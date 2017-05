Cast Çalışması Nasıl Yapılır, Yapılırken Nelere Dikkat Edilir?

Cast Seçimi/Çalışması Ne Demektir?

Türkiye’de uzun zamandır sinema ve dizi çekimleri devam etmektedir. Bu sinema ve dizi çekimleri özellikle İstanbul ilinde yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Çekilecek olan veya hâlihazırda çekilen dizilerde veya sinema filmlerinde oynayacak olan oyuncuların seçim işlemine kast çalışması denilmektedir.

Filmlerde-Dizilerde Kimler Oyuncu Olarak Seçilir?

Senaristler çekilecek olan bir dizi veya sinema için öncelikle kafalarında oturttukları karakter için var olan tecrübeli oyunculardan faydalanmak ister. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi; senaryoyu yazarken kimin oynayacağı konusunda daha önce ünlü olan o oyuncuların davranış, tecrübe, oyunculuk kariyeri boyunca ortaya koymuş oldukları performanstır. İkincisi ise; oyuncunun ünüdür. Ünlü bir oyuncunun oynayacağı bir rol etkili bir senaryo ile birleşince ortaya başarılı bir yapım çıkar.

Ancak dizi veya sinema filmleri sadece başrol oyuncuları ile çekilemez. Mutlaka yardımcı oyuncu ve figüranlara ihtiyaç duyulur. Özellikle İstanbul’da dizilere veya sinema filmlerine yardımcı oyuncu ayarlayan şirketler mevcuttur. Yardımcı oyuncu veya figüranlık yapmak isteyen kişiler bu şirketlere müracaat ederek başvuruda bulunabilirler. Yardımcı oyuncu olmak için belli tecrübelere, kurs veya sertifikalara ihtiyaç duyulur. Fakat figüranlık yapmak için herhangi bir tecrübe, bilgi veya belge istenmez. Kast şirketleri kendilerine müracaat eden kişilerin kişisel bilgilerini alır, fotoğraf veya videolarını çeker böylece kayıtlarını tamamlamış olurlar.

Yapımcı şirketler kendilerine dizi veya sinema filminde oynayacak yardımcı oyuncu ve figüran istediklerinde kast şirketlerinden yardım alırlar. Cast şirketleri de yapımcının istediği özelliklerdeki kişileri yapımcı şirkete veya direkt olarak dizi veya sinema filmini çeken ekibe gönderirler. Gönderilen kişilerin içinde dizi veya sinema filmini çeken reji ekibi tarafından seçilenler ilgili dizi veya sinema filminde oynayabilirler.

Cast Şirketleri Hangi Özelliklerde Oyuncu Arar?

Cast çalışması yapılırken nelere dikkat edilir? Kast şirketlerinde yardımcı oyuncu veya figüranlık yapmak için yaş sınırı yoktur. Bebek, genç veya yaşlı fark etmez. Kadın veya erkek olmak, uzun veya kısa olmak, zayıf veya şişman olmak fark etmez. Kast şirketleri gelen herkesi ön görüşme yaparak ajanslarına kayıt ederler. Çünkü film sektörü çok büyük ve geniş bir sektördür. Her an her yapı veya karakterde kişiye ihtiyaç duyulabilir.

Hep Figüran Olarak Mı Kalınır?

Cast şirketlerine kişinin hiçbir deneyimi yoksa figüran olarak başlanılır. Zamanla deneyim elde edilir veya çeşitli kurslara giderek kişi kendini geliştirebilir. Böylece kısa zamanda yardımcı oyuncu olabilir. Zaman, tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde daha da ileri gidebilir.