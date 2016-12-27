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İş Görüşmesine Hazırlık Nasıl Yapılır, Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Written by bayramaktas Leave a comment

Programınızda iş görüşmesi için randevunuz mu var? İş görüşmesine hazırlık nasıl yapılır bilmiyor musunuz? Önceden bir iş görüşmesine nasıl hazırlanacağınıza ilişkin vereceğimiz tavsiyeleri gözden geçirmeniz yararınıza olabilir. Bu şekilde, görüşmeyi yapan kişiye müthiş bir izlenim bırakabilirsiniz. İşte işe alım yöneticisinin sizi seçerek iyi bir eşleşme yaptığı izlenimini nasıl edineceği, iş görüşmesine giderken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olduğu, iş görüşmesi sırasında karşı tarafın nasıl etkileneceği konularında bazı ipuçları:

İşi Analiz Edin

Mülakat hazırlığının önemli bir kısmı, iş ilanı veya varsa iş tanımını analiz etmek için zaman ayırmaktır. İş ilanını incelerken, şirketin bir adada ne aradığını düşünün.

İşverenin istediği; işteki başarı için kritik olan beceri, bilgi ve mesleki ve gerekli olan kişisel niteliklerin bir listesini yapın.

Eşleştirme Yapın

İş için yeterliliklerin bir listesini oluşturduktan sonra, sahip olduğunuz varlıklarınızın bir listesini yapın ve bunları iş gereksinimleriyle eşleştirin.

Beceriler, sertifikalar, deneyimler, mesleki nitelikler ve yetenekler, bilgisayar becerileri ve bilgi tabanları da dahil olmak üzere 10’a kadar sahip olduğunuz varlıkların bir listesini oluşturun ve görüşmeyi yapacağınız kişi ile paylaşmaya hazır duruma getirin. Varlıklarınızın şirket tarafından istenen beceri ve yeteneklerle doğrudan ilişkili olduğundan emin olun. Görüşme öncesinde listenizi ve iş gereksinimlerini gözden geçirin, böylece onları görüşme sırasında paylaşmaya hazır olursunuz.

Şirketi Araştırın

Bir iş görüşmesine başlamadan önce şirketle ilgili mümkün olduğunca çok şey öğrenmek önemlidir. Şirket araştırması mülakata hazırlanmanın kritik bir parçasıdır. Hem görüşme sorularına cevap vermeye hem de sorular için hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, şirketin ve şirket kültürünün sizin için iyi olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Şirketle ilgili mümkün olduğunca çok bilgi edinmek için önceden zaman ayırın. 

İş Görüşmesi Uygulamaları

Bir iş görüşmesi sırasında sorulacak sorulara cevap verecek muhtemel yanıtlarınız için bir çerçeve oluşturun. Bu, görüşme zamanında sinirlerinizi yatıştırmaya yardımcı olacaktır, çünkü içerdeyken cevap vermeye çalışmayacaksınız. Görüşme uygulamasını bir arkadaş veya aile üyesi ile çalışabilirsiniz. Sorular hazırlayın ve bunları bir tanıdığınıza vererek size bunları sormasını isteyin.

İş Görüşmesi İçin Kıyafetlerinizi Ayarlayın

Görüşme kıyafetlerinin hazır olduğundan emin olmak için son dakikaya kadar beklemeyin. Her zaman giyeceğiniz bir iş görüşmesi kıyafeti hazırlayın, böylece bir iş görüşmesine hazırlanmak için uğraşırken ne giyeceğinizi düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Görüşme yaptığınız iş türüne bakılmaksızın, ilk izlenim harika olmalı. Giyeceğiniz giysilerin temiz, düzenli ve bakımlı olması ve işverene olumlu bir görüntü sunması çok önemlidir. Bir iş görüşmesi için saçınızı nasıl şekillendirdiğiniz giydiğiniz kıyafetler kadar önemlidir. Sonuçta görüşmeci, sizinle ilgili her şeyi fark edecek.  (röportaj kıyafetleriniz, saç stiliniz ve makyajınız)

İş Görüşmesine Ne Getirilir?

Özgeçmiş, referans listesi, görüşmeciye sormak istediğiniz soruların listesi, kimlik belgesi gibi önemli belgeler dışında lüzumsuz şeyler elinizin altında olmamalıdır.

İş Görüşmesi Sırasında Görgü Kuralları

Doğru görüşme görgü kuralları önemlidir. Resepsiyon görevlisini, görüştüğünüz kişiyi ve tanıştığınız diğer herkesi kibar, hoş ve hevesli bir şekilde selamlamayı unutmayın. Görüşme sırasında vücudunuzun dilini izleyin ve göz teması kurun.

Rahatlayın ve görüşmeciye doğru biraz öne eğilin, sırtınızı sandalyenize yaslayıp kaykılmayın. Çok rahat olun ama özensiz oturmayın. Ayaklarınızı yerde tutun ve sırtınızı sandalyenin alt sırtına yaslayın. Dikkatli ve özenli davranın. Verdiğiniz izlenim ne kadar olumlu olursa, iş görüşmesi sırasında o kadar iyi pozisyon alır ve işe kabul edilirsiniz.

Yol Tarifini Öğrenin

İş görüşmesi için nereye gitmeniz gerektiğini önceden öğrenmek önemlidir. Bu şekilde, iş görüşmesine geç kalmaktan kaçınırsınız. Nereye gittiğinizden emin değilseniz yol tarifi almak için Google Haritalar kullanabilirsiniz. GPS’iniz varsa programlayın, böylece şirkete en iyi güzergahı bulursunuz. Park edeceğiniz noktaları kontrol edin. Zamanınız varsa, görüşmeden önce bir iki günlüğüne bir uygulama yapmak iyi bir fikirdir. Bu şekilde, nereye gideceğiniz ve yolun oraya ne kadar süreceği konusunda emin olabilirsiniz. Mülakata biraz erken gelin.

Dinleyin ve Sorular Sorun

Bir iş görüşmesi sırasında dinleme de sorulara cevap verme kadar önemlidir. Eğer dikkatli dinlemiyorsanız iyi bir yanıt veremeyeceksiniz. Görüşmeyi yapan kişiyi dinlemek, dikkat etmek ve bu arada ihtiyacınız olursa uygun bir cevap oluşturmak için zaman ayırmanız önemlidir.

Sorulara kısa sürede yanıt vermek yerine görüşmeci ile ilişki kurmaya çalışın. Görüşmeciye bilmek istediğiniz soruları da sormaktan çekinmeyin ki röportajın sonuna doğru işe alım görevlisi, iş için uyumlu olduğunuza ve çok ilgilendiğinize kanaat getirsin.

İş görüşmesine giderken nelere dikkat edilmeli, bu konu hakkında bazı bilgiler verdik. Eğer sizin de tecrübeleriniz varsa konumuz altına yorum yaparak okuyucularımıza destek olabilirsiniz.

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