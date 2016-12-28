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Nasıl Para, Para

En Yeni, Güncel, İyi Ek İş Fikirleri, Sermayesiz Yan İş Alanları

Written by bayramaktas Leave a comment

1-Grafik Tasarım

Grafik tasarım; öğrenmesi programlamaya göre nispeten daha kolaydır. Adobe Illustrator ve benzeri programlar ile yaratıcılığınızla iki elinizin parmaklarını birleştirdiğinizde güzel bir iş alanı elde edersiniz.

2-Web Tasarım

Web tasarımcılar teknoloji şirketleri için son derece değerlidir. Web tasarım, bir web sitesi veya uygulamayı kullanan insanlar için güzel ve değer odaklı bir deneyim yaratma sanatı ile ilgilidir. Profesyonel web tasarımcı ihtiyacı duyan yeni şirketlerin web siteleri orijinal tasarımcıları her zaman bünyesinde ister.

3-Satış Komisyoncusu

Risk almaya istekli olmayan bir insansanız, bir komisyon tabanlı serbest satış rolü sizin için uygun bir iş olabilir. Ürünü olan ve satış başı prim veren firmalarla anlaşarak satış başına komisyon alabilirsiniz. Ev tabanlı iş yapmak mümkündür. Part-time komisyoncu satış temsilcilerine ihtiyaç duyan firmaları araştırabilirsiniz. Ya da herhangi farklı bir satışa aracı olarak komisyonculuk yapabilirsiniz.

4-Çevrimiçi E-Kitap Satış

Kendi uzmanlık alanınızdaki becerinizi ve kariyerinizdeki deneyiminizi bir e-kitap yaparak onu satışa sunabilirsiniz. Doğru kitleyi hedefleyerek değer sağlayan indirilebilir bir e-kitabı bir siteye koyarak satışa sunabilirsiniz.

5-Instagram Pazarlama

Bir Instagram hesabı kurarak hızlı bir şekilde Instagram üzerinde sahip olduğunuz bir ürünün içeriğine dair bilgiler vererek dişli markalar ve şirketler arasından sıyrılıp tanınır olabilirsiniz. Eğer yüzbinlerce takipçiniz varsa, kolayca bir paylaşımla çok fazla kişiye ürününüzü tanıtabilir ve satışlardan güzel gelir elde edebilirsiniz.

6-Amazon’dan Satış

Eğer insanlar için değerli bir ürününüz varsa, bunu amazon gibi dünya çapında bilindik bir platformda satışa çıkarabilirsiniz. Yalnızca size ait olan bir ürünü değil, satış ortaklığı (affiliate) ile de burada ürün satarak komisyonlar alabilirsiniz.

7-Telefon Kılıfı İşi

Telefon kılıfı işi akıllı telefonların sürekli yenilenmesiyle büyüyen bir pazar. Cep telefonu aksesuarları alıp internette satabilir, ya da herhangi uygun bir yerde stand açarak telefon aksesuarlarının satışını yapabilirsiniz. Kılıfın yanında, şarj aleti, kulaklık gibi diğer ürünlerle de ürün ölçeğinizi genişletebilirsiniz. Ek iş fikrinden ziyade yeni bir iş tavsiyesi olarak da görülebilir.

8-Sanal Medya Yöneticisi

İnternet üzerinde faal olan bazı işletmeler, firmalarının sosyal medya hesaplarını (Facebook, Twitter, Instagram…vs) yönetmek için eleman arayabilmekteler. Eğer sosyal medyada güçlü bir uzmanlık alanınız varsa bu tür firmalarla anlaşabilirsiniz. Sermaye gerektirmeyen yan iş alanlarından biridir.

9- Blog Açmak

Blogculuk günümüzde hala geçerli bir ek gelir kaynağıdır. Tanıtım yazıları, reklam sponsorluğu, Adsense reklamları ile sayıca takip edilebilir çoğunluğa erişen blogcular ek gelir elde edebilirler. Yemek, seyahat, film, yaşam tarzı, dekorasyon…vb konularda bilgili iseniz kendiniz için bir blog açabilirsiniz. Blog ile para kazanmak için uzun bir süreç, hemen hemen 2-3 senenizi vermeniz gerekir.

10- Çocuk Bakıcılığı

Bebek bakımı sadece gençler ve üniversite öğrencileri için değildir. Gündüz vakitlerinde ve hafta sonları çocuk bakıcılığı yaparak para kazanabilirsiniz. Çocuklu birçok ailede yarı zamanlı çocuk bakımı için bir talep vardır. Çocukları seviyorsanız ve biraz boş zamanınız varsa, ebeveynleri uzakta iken çocuklara bakarak bol gelir elde edebilirsiniz. Sadece bakmakta rahat olduğunuz belirli yaş gruplarını belirlediğinizden emin olun.

