Yatırımcılar için en güvenli liman olarak değerlendirilen ve hemen her dönem cazip bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları ne zaman düşer? Birçok yatırımcı için en merak edilen soruların başında gelmektedir. Altınla ilgili belli başlı ön görüler bulunsa da altın fiyatlarının ne zaman yükseleceği ya da ne zaman düşeceği net olarak söylenemez. Yerel piyasalardan çok global hareketlerden etkilenen altın fiyatları, dünya piyasalarındaki ekonomik veriler, arz ve talep oranlarındaki hareketler gibi durumlardan etkilenerek düşüş ve yükseliş eğilimine girmektedir.

2016 Altın Fiyatları

Altın fiyatları finansal sistemlere güvenin azaldığı dönemlerde yükselişe geçmektedir. Kağıt paraya güvenin azaldığı dönemler altına rağbetin en fazla artış gösterdiği süreçlerdir. 2016 yılı itibariyle küresel ekonominin durumuyla ilgili endişeler, izlenen gevşek para politikaları, İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararı altını yükseliş yönünde etkileyerek % 19 oranında artmasına sebep olmuştur. 2016 altın fiyatları yatırımcıların yüzünü güldüren bir çizgide ilerlemiş ve altın yatırımcısı 2016 senesi içerisinde kar etmiştir.

2017 Altın Fiyatları

Altın fiyatları yükseliş yönünde bir trend izlerken 2017 senesi için Amerika’nın alacağı pozisyon altın fiyatlarındaki en önemli gösterge olarak değerlendirilmektedir. FED’in faiz arttırım politikası altın fiyatlarında düşüş yaşanmasına sebep olabilir. Eğer FED 3 faiz arttırım kararını gerçekleştirirse bu doların güçlenmesi anlamına geleceğinden, altın fiyatlarında düşüş yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Eğer FED faiz arttırımında agresif bir politika izlemekten kaçınırsa, altın fiyatlarının yükselişe geçeceği ve yıl sonuna kadar % 15 oranında bir yükseliş beklentisi piyasalara hakim. Bunun yanı sıra en büyük altın ithalatçısı olan Çin 2017 altın fiyatları üzerinde yapacağı ithalat oranında etkili olacaktır. Çin’den gelecek fiziki altın talepleri, altını yükseliş yönünde tetikleyecek en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bu durumda FED faiz arttırımına gitse bile Çin’den gelecek talep oranında altının düşüşü azalacaktır.

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