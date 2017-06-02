Adet Öncesi Gerginlik Sendromu Tedavisi

PMS (premenstrüel sendrom) yani adet öncesi gerginlik sendromu, adet kanaması gören çoğu kadında kanamadan birkaç gün önce belirtiler halinde ortaya çıkmaya başlayıp, kanama süresince de devam eden birtakım psikolojik ve fizyolojik olayları kapsayan döneme verilen addır.

Adet Kanaması (Regl) Nedir?

Kadınların sahip oldukları yumurtalıklar her ay düzenli olarak yumurta üretirler. Eğer gebe kalınmazsa rahmin içindeki endometrium dokusu, ölü hücreler, salınan bazı maddeler ve bir miktar kan ile birlikte dökülerek bir sonraki aya kendini yeniler. Ergenlikten menopoza kadar her kadın adet kanaması görür.

Adet Öncesi Gerginlik Sendromu Belirtileri

Hayatı insana tabir-i caizse zindan eden migren ağrılarının kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Bu oranın bu denli yüksek olma sebeplerinden biri hiç kuşkusuz kadınlarda adet döneminde görülen migren türüdür.

Menstrüel ismi verilen bu migren türü kadınların adet gününden iki üç gün önce başlayabildiği gibi, adetin başladığı ilk üç gün içinde de görülebilir.

Regl öncesi veya esnasında “regl sendromu” denen duyguyu yoğun olarak yaşayan kadınlarda görüldüğü öne sürülen bu migren türü neyse ki çoğunlukla aurasızdır.

1996 yılında Amerika’da 12 migrenli 12 migrensiz kadın üzerinde yapılan bir araştırma regl döneminde migrenin arttığını ve bu dönemlerde stresle başa çıkmanın zorlaştığını kanıtlamış olsa da bu araştırma sadece bir aylık olduğu ve az sayıda denek üzerinde gerçekleştirildiği için kesinlik içermemektedir.

Fakat adet döneminde migrenin tetiklenmesini açıklaması bakımından sadece adet ağrıları ve hormonal değişikliklerin kanıtlanagelen psikolojik etkisi bile yeterli görülmektedir.

Bu belirtileri genel olarak sayacak olursak; uyku düzeninde bozulmalar, aşırı stresli ve gergin olma durumu, ani duygu durum değişimleri, ruh halinde bozukluklar, bunalım, sıcak basması, halsizlik ve yorgunluk, sivilcelenme, göğüs bölgesinde aşırı hassasiyet, kasıklarda ve karın bölgesinde sancılanmalar, karında şişkinlik, baş ağrısı, kramp, ödem, beslenme bozuklukları ve cilt problemleri gibi birtakım problemler diyebiliriz. Bunlar günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen ciddi problemlerdir. Adet öncesi gerginlik sendromu bazı kadınları çok fazla etkilemezken, bazılarını ise depresyona kadar bile sürükleyebilir. Çoğu kadın her ne kadar normal karşılayıp, bunları kabullenip, görmezden gelse de ilerleyen zamanlarda daha ciddi sorunlar meydana getirmemesi için bazı önlemler alınmalıdır.

Adet Öncesi Gerginlik Sendromunu Azaltmak İçin Yapılabilecekler

Adet öncesi sinirlilik nasıl geçer, adet öncesi sendromu nasıl atlatılır, adet öncesi sendromuna ne iyi gelir? Bulguların çoğunu tetikleyen şeylerin başında aşırı kafein, tuz ve alkol tüketimi gelmektedir. Bunlardan olabildiğince kaçınmak hayat kalitenizi arttıracağı gibi, bu belirtilerin çoğunun azalmasında da büyük derecede rol oynayacaktır. Bunların yanı sıra sigaradan uzak durmak, bol bol egzersiz yapmak, D vitamini, folik asit ve kalsiyum gibi mineraller içeren besinleri tüketmek, bolca sebze ve meyve tüketerek sağlıklı beslenmek, bol bol su içmek, stresle başa çıkmanın yollarını bulmak, düzenli uyumak gibi eylemler de daha rahat bir regl dönemi geçirmenize yardımcı olacaktır.

Adet döneminde ortaya çıkan baş ağrılarının menstrüel migren olup olmadığını anlamak ve buna göre tedavi desteği almak için mutlaka bir doktora başvurulması da önerilir.