11- Fiverr ile Becerilerinizden Para Kazanın

Fiverr, herhangi bir konudaki deneyiminiz ile ilgili bir portföy oluşturarak satış yaptığınız, serbest çalışanlar için harika bir web sitesidir. Animasyonlar oluşturma, logo tasarımı, seslendirme gibi basit becerileri kullanarak para kazanmanız mümkün. Güncel iş alanlarından bir tanesi olan fiverr sitesini incelemenizi tavsiye ederiz.

12- Portre ve Düğün Fotoğrafçısı

Bir fotoğraf makineniz varsa, serbest portre fotoğrafçılığına başlamak yan gelir elde etmek için çok doğal bir yoldur. Güçlü bir çevrimiçi portföy oluşturmak için arkadaşlarınız ve aileniz ile ilgili ücretsiz çekimler yaparak başlayın, sesinizi duyurduğunuzda profesyonel çekimlerde ve kutlama anılarında fotoğraf çekerek para kazanabilirsiniz. Düğün fotoğrafçıları prim fiyatlarını kendi belirlerler. Sonuçta, bir çiftin en önemli hayat anlarından birini yakalamış oluyorsunuz.

13- Uber ile Kazanın

Küresel çapta genişleyen bir uygulama olan Uber ile sadece istediğiniz zaman taksiniz/kendi arabanız ile çalışarak para kazanabilirsiniz. Henüz en yeni iş fikirlerinden biri olan Uber için bir aracınız olması gerekiyor.

14- Makale Editörlüğü Yapma

Her web sitesi sahibi, blog yazıları için içerik yazması konusunda metin yazarları kiralamaktadır. Acemi metin yazarları için ücretler çok yüksek değildir, ancak tecrübe ve mükemmel bir portföy sayesinde, normal işinizden daha fazla kar elde etmeye başlayabilirsiniz. Editör olarak serbest düzenleme ve düzeltme yaparak yalnızca iyi ücret almakla kalmaz aynı zamanda size potansiyel olarak ilginç konular hakkında bilgi edinme şansı da kazanırsınız. 

15- Bir Youtube Kanalı Açın

Değer odaklı, eğlenceli video içeriği yaratabilir ve kanal abonelerinizi birkaç bin abone sayısına ulaştırabilirseniz, videolarınızda gösterilen Adsense reklamlarından çok önemli gelir elde etmeye başlayabilirsiniz.

16- Çevirmenlik Yapın

Başka bir dildeki ustalığınız doğru dilbilgisine sahip olacak ve yazım denetimi yapacak kadar iyi ise, çeviri, mükemmel bir yan iştir ve uzaktan yapılabilir. Flexjobs sitesini tavsiye edebiliriz.

17- Araba Yıkama

Bir sürü araç sahibi, kişisel olarak kendi araçlarına bakma zamanı bulamaz. Araba şampuanı, parlatma balmumu, sünger, bir kova ve sağlam hortum gibi basit donanımlar ile başlayabilirsiniz. Hafta sonları güzel bir ek iş kapısıdır.

18- Ev ve Halı Temizliği

Ev temizleme hizmetleri halı, zemin, çim, garaj, pencere, duvar ve çatıları kaplar ve bir dizi temizlik aleti gerektirir. Halılar evinizi sıcak ve rahat yapar. Ancak zamanla toz, kir, leke, alerjen ve böcek toplama eğilimdedirler. Bu durumda elektrikli süpürge, halı fırçaları ve temizlik kimyasalları gibi uygun ekipmanlara yatırım yapmanız gerekir. 

19- Mevcut Web Sitesi Satın Alma

Web siteleri hisse senetlerinden çok farklı değildir. Çoğu önemsizdir, ancak bazıları sizin için değer üretebilir. Hisse senetleri gibi, onlar da her zaman alınıp satılabilir. Kullanıcı trafiğine ve mevcut gelirine bakarak kazanç elde etmeyi hedefleyip web sitelerini satın alabilir ve satabilirsiniz.

20- Organizasyonlar İçin Alan Kiralayın

İnsanlar her zaman toplantılar, partiler ve düğünler için farklı türden mekanlar arıyor. Halihazırda sahip olduğunuz yeri etkinlikler için kiralayarak fazladan para kazanabilirsiniz. Benzersiz bir mekan sahibi iseniz (bir stüdyo, depo veya tekne gibi) burayı kiraya verebilirsiniz. Hatta buralarda etkinlik ve parti organizasyonları da oluşturarak güzel hizmetler sağlayabilirsiniz.

Küçük İşletme Önerileri, Yeni İş Fırsatları-2017

 

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