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En İyi Yarı Zamanlı İş ve İşletme Fikirleri

Written by bayramaktas Leave a comment

Yarı zamanlı işletmeler neden sizin için en iyi işletmeler? Muhtemelen sağladıkları esneklik nedeniyle…

Çoğu insan yarı zamanlı bir iş kurmayı düşündüğünde zengin olmayı amaçlamaz, sevdiği başka şeyleri yaparak da para kazanmakla ilgili ve alakalı olduğundan bunu ister.

Belki de mevcut işinizden sıkıldınız ve çocuklarınızla daha fazla vakit geçirmek istiyorsunuz. Veya belki hala çalıştığınız bir işiniz var ancak sizin için ekstra para kazanmak güzel olur.

Doğru yarı zamanlı iş bu şeyleri mümkün kılabilir. Size kolaylık sağlaması için, olasılıkları iki kategoriye ayırdık; mevsimsel yarı zamanlı işletmeler ve mevsimlik olmayan yarı zamanlı işletmeler…

En İyi Mevsimlik Yarı Zamanlı İş ve İşletmeler

  1. Tekne, kayık veya bisiklet kiralama.Etkinlik ne olursa olsun, satın almaktan daha mantıklı olarak kiralık olan şeyleri sezon boyunca kullanmak isteyen insanlar daima olacak.
  2. Mevsimsel gıda satışı. Bir büyük fuarda ya da yaz aylarında bir dizi sergilerde yemek yemek isteyenlere sağlıklı gıda satışında bulunmanız karlı olabilir.
  3. Biçme ve bahçe bakımı. Yaz aylarında hiç olmadığı kadar az insan bahçe bakımını kendisi yapmak ister. (Kışın ülkemizde de birçok yerde kar temizleme hizmetleri de sunarak bunu yıl boyunca kolaylaştıran bir işe dönüştürebileceğinizi unutmayın.)
  4. Sulama sistemi montaj ve bakımı. İlkbahar / yaz mevsiminde yoğun olarak ihtiyaç duyulan sulama sistemi montajı gerçekleştirebilirsiniz.
  5. Yerel tur sağlayıcılığı. Yerel bölgenize bağlı olarak rehberli yürüyüşler, kayık turları, at ve araba turları gibi doğa turları ve benzeri alanlarda hizmet sunabilirsiniz.
  6. Mevsimsel spor eğitmeni.Kayak ya da kayık öğretmeni olarak tecrübelerinizden ücretler elde edebilirsiniz.

Mevsimsel Olmayan En İyi Yarı Zamanlı İş ve İşletmeler

Bu işlerin yıl boyunca işletilmesi gerekebilir ancak işe zarar vermeden kendi (sınırlı) saatlerinizi ayarlamanıza izin verecek işler de olabilir. Tamamen size bağlıdır.

  1. Hizmet işletmeleri. Kuaförlük, temizlik, özel ders, köpek bakıcılığı, bekçilik gibi part-time hizmetler sağlayabilirsiniz.
  2. 2. Sanat ve el sanatları. Grafik sanatların yanı sıra ressamlık, çömlekçilik ve mücevher tasarımcılığı da dahil olmak üzere çizim ve resim yeteneğiniz kuvvetliyse bunu kara döndürebilirsiniz.
  3. Danışmanlık hizmeti. Bir konuda yeteneğiniz ve tecrübeniz bulunuyorsa o konudaki becerilerinizi hemen hemen her türlü şekilde satışa sunabilirsiniz.
  4. Doğrudan Satış. İnsanlar ile ilişkilerinize ve iletişiminize güveniyorsanız Avon gibi doğrudan satış konusunda önemli firmalarla çalışabilirsiniz. Eğer bu tür iş sizi ilgilendiriyorsa belirli bir doğrudan satış şirketine katılmayı düşünüyorsanız unutmayın, gerçekten durum tespiti yapmak gerekir ve şirketi iyice araştırmak gerekir, bazı sözde doğrudan satış şirketlerinde aslında yasadışı piramit sistemi vardır. Örneğin günümüzde meşhur olan Kairos sistemi gibi. 

İyi Araştırın

Eminiz ki herkesin bir şeyler konusunda tecrübeleri vardır. Seçtiğiniz yaşam tarzına en uygun part-time işi seçmelisiniz, bir kıyafet gibi size işin uyması gerekmektedir. Örneğin, yüz yüze görüşerek ürün satma konusunda kendinizi rahat hissetmeyecekseniz, doğrudan satışa katılmayı tercih etmemelisiniz.  Ve ne zaman başlamak istediğiniz yarı zamanlı işte olursanız olun, iyi araştırmadan yola koyulmayın ve  yoldayken yeni satış fikirleri elde etmeye çalışın.

En Yeni, Güncel, İyi Ek İş Fikirleri, Sermayesiz Yan İş Alanları

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