Kolay ve Ucuza Yapılabilecek Yemekler

Evde lezzetli yemekler hazırlamak, beklediğinizden daha az zaman alıcı ve daha ucuz olabilir. Yaygın bir yanlış algılama, fast foodlerin en pahalı ve en kolay yemek seçenekleri olarak görülmesidir. Lezzetli, sağlıklı yemekler hazırlamak için mutfakta saatlerce vakit ve bir ton para harcamak zorunda değilsiniz.

Basit, Düşük Maliyetli Yemek Fikirleri

Sağlıklı gıdaların genelde daha az sağlıklı gıdalardan daha düşük maliyetle sağlandığı belirtilmiştir.

Ton Balığı

Orkinos, en ucuz protein kaynakları listesinin başında geliyor. Kolay yemek hazırlığı için ton balığı önerilmektedir. Ton balığı, pek çok tarifte daha pahalı proteinlerin yerine kullanılabilen mükemmel yağsız, yüksek kaliteli bir protein kaynağıdır. Makarnaya öğleden sonra atıştırmalık için peynir, ton balığı, makarna sosu, salata ekleyebilirsiniz. Orkinos makarna salatasını krakerler, fasulye salatası ve taze meyve ile servis yapabilirsiniz. Ton balığı ile bütçeye uygun balık tacos yapıp siyah fasulye, tortilla cipsi ile servis yapın.

Yumurtalar

Yumurta yaklaşık 4-6 g protein içeriyor. Hazırlamak çok kolaydır ve pek çok farklı yolla pişirilebilirler. Yumurta, köfte ve pilav gibi düşük maliyetli yan yemekler ile iyi gider.

Omlet, yumurta salatası sandviçleri öğle veya akşam yemeği için lezzetli, bütçeye uygun bir seçimdir. Kereviz veya havuç ile servis yapabilirsiniz.

Makarna yemekleri

Makarna en düşük maliyetli ve çok yönlü yemek seçeneklerinden biridir. Ana yemeklerin odak noktaları olarak kullanılabilir veya yan yemekler, çorbalar ya da salatalarda kullanılabilir. Birkaç gün üst üste çeşitli yemekler yiyebileceğiniz bir hafta boyunca farklı soslar ve tariflerle kullanabilirsiniz.

Tavuk Ciğeri

Kırmızı etten almanız gereken vitaminleri bu ucuz et ile de sağlayabilirsiniz. Yanında pişireceğiniz bulgur pilavı ve ucuz bir çorba, günü düşük maliyetle kapatmanızı sağlayacaktır.

Patates Kızartması

Patates kızartmasının üzerine yapacağınız domates salçası sosu ile birlikte muhteşem bir şekilde hem kolay hem de ucuz şekilde yemek yaparak karnınızı doyurabilirsiniz.

Menemen

Türk mutfaklarının vazgeçilmezi olan menemeni 3 domates, 3 biber, yarım soğan ve 5 yumurta ile hazırlayabiliyorsunuz. Yanına güzel demlenmiş bir çay ile birlikte karnınızı ucuza doyurabilirsiniz.

Tavuk Haşlama

Hem yapması kolaydır, ucuzdur; hem de suyu ile çorbada veya pilavda kullanmak üzere tüketebilirsiniz.

Kabak Mücveri

Kabak zaman zaman oldukça ucuz sebzelerden biri olmaktadır. Özellikle bayanlar tarafından oldukça sevilen kabak mücverinin yapılışı da zor değildir. Baharatlarla karıştırıp fırında işi kolayca halledebilirsiniz.

Bunların yanında ucuza yapabileceğiniz diğer kolay yemeklere örnek olarak şunları verebiliriz: Sebzeli bulgur pilavı, az kıymalı sulu patates yemeği, yumurtalı patates, yoğurtlu soslu hazır mantı …

Ayrıca son olarak yazımızı bir tarifle kapatalım.

Bostana Salatası

Bostana salatası Urfa yöresinde özellikle yaz mevsiminde sürekli yapılan müthiş bir salatadır. Her türlü yemeğin yanında giden ama özellikle mangalda pişen et balık yemeklerinin yanında ayrı bir lezzet sağlar. Tattıktan sonra sizin vazgeçilmeziniz olacaktır. Bu yüzden mutlaka denemelisiniz.

Bostana salatası için gerekli malzemeler

4 adet domates ( Yaz domatesi olursa çok daha lezzetli olur)

1 adet salatalık

2 adet yeşil köy biberi

2 adet taze soğan

yarım bağ maydanoz

1 adet sarımsak

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Kırmızı yaprak biber, sumak, tuz( isteğe göre miktarı ayarlanır )

Kekik ( bir tutam kadar )

Bostana salatasının yapılışı

Dört adet domatesimizin kabuklarını soyup çok küçük şekilde doğrarız. Salatalık da aynı küçük küçük parçalar elde edene kadar doğranır. Doğrayacağımız biberlerin çekirdeklerini temizleyelim. Ardından soğan ve maydanozları aynı tarzda doğrayalım. Sarımsağı rendeleyip bütün malzemeleri bir kap içine koyup karıştıralım. Limon suyunu, zeytinyağını ve nar ekşisini bir kasede karıştıralım ve diğer baharatları da ekleyerek iyice karıştıralım. Yarım çay bardağı su ekleyip birazcık sulandıralım. Şimdi sosumuzu salataya ekleyerek iyice karıştıralım. Hemen mideye indirelim!