veya rahatça oturun ve üstünüzdeki sıkı kıyafetleri çıkarın ve gevşeyin. Hava ile akciğerlerinizi doldururken karnınızın genişlediğini hissetmelisiniz. 2-3 saniye nefesinizi tutun, sonra akciğerleriniz boşalana kadar ağzınızdan yavaşça havayı verin.

14-Aromaterapi masajı yapın. Aromaterapi preparatları önemli derecede değişir, ancak baş ağrısı tedavisi için en yaygın kullanılan esansiyel yağlardan bazıları lavanta, tatlı marjoram ve papatyadır. Boyun masajında veya banyoda kullanabilirsiniz. Ağrıyı gidermek için: Biberiye yağı, beş damla hindistan yağı, beş damla lavanta yağı, zeytin veya hindistancevizi yağı gibi bir taşıyıcı yağı karıştırın. Boyun ve sırtınızın üstüne masaj yapın.

15-Gıdalarla iyileşme. Yiyecek eksikliği baş ağrısına neden olabilir, bu yüzden son zamanlarda bir şeyler yediğinizden emin olun. Bazı yiyecek ve içecekler de baş ağrısını tetikleyebilir (kırmızı şarap ve çikolata gibi). Ne yediğiniz konusunda dikkatli olun ve düzenli olarak baş ağrısı oluşturduğunu fark ettiğiniz gıdaları yemeyin. Belli gıdaları tüketerek baş ağrısı tedavisine yardımcı olabilirsiniz.

Badem yiyin. Badem, magnezyum içerir, bu da kan damarlarını rahatlatmaya ve baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Muz, kaju fıstığı ve avokado gibi diğer magnezyum bakımından zengin gıdalar da yardımcı olabilir.

Sıcak, baharatlı yiyecekler yiyin. Baş ağrılarında baharatlı gıdaların etkinliği kişiye ve baş ağrısının türüne bağlıdır. Bununla birlikte, sinüs baş ağrısı varsa, baharatlı gıdalar tıkanıklığı azaltmaya yardımcı olabilir ve daha iyi nefes almanızı sağlar, bu da baş ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir.

Ispanağı deneyin. Ispanak, kan basıncını düşürmeye ve kronik baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Salata veya sandviçte marul yerine taze ıspanağı kullanın.

Bir bardak kafein içeren bir içecek için. Çok fazla kafein bazı insanlarda migrenleri tetikleyebilir, bu nedenle kahve yerine daha az kafeine sahip olma eğiliminde olan çayı deneyebilirsiniz.

Baş Ağrısı İçin Doğal ve Bitkisel Çözümler

Belirli miktarda aktif bileşen içeren standart bitkisel takviyeler, baş ağrılarından kurtulmak için değerli olduğu kabul edilir. Herhangi bir bitkisel tedavide olduğu gibi, bunları dikkatli kullanın ve istenmeyen yan etkiler görürseniz derhal bunları kullanmayı bırakın.

Araştırmalar, butterbur’un migren frekansını azaltabileceğini gösteriyor. Migren oluşumunu % 60’a kadar azaltmak için iki hafta boyunca 25 mg’lık iki kapsül alınız. Çörek otu bitkilerini doğrudan tüketmeyin, çünkü kapsül haline getirildiğinde toksik elementler içerir.

Baş ağrısının tedavisine ek olarak zencefil yardımcı olabilir.

Kişniş. Kişniş tohumları, baş ağrısı yapan iltihabı azaltmak için kullanılabilir. Tohumlar çiğnenebilir, yiyecek veya çayda kullanılabilir veya ekstre biçiminde ağızdan alınabilir.

Söğüt. Söğüt 300 mg’lık tabletlerde kullanılır ve günde iki kez alındıktan sonra migren sıklığını azaltabilir.

Çay: Biberiye veya lavanta kullanılarak yapılan bir fincan çay baş ağrısını hafifletebilir. Nane veya papatya çayı sizi rahatlatmaya yardımcı olabilir.

Yaşam Tarzındaki Değişikliklerle Baş Ağrısından Kurtulmanın Yolları

Günde en az 7-8 sat düzenli olarak aynı saatlerde uyuyun.

Çok fazla parfüm, sabun ve losyon gibi kokulu ürünlere maruz kalmayın.

Sirke, yaş peynir, şarap, bira, işlenmiş et ve kafein tüketimini azaltın.

Masa, koltuk, sandalye, bilgisayar hizalamalarına dikkat ederek iş ortamını düzenleyin.

Kaygı, stres, depresyondan uzak durun ve kızgın sinirli biriyseniz öfke kontrolünü öğrenin.

Sigara içmeyin ve alkol tüketmeyin.

Baş ağrısından kurtulabileceğiniz, ağrıyı geçiren doğal, bitkisel ve sportif yöntemleri, çözüm önerilerini sunduk. Baş ağrısı tedavisi için en önemli husus, sık sık başınız ağrıyorsa doktora başvurarak başka bir hastalığın belirtisi olup olmadığını öğrenmenizdir.