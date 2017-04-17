Girişimcilik Nedir, Başarılı Girişimcinin Özellikleri Nelerdir, İnovasyon Ne Demektir?

Girişimcilik Kavramı Nedir, Girişimcilik Kavramı Nasıl Doğmuştur, Başarılı Bir Girişimci Olmak İçin Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? Girişimcilik hakkında bilgiler vereceğiz.

Girişimcilik Nedir?

Çağımızın ihtiyaçlarına yönelik gerçekleştirilen tüm atılım, yenilik ve yenileştirmelerin hayata geçirilmesi için yapılan bütün eylemler girişim olarak adlandırılır. Girişimlere öncülük eden, yatırım ve finans desteği için risk alan, koşullara göre hareket edip iyi sonuçlar almayı hedefleyen kişiler girişimcidir. Girişimcilik, var olan yatırımların veya değerlerin yeniden yorumlanması değildir. Girişimcilik, yeni kazanç alanları yaratmak ve yenilikler getirmek için yapılan çalışmalar bütünüdür.

Girişimcilik Kavramı Nasıl Doğmuştur?

Girişim kavramı aynı zamanda müteşebbis olarak da adlandırılmaktadır. Müteşebbis kavramı, 19. yüzyılda Fransız ekonomist Jean Baptiste Say tarafından günümüzdeki anlamına kavuşturulmuştur. Girişimcilik kelimesinin İngilizce kökenini inceleyecek olursak; ‘Entrepreneur’ çalışan, emek harcayan, üretim için çaba sarf eden anlamına gelmektedir.

Başarılı Bir Girişimci Olmak İçin Neler Gereklidir?

Girişimci bir bireyde olması gereken belli başlı özellikler vardır. Fakat bir fikriniz varsa girişimcilik aynı zamanda öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir şeydir. Girişimci bir bireyde bulunması gereken özelliklerden birkaçını sıralayacak olursak:

Kararlılık : Girişimler her zaman başarılı sonuçlar vermez ya da başarıya giden süreç oldukça uzun zaman alabilir. Bu süreçte, girişimcinin atacağı adımlarda kararlılık göstermesi başarıya giden yolda büyük bir yardımcısı olacaktır.

İkna yeteneği : Girişimlerin çoğu finansal desteğe ihtiyaç duyar. Finansal destek sağlamak için, girişimcilerin projelerini yatırımcılara en iyi şekilde sunmaları ve onları yatırım yapmaya ikna etmesi gerekir. Bu süreçte ikna yeteneği oldukça önemli bir rol oynar. Yatırımcılar karşılarında güçlü bir proje ve girişimci görmek isterler. Hiçbir yatırımcı parasını ikna olmadığı bir proje için harcamak istemez.

Sorumluluk : Başarıya ulaşmak için sorumluluk sahibi olmak en önemli etkenlerden biridir. Yapılması gereken işlerin, projenin gereklerinin farkında olan sorumluluk sahibi girişimciler kısa sürede piyasa içinde dikkat çekecektir.

Yazılı ve sözlü haberleşme yeteneği : Yatırımları değerlendirmenin en etkili yönlerinden birisi projenizi yazılı ve sözlü yollardan yeterince iyi tanıtmaktır. Ürününüzü tanıtırken kullanacağınız kelimelerin her biri ürününüze çekeceğiniz dikkat için büyük önem teşkil etmektedir.

Planlı hareket etme : Başarılı bir girişime giden yolda planlı hareket etmek son derece önemlidir. Girişimcinin atacağı her adımdan, sonraki adımlarını planlaması projenin başarıya ulaşmasını sağlayacaktır. Planlı hareket etmek, her durum ve koşulda planı takip etmek değildir. Başarılı olmak isteyen bir girişimci, gerekirse, gelişen olay ve durumlara göre geri adım atabilmeli ya da gelecek adımlarını uygun biçimde planlayabilmelidir.

Liderlik : Girişimci adayı projesinin istediği gibi şekillenmesini istiyorsa projesine liderlik edebilmeli, çalışacağı kişileri başarıyla yönlendirebilmelidir. Girişimci adayı, başarılı bir şirket sahibi olmak ya da markalaşmak istiyorsa liderlik girişimcide aranacak özellikler arasında birinci sırada yer almalıdır.

Girişimciliğin İlgi Alanlarından Olan İnovasyon Ne Demektir?

İnovasyon, yeni bir fikir üzerine yenileştirmeleri içeren, sürekli gelişim içinde olan ve birbirini takip eden eylemler bütününe verilen addır. Başarılı olmak isteyen firmaların innovatif bir yapıya sahip olmaları çağımızın en önemli şartlarından biri haline gelmiştir. Müşterilerin ilgisi yapılan yenilik ve geliştirmeler ile canlı tutulur. Aynı zamanda inovasyonlar toplum faydasını göz önünde bulundurarak yapılmalıdır.

Girişimcilik İçin Eğitime İhtiyaç Var mıdır?

Yazımızda daha önceden de belirttiğimiz üzere, girişimcilik öğrenilebilir. Ülkemizde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, girişimcilik alanında etkin bireyler yetiştirme konusunda öncü olmuştur. Özyeğin Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi’nde de girişimcilik bölümü vardır. Ayrıca, girişimci bireylerin yetişmesindeki açığı ve önemi fark eden (KOSGEB gibi)kurum ve kuruluşlar girişimcilik eğitimleri vermeye yönelik kurslar açmaya başlamışlardır. Fakat her meslekte olduğu gibi, girişimciliğinde eğitiminin alınmasına rağmen zorlayacak yönleri vardır. Girişimci olmayı düşünen, potansiyeli olduğunu düşünen kişiler bu eğitimlerle içlerindeki potansiyeli çıkarma yollarını öğrenebilir ve geliştirebilirler.

Doğru Yatırımcı Nasıl Bulunur?

Yatırımcı bulmak belki de projenizin hayata geçmesini sağlayacak en önemli adımdır. Yatırımcı bulmak için çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalar takip edilebilir. Bu yarışmalardan elde edeceğiniz dereceler sizi doğru yatırımcıya yönlendirecektir. Girişimciler için kaliteli bir ortam sunan Start-Up günleri takip edilebilir. Girişimciler bu etkinlikler vasıtasıyla projelerini daha iyi koşullarda ve nitelikli kişilere lanse etme fırsatı yakalar. Edinecekleri çevre girişimlerini bir adım daha ileri taşıma fırsatı sunar. Unutmayın ki başarılı girişimlerin ardında her zaman istikrar, plan ve doğru yatırımcılarla yapılan iş birlikleri yatmaktadır.