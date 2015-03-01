Dünyaca Ünlü Bir Şarkıcı Olmak İstiyorum, Ne Yapmalıyız?

Tutkun şarkı söylemek mi? Dünyadaki milyonlarca insanın sevdiği ünlü bir şarkıcı olmak istiyor musunuz? Şan, bu konuda tutkulu olanlar için mükemmel bir kariyer seçeneğidir. Bununla birlikte, yalnızca tutkulu olmak yeterli gelmez, zira görkemli müzik endüstrisinde kendisi için bir yer bulmak için son derecede yetenekli olmak gerekir.

Doğruyu söylemek gerekirse, müzik endüstrisindeki rekabet çok büyüktür ve X faktörüne sahip değilse bir kişinin hayatta kalması çok zor olur. Şövalyelerin arasında şöhret merdivenlerine tırmanabilmek için şarkıcıların iyi performans sergilemesi gerektiği söylenebilir. Başarılı bir şarkıcılık kariyerinin çok fazla şöhret, şan ve para vaat etmesi nedeniyle pek çok gencin bu endüstride kendileri için yer edinmesini istemesi şaşırtıcı değildir. Bu konuda iyi bir şansın nasıl elde edileceği konusunda bazı ipuçlarına geçelim.

Kariyer Olarak Şarkıcılığı Seçmek, Şarkı Söylemek

Dünyadaki insanların neredeyse tamamı bir şekilde müzik ister. İnsanlar şarkı söylemek, dans etmek ve aynı zamanda uzun süre müzik dinlemekten hoşlanıyorlar. Kariyerlerinde şarkı söylemeye devam etmek isteyen insanlar genellikle eğitimlerini erken yaşta, örneğin üç ya da dört yıl içinde başlatırlar. Bu sadece çocukların yetişkinlere kıyasla işleri daha kolay kavrayabilmelerinden değildir. Müzik derin bir konudur ve üzerinde öğrenilmesi ve üzerinde denenmesi gereken çok şey vardır, çünkü adanmış bir şarkıcı hayat boyu öğrencidir. Birçok kişi şarkıcı doğar. Bazılarının büyük bir efsane haline gelen sesi, Allah’ın armağanıdır. Ancak ünlü bir müzik öğretmeninin rehberliğinde provasını yaparak sesini geliştirebilir. Sabır, azim ve yaratıcılık iyi şarkıcıların nitelikleridir. Şarkıcıların orijinal olması ve kendi stillerine sahip olmaları, zaten yeteneklerini sergileyen ve çok para kazanılanlardan farklı olan şarkıcılar için önemlidir. Başkalarını taklit eden insanlar uzun vadede popüler kalmazlar.

Ünlü Şarkıcı Olmak İçin Neler Yapılması Gerekir?

Erken Başla

Mümkün olan en erken zamanda ünlü bir şarkıcı olma hayalini takip edin. Öğrenme ve provada harcadığınız kaliteli zaman miktarı, nihai olarak elde etmeyi düşündüğünüz mükemmellik düzeyine karar verecektir.

Mükemmeliyetçilik Sahibi Olun

Aynı şeyi tekrar tekrar uygulamak yeterli değildir, çünkü uygulama yalnızca bir uygulamanın öne çıkmasını sağlar. Dolayısıyla doğru bir şekilde çalışmak, kendini, öğrendiklerini mükemmelleştirmek için yapılması gereken şeydir. Mükemmellik, müzik endüstrisinde başarının anahtarıdır.

Sabırlı Olun

Sabır, istekli bir şarkıcının kendine empoze etmesi gereken en önemli kalitedir. Kariyerinin ilk aşamalarında birkaç kez reddedilmesi gerekebilir ve bazen yeteneklerini sergileme şansına sahip olsa da her şey yolunda gitmeyebilir. Sabırlı olmak gerekir.

Korkuların Üstesinden Gelin

Becerilerinizden emin olun ve geniş bir kitleyle yüzleşmekten korkmayın. Sahne gösterileri şarkıcının işinin bir parçası olduğu için, sahne korkusunu tamamen ortadan kaldırmak gerekir. Ayrıca, bu tür canlı konserler popülerlik kazanma ve halka açık desteğin kazanılmasına yardımcı olur.

Halk Ortasında İcra Et

Mümkün olduğunca çok sayıda kamusal performans yapın. Bu sadece sizi popülerleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda kalabalıkların sizden ne beklediğini de öğreneceksiniz.

Yarışmalara ve Yetenek Gösterilerine Katılın

Günümüzde, müzik alanında isim ve ün elde etmek isteyen insanlar için, sayısız müsabaka ve yetenek gösterileri düzenleniyor. Bu tür yarışmalar ulusal televizyon kanallarında dahi yayınlanmaktadır. Bu tür şovlar, yeni başlayanlara anında popülerlik kazandıracak ve ardından müzik dünyasına yeni bir giriş yapmasını sağlayacak.

YouTube’da Videolarınızı Göndermek

YouTube, gençlerin yeteneklerini kamusal alandan önce göstermesi için iyi bir platform haline geldi. Şarkı videolarını YouTube’a yükledikten sonra ünlü olan bazı insanlar var. Akıllıca yükleyeceğiniz videoyu seçin, bu kariyerinizde bir artış sağlayabilir.

Bir Demoyu Dağıtın

İyi bir fikir, birkaç şarkıyı bir demo yaparak kayıt şirketlerinin yöneticilerine ulaştırmaya çalışmaktır.

Kendiniz için bir Ağ Oluşturun

Ünlü olmak istiyorsanız doğru bir ağ oluşturmak çok önemlidir. Ne kadar yetenekli olursanız olun, insanların gözüne girmediğiniz sürece endüstriye girme şansınız çok düşüktür. Bu yüzden size, müzik sektörüne yeterli erişme imkanı veren bir daire içinde olduğunuzdan emin olun.

Cesur Olun

Ne kadar iyi bir şarkıcı / sanatçı olursanız olun, meşhur olma arayışınızda defalarca eleştirilere maruz kalmanız gerekecek. Her türden eleştiriyi iyimser davranarak öğrenmeyi öğrenin ve küllerinizden doğacak kadar kararlı olun. Tartışmalara girmek yerine, gelişmeye devam edin. Unutmayın ki bu dünyadaki hiç kimse mükemmel değildir ve her zaman kendini iyileştirme kapsamı vardır. Dolayısıyla, ilerlemeye devam edin ve daha yüksek tırmanmaya veya en azından pozisyonunuzu korumaya çalışın.

Müzik sektöründe şarkıcı olarak bir yer edindikten sonra, çeşitli kanallardan ve müzik şirketlerinden gelen tekliflerle dolmuş taşmış olabilirsiniz. Hangi tekliflerin alınmaya değer olduğunu ve hangilerinin kabul edilmemesi gerektiğini doğru olarak önerebilecek iyi bir işletme müdürü atayın. Uyuşturucu ve alkol gibi bağımlılıklardan uzak durmanız önerilir, çünkü sonunda çok umut vaat eden bir kariyeri öldürürler. Gitar, keman, oyunlar, aklınızı telaşlı kayıt programınızdan dinlendirmek için iyi şeyler okuyarak hobilerinizi öğrenin ve uygulayın. Başarılı şarkıcıların çoğu aynı zamanda iyi dansçılar olduğu için dans becerilerinizi geliştirin. Başarı için hiçbir kısa yol yoktur. Kariyerinizi etkileyebilecek dolandırıcılıkları tanıyın ve mümkün olduğunca onlardan uzak durmaya çalışın.