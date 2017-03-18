Araba Hareket Edince Midem Bulanıyor, Ne İyi Gelir?

Araba (hareket) hastalığı, birçok insanın karşılaştığı ortak bir sorundur. Hareket nedeniyle meydana gelen mide bulantısı, gözler ile iç kulak arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanır. İç kulak beyne vücudun hareket ettiğini söyler, ancak gözler vücudun hareketsiz olduğunu söyler. Bu sorunun tedavisi için bazı yolları var. Peki mide bulantısına ne iyi gelir?

1-Temiz Hava Alın

Bazı insanlar temiz hava alarak hareket hastalığından kaynaklanan mide bulantısını rahatlatabilir. Sadece bir pencere veya havalandırmanın açılması, mide bulantısı belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir. Semptomlar devam ederse, mümkünse arabayı durdurun ve temiz hava solumaya başlayın.

2-Görüşünüzü Engelleyin

Genellikle mide bulantısına hareket neden olur. Bu nedenle görüşünüzü kapattığınızda yarar bulabilirsiniz. Alternatif olarak görmeyi önleyici gözlük aynı sonuca ulaştırabilir. Gözleri kapatma, özellikle de uykuya dalabilirseniz yardımcı olabilir. Araç / hareket hastalığından kaynaklanan mide bulantısının semptomlarını azaltmak için görüşünüzü engellemek üzere güneş gözlüğü veya uyku maskeleri deneyebilirsiniz. Kuru veya yorgun gözler de hareket hastalığı nedeniyle oluşan mide bulantısına katkıda bulunabilir. Yüzünüze göz damlası veya su ile yıkama yardımcı olabilir. Kontakt lensleri çıkarmak ve bunun yerine gözlük kullanmak faydalı olabilir.

3-Zencefil Ürünleri Kullanın

Bazı insanlar, hareket hastalığını hafifletmek için zencefilli ürünlerden yararlanırlar. Zencefili çiğneme, zencefilli çerezler ve daha birçok zencefil ürününü deneyebilirsiniz. Hareket hastalığına bağlı mide bulantısına yatkınsanız, bu ürünlerin bir ya da daha fazlasını yanınızda bulundurun.

4-Kurumuş Bir Şeyler Yiyin

Bazı veriler, soda krakeri, tuzlu leblebi gibi kuru bir şey yemenin hareketteki bulanma belirtilerinin hafifletilmesine yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bunun nedeni, kuru gıdanın midede bulunan fazla miktardaki asidi emmesidir.

5-Akupressür Deneyin

Vücudunuzun belirli bir yerine baskı yapmak, hareket bulantısı semptomlarının tedavisine yardımcı olabilir. Spesifik olarak, bilek altındaki Nei Guan-akupressure noktası P6, üzgün midenize yardım etmek için bastırılabilir. Bir kol saatiniz veya sıkı bir bilek bandınız varsa, hareket hastalığına bağlı mide bulantısını geçirmek için bir basınç bandı olarak bunları kullanabilirsiniz.

6-Hareket Hastalığına Bağlı Mide Bulantısını Önleyin

Aşırı dolu veya çok boş mideyle seyahat etmeyin. Hareket etmekten kaynaklanan mide bulantısı genellikle dolu bir mideyle daha da ağırlaşır, bu nedenle seyahatten önce ağır yemeklerden kaçının. Özellikle yağlı yiyeceklerden kaçının. Bazı insanlar boş karnıyla da seyahat etmekte zorluk çekebilir. Kuvvetli kokuları olan gıdaların arabada bulunmasını önleyin.

7-Hareketi En Az Hissedeceğiniz Yere Oturun

Hareket hastalığı orta kulak ve göz arasındaki tutarsızlıktan kaynaklandığından, fazla hareket (veya herhangi) hissetmediğiniz bir koltuk seçerek arabadaki mide bulantısını önleyebilirsiniz. Aracın ön koltuğu genellikle en iyi yerdir. Asla seyahat yönünün tersine yaslanmayın; bu araba hastalığının hiper aktifleşmesine neden olabilir.

8- Hareket Hastalığı İçin Görsel Uyaranlardan Kaçının

Sizi hareket halindeyken mide bulantısı ile karşı karşıya bırakacak şeylerden bazıları görsel niteliktedir. Örneğin, arabayla seyahat ederken bir şey okumamalısınız, telefona bakmamalısınız. Hareket, kelimelere odaklanmayla birlikte tehlikeli bir mide bulantısını kendisine çeker. Araba hastalığının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olması için bakışınızla tek noktaya odaklanmanız yararlıdır.

9-İlaç Kullanın

Skopolamin gibi antikolinerjikler, prometazin gibi antispazmodikler ve efedrin gibi sempatomimetikler de dahil olmak üzere reçetesiz satılan ilaçlar, mide bulanması hastalığının önlenmesine yardımcı olur. Bunların çoğunda anti-histamin ve antispazmodik olmakla birlikte bulantı önleyici meclizin adı verilen bir ilaç bulunur. Bu ilaçlar, özellikle beynin harekete ilişkin alanını, insanların arabalarda (ve diğer araçlarda) karşılaşabilecekleri hareket hastalığını önlemeye yardımcı olur. Reçeteli ilaç kullanmadan önce daima ilaç etkileşimini ve yan etkileri doktorunuzla veya eczacınızla görüşün.

10-Sigara İçmekten Kaçının

Sigara içimi, hareket ederken başlayan mide bulantısının bir nedeni olabilir, bu nedenle sigara içmekten kaçınmak en iyisidir.

Bunlar dışında naneli sakız çiğneme mide asidini nötrolize ederek, arka koltukta uzanıp uyuyarak, limon kokulu kolonya veya limonu emmek, okaliptüslü şekerlerin emilmesi ve tuzlu zeytin yenilmesi de araba veya diğer araçlarda hareket halindeyken başlayan mide bulantısına iyi gelmektedir.