Dış Ticaret Sermaye Şirketi Olmanın Şartları Nelerdir, Unvan İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Bir şirketin, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne sahip olabilmesi için bazı şartları kendi bünyesinde barındırması gerekmektedir. Bu şartlara sahip olan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne sahip olabilirler. Bu bağlamda bir şirkete, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmesi için; ödenmiş olan sermayelerin en az 2, 000, 000 TL olması ve bir önceki takvim senesine göre yıllık gümrük beyannamesi çerçevesinde en az 100, 000, 000 Milyon Amerikan Doları ya da buna eş değerdeki fiili ihracatı olan Anomim Şirketlere başvurulması şartı ile Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilmektedir. Şirketlerin başvuru için her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bu gerekli özellikleri taşıyan şirketler Dış Ticaret Müşteşarlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan ayrıntılı incelemenin ardından Dış Ticaret Sermaye Şirketi olma statüsüne sahip olurlar. Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü almış olan şirketlerin bu ünvanları Resmi Gazete’de yayımlanır.

Yayımlanmış olan kararda yer almayan şirketlere, Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsünün verilmesi için, talepte bulunmaların durumunda, başvuru tarihi itibariyle 1 yıl geriye gitmek şartıyla yapılan incelemenin ardından gerekli şartları yerine getirmesi durumunda, o yıl yürürlükte olan Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine ilişkin açıklanan karara ek olarak Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü verilebilir. Yine aynı şekilde şirketlerin bu unvanları da Resmi Gazete’de yayımlanır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi Unvanı İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Gerekli şartları yerine getiren şirketler, bu unvanı alabilmek için başvuru formlarını doldurarak, formda belirtilmiş olan belgeler ile birlikte Dış Ticaret Müşteşarlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu süre boyunca ibraz edilen belge ve bilgiler aksi ispatlanıncaya kadar doğru olarak kabul edilir.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsü yayımlanmış olduğu tarihten itibaren sonraki yıla ait Dış Ticaret Sermaye Şirketleri’ne ilişkin karar yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

Yanıltıcı belge ve bilginin kullanılması durumunda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü olmuş olan şirketin statüsü, şartların yerine getirilmediğinin tespiti ile verildiği tarih itibariyle geri alınır.

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri yurt içinde bizzat satın almış oldukları ve tedarik ettikleri malların ihracatında bu malların temini, üretimi ve ihracatı ile ilgili düzenlenen tüm belgelerden idari ve cezai yükümlülükler açısında sorumludurlar.

Aracılı ihracat sözleşmesine bağlı olarak imalatçı ya da tedarikçi şirketlerin Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracatta ise, aracılık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadığı taktirde malın üretimi va da tedariki ile ilgili tüm belgeler ve malın ihracatı ile ilgili gümrük, kambiyo, ihracat ve de diğer mevzuat yönünden idari ve cezai yükümlülüklerden doğrudan imalatçı ve tedarikçi şirketler sorumludur.

Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsünün alınmasının ardından; şirketin pazar paylarının arttırılması, ihraç etmekte olduğu ürünlerin tanıtılması, bu ürünlerin çeşitlendirilmesi ve de yeni pazarlara girmesi amacı ile devletin yapacağı yardımlardan öncelikli olarak faydalanması sağlanır.

Bunlarla birlikte aynı zamanda Dış Ticaret Sermaye Şirketi, Gümrük Beyanname teyidi aranmadan Katma Değer Vergisi (KDV) iadesi alma imkanına sahiptir. Bu bağlamda da Yeminli Mali Müşavir, Katma Değer Vergisi raporunu yazmada süre zorunluluğu yoktur.

Tüm bunlara ek olarak Dış Sermaye Şirketi, imalatçı vasfı özelliği aranmaksızın tedarikçi firmalara da aracılık edebilmekte ve her türlü sektörden mal ihraç etme bazı destekler de sağlanabilmektedir.

Mali sistemde bazında ise Dış Ticaret Sermaye Şirketi statüsüne sahip olan şirketlerin dış ticaret konusunda bilmesi gereken önemli konular vardır. Bu konulardan bazıları şu şekildedir:

* Ülkemizin dış ticaret mevzuatının çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

* Dış ticarette kullanılan kavram ve terimlerin anlamları iyi bilinmelidir.

* Ülkemizin bağlı olduğu ekonomik grup ya da toplulukların iç ve dış mevzuatlarının bilinmesi de oldukça büyük bir önem taşımaktadır.

* Uluslar arası bağlamda ihracat, ithalat ve transit ticaret uygulamaları ile birlikte işlem akışları bilinmelidir.

* Dış ticarette destek uygulamaları, nakliye ve sigorta uygulamalarının bilinmesi şirketin oldukça işine yarayacak önemli konulardan bir tanesidir.

* İhracat fiyatının ve ithalat maliyetinin hesaplanması iyi yapılmalıdır.

* İhracat ve İthalat Taahhütlerinin kapatılması işlemlerinin ve Uluslararası Ticaret Hukuku’nun çok iyi bilinmesi gerekmektedir.