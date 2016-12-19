Türkiye’deki En İyi ve Popüler Meslekler Sıralaması Nasıldır?

Özellikle iş gücüne katılacak gençlerin merak ettiği soru olan ‘’Türkiye’deki en iyi-popüler meslekler nelerdir’’ konusunda bilgi verelim. Mesleklerden bahsetmeden önce şunu söylemek istiyoruz. Bu başlıktaki bir yazının içeriğinin dolu dolu olması için birçok kişinin düşüncelerini almak gerekir, biz de öyle yaptık ve bu konuda sizlere bilgi aktarmak üzere bu yazıyı hazırladık.

Türkiye’deki en iyi meslekler nelerdir diye sorduğumuzda karşımıza genelde aynı ifadeler çıkıyor. Türkiye’deki genel kanıya baktığımız zaman en iyi meslek en çok kazandıran meslektir cevabı bizleri şaşırtmadı açıkçası. Baktığımız zaman halkımızın genel kanısı işin zorluğu veya kolaylığı değil de ne kadar kazandırdığı yönünde. Şimdi sizlere Türkiye’deki en iyi ve en popüler mesleklerden bahsedeceğiz.

İstanbul Üniversitesinin araştırmış olduğu genel bir konu olan Türkiye’deki en iyi meslekler listesini sizlere göstermek istiyoruz. İlk sırada herkesin tahmin edebileceği gibi tıp doktoru bulunmaktadır. Hem başkalarına yardım hem de kazanç bakımından popülerlik getiren bu meslek araştırmaların en başında yer almaktadır. İkinci sıramızda ise mahkemelerdeki heybetli duruşları ile hakimler bulunmaktadır. Hakimlerin hemen arkasında ise şimdiki üniversite öğrencilerinin idolleri olan üniversite profesörleri gelmektedir. Dördüncü sırada Türkiye’deki oyların tam tamına 850 binini almış olan ve böyle ciddi bir rakamla tercih edilen öğretmenlik mesleği bulunmaktadır. Öğretmenlik hem rahatlığı hem de alınan mütevazi ve idare edici maaşı ile birçok kişinin en rahat ve en tercih edilesi meslekleri arasında bulunmaktadır. Senede 2-3 ay tatili de işin cabası. Bu meslekleri takip eden beşinci sırada ise diş hekimliği bulunmaktadır. Ülkemizde yarım milyondan fazla diş hekimi öğrencisinin bulunduğu tahmin edilirse ve bunlara bir o kadar da diş hekiminin katıldığını belirtmek gerekirse oldukça ilgi çekici ve maddi yönden rahat bir meslek olduğu düşünülmektedir. Altıncı sırada ise generallik gibi askeri rütbenin en üst seviyesi bulunmaktadır. Ülkemizin vatana ve millete bağlılığı, bunun yanında disiplini de ön plana alınırsa generallik mesleğinin hayali olduğunu söyleyen birçok insan bulunmaktadır. Bunların hemen arkasında ise valilik gelmektedir. İl teşkilatının en başında olan resmi makam olması bu mesleği çekici hale getirmiş durumdadır. Tabi ki maaşlarından söz etmeye gerek yoktur. Oldukça iyi maaşları olan valiliğin popüler bir meslek dalı olması da bunda en önemli etkidir. Bunlar dışında ileride popüler olacak meslekler sıralamasına şunları da dahil edebiliriz:

8- Yazılım Mühendisliği

9- Göz Doktoru

10-Bilgisayar Sistem Analisti

11-Diyetisyen

12-Muhasebe Müdürü

13-Pazarlama Müdürü

14-Bölge Satış Müdürü

15-Satış Analisti

16-Satın Alma Uzmanı

17-İnşaat Mühendisi

18-Avukat

19-Elektrik-Elektronik Mühendisi

20-Makine Mühendisi

21-Psikolog

22-Sigorta Uzmanı

23-Fizyoterapist

24-Yazılım Geliştiricisi de ülkemizdeki en popüler meslekler arasındadır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; yaşam tarzınız, maddi beklentileriniz, manevi beklentileriniz, karakteriniz ve karakteriniz (fıtrat) nasıl bir işe uygunsa oraya yönlenmeniz gerektiğidir.

Sizlere Türkiye’deki en iyi ve en popüler meslek dallarından birkaçının sıralamasını verdik. Makalemizin başında da söylediğimiz gibi tamamen zorluğu düşünülmeden ve nerde çok para varsa o yöne yönelme eğilimi olan bir araştırma gibi durmuş. Bu araştırmalarda, ülkemizdeki popülerlik ve meslek dallarına duyulan ilginin yanı sıra çevre baskıları ve çevre etkileşimi ile ortaya çıkmış psikolojik meslek dalları ön plana çıkıyor.