20 Yaşında Para Kazanmak İçin Gerekli Finansal Alışkanlıklar

20’li yaşlardasın ve tam şu anda finansal açıdan kendini düşünüyorsun, parasal yönden gelecekte kendini ne durumda bulacağın konusunda endişelerin var… 20 yaşından itibaren para kazanmaya başlamak üzere girdiğin bu site senin için bir şans olabilir.

Üniversite borcunu ödemeye çalışırken akşamları ve hafta sonları çalışarak giriş seviyesinde bir maaş elde ediyorsun. Ucuz olduğu için makarna ve patates yiyerek oda arkadaşlarınla yaşıyorsun. Bir ev sahibi olmayı ya da 60 bin liralık çarpıcı herhangi bir arabanın altında olduğunu hayal bile edemiyorsun.

Görünüşteki eksikliğinize rağmen, önünüzdeki on yılın gücünü hafife almayın. 20’li yaşların, sağlam bir maddi gelecek kurmak için ideal bir zaman olduğunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayın. Bu yaşlar; 30’lu, 40’lı, 50’li ve sonrasında ayakta duracağınız günleri inşa ettiğiniz zamanlardır.

20’li yaşlarda paranın nasıl yönetileceği ve iyi finansal alışkanlıkların nasıl kurulması gerektiği hakkında önemli bilgiler içeren ve hemen bugün başlayabileceğiniz 5 ipucu karşınızda:

1-Öğrenci Olarak Yaşayın

20 yaşında parasal alışkanlıklar kazanmak için öğrenci gibi yaşamaya devam etmek, sosyal açıdan kabul edilebilir bir konumdur. Kendinize bir iyilik yapın ve ilk işinizi etkin biçimde yürütmeye devam edin. Yani öğrenci olarak yaşam tarzını koruyun.

Elinizden geldiğince ev arkadaşlarınızla birlikte yaşayın. Restoranda yemek yerine evde yemek yemeyi sürdürmeye devam edin. Tasarruf mağazalarından kıyafetler giymeye devam edin. İyi bir maaş alan insan olmadan önce kontrollü biçimde öğrenci olduğunuzda yaptığınız eylemleri takip edersiniz. Para kontrolünü, finansal kontrolünüzü nasıl sağlayacağınızı bilirsiniz.

2-İyi Para Kazanmaya Çalışın

Boş zamanınız boyunca koşuşturun. Öğrenciyken akşamları ve hafta sonları çalışacağınız yarı zamanlı bir işle hafta içi okula gitmeyi dengeleyebilirsiniz. Başka bir deyişle, ek bir yarı zamanlı iş ile aynı zamanda öğrenci olmak dengesizlik yaratmaz. Neden boş boş gezip durasınız ki? Ülkemizin çalışkan bireylere ihtiyacı var. Hem part-time çalıştığınız iş sizi gelecekteki iş hayatınıza da hazırlar. Mali hedefleriniz doğrultusunda sağlayacağı deneyimlerle/becerilerle büyük ilerleme sağlamanıza yardımcı olabilir.

3-Kariyerinize Odaklanın

20’li yaşlarınız kariyerinizi geliştirme odaklı çalışacağınız ilk on yıldır. İşyerindeyken % 100’ünüzü kendinize verin ve kariyer hamlelerini dikkatlice düşünün. Merdiveni çıkma şansınız yüksek olan şirketlerde çalışın. Sizin için güçlü bir fırsat ağı oluşturabilen doğru insanlarla tanışmak isteyin.

Büyüme noktasında daha önemli bir konuma gelmek anlamına gelecekse eğer, hafif bir ücret düşüklüğüne razı gelmek mümkündür. Kariyer yapacağınız mesleği belirleyin ve onun üzerinde kafa yorun.

4-Emeklilik Hesabı Başlatın

‘’Daha dur 20 yaşındayım bismillah ne emekliliği’’ diyenleriniz olabilir. Emeklilik hesabı bir arzudan ziyade bir ihtiyaç olarak düşünülmelidir. Bunu kira veya bir faturayı aldığınız kadar ciddiye almalısınız. Bu hususa değer verdiğiniz için gelecekteki benliğiniz şu anki size teşekkür edecek. Biliyorsunuz ki ülkemizde BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) gibi önemli bir sistem mevcut ve devlet tarafından teşvik ediliyor. Bu sisteme 20 yaşında dahi başvurabilirsiniz. (Alt yaş sınırı 18) Bu durumda kabaca bir hesaplamayla 18 yaşında 150 TL aylık ödemelerle BES sistemine dahil olan bir kişi 56 yaşında emekli oluyor ve devlet katkısı dahil brüt birikimi 90bin ila 140bin arasında değişiyor. (2017 yılı için) Kabaca yaptığımız bu hesaplamaya göre BES sistemi tavsiye edilmektedir.

5-Borç Ödemelerinize Öncelik Verin

20 yaşından itibaren kazanılması gereken diğer bir finansal alışkanlık ise borç ödemesine dikkat edilmesidir. Bir öğrenci gibi yaşayan ve yan işle ekstra para kazanarak öğrencilik hayatını devam ettiren bireyler eğitim, kurs vb borçlarını idare etmeyi bilmelidir. Emeklilik hesabınıza zarar vermeden olabildiğince agresif davranın. Borçları geri ödeme, tasarruf etme ve yatırım arasında nasıl bir dengeye gideceğinizi anlamanız gerekebilir ancak bu üç kategoriden hiçbirini ihmal etmeyin. Mali tabanınızı 20’li yaşlarda oluşturmak için bu kural çok önemlidir.