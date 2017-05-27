Banko Kupon Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bahisçi bireyler daha çok kazanmak için birçok yönteme başvurmaktadırlar. Daha az harcayarak daha çok kazanmak isteyen bireyler kendilerine en uygun olan kupon yöntemini tercih etmektedirler. Bahis sistemi içinde birçok kupon yöntemi bulunmaktadır. Uzman bahisçiler ve fenomen haline gelmiş bireylerin önerileri ve hazırladıkları kuponlar sayesinde daha iyi sonuçlar elde edeceklerine inanan bahisçiler hazır kuponlara, banko kuponlara ve sistem kuponlarına yönelmektedirler. Bu tür kuponları hazırlayan bireyler tecrübelerinden yararlanmaktadırlar. Belirli bir tecrübe sonucunda oluşturulan kuponlardan %100 kazanç elde edileceğinin garantisi bulunmamaktadır. Ne kadar birçok kupon için %100 garanti verilse de bu işin sonucu böyle olmamaktadır. Özellikle futbol üzerinde oynanan bahisler için oluşturulan banko kuponlar daha çok tercih edilmektedir. Banko kuponların hazırlandığı mevcut maçların kuponda yer aldığı gibi sonlanacağı belirtilse bile bu durum her zaman söylendiği gibi gerçekleşmemektedir. Çünkü oynanan maç anlık olduğu için her zaman ne olacağını kestirmek olanaksızdır. Banko kuponlar mevcut takımlarının tecrübelerinden ve yeteneklerinden yola çıkarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle banko kuponlara çok fazla güvenmemek gerekmektedir. Son zamanlarda ülkemizde ki bireyler iddia oyunları üzerinde fazla yoğunlaşmışlardır. Hatta iddia oyunlarını online platformlar üzerinden de oynayan insanlar bulunmaktadır. Online oynanan iddia oyunları daha garanti ve sağlam kuponlar doğurduğu için artık birçok bahisçi online iddia oyunlarını tercih etmektedirler. Bahis ve tahmin üzerine oynanan kuponların iki türü bulunmaktadır. Şikeli maçlar ve banko maçlar. Şikeli maçları anlamak oldukça zordur, fakat banko maçlar mevcut takımın sahip olduğu birkaç özelliğe bakarak anlaşılabilir.

Banko Kuponlara Çok Fazla Güvenmemek Gerekmektedir

Banko maçları tahmin etmek aslında çok kolaydır. Mevcut maçı oynayacak olan takımın sahip olduğu yeteneği ve rakip takımın sahip olduğu yeteneği karşılaştırmak tahmin yöntemlerinden birisidir. Banko maçları tahmin etmenin bir diğer yolu ise mevcut takımın rakip takım ile yaptığı diğer maçları yorumlamak olacaktır. Ayrıca küçük ligler içinde yapılacak olan maçlarda meydana gelebilecek şikeyi tahmin etmek daha kolay bir durumdur. Böylelikle şikeli maçları tahmin edip ona göre kupon doldurmak daha iyi olacaktır. Bilindik ve çok fazla duyulmuş takımların gerçekleştirecekleri maçlarda herhangi bir şike durumunun olması neredeyse imkansızdır. Aynı zamanda banko kupon yapmak için bahis sitelerinde yer alan oranlara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Yabancı ülkelerin ve kendi ülkemizin oranlarına dikkat edip bu oranlar arasında ki farka göre kupon doldurmak, banko kuponu gerçekleştirmeye yardımcı olacaktır. Büyük liglerde gerçekleştirilecek olan maçlar üzerinden oynanacak kuponların olumlu sonuçlar doğurması daha olasıdır. Çünkü mevcut takımların yetenekleri ve hangi takıma karşı nasıl bir performans sergilediği az çok bilinmektedir. Fakat bir kupona 3 maçtan fazla yazılmaması gerekmektedir. Aynı zamanda büyük liglerin galibiyetinden uzak durmak gerekmektedir.