Öğrenci Harçlığı Ne Kadar Olmalıdır?

Çocuğa Ne Zaman ve Ne Kadar Harçlık Verilmeli?

Yaşam standartlarımızı ölçmede başrolü oynayan para büyüklerde olduğu kadar çocuklarda da elbette mühimdir. Zira hoşlarına giden bir oyuncağı ya da bir kırtasiye ürününü almak için çocuklarımız da mutlaka belli bir paraya muhtaçtırlar. Okula başlama vaktine kadar para noktasında yapılan bu alışveriş ebeveynler vasıtasıyla halledilir ama verilen harçlıkla beraber paranın önemi çocuk için daha fazla olmaktadır. Bu geçen zaman içinde asıl önemli olan hal, ailenin çocuklara ne zaman ve ne kadar harçlık verilmesi hususunu net biçimde ayarlayabilmesidir. Çocuğa Ne zaman harçlık verilmeye başlanabilir? Bir çocuğa 7 yaşından itibaren (ilkokul öğrencisi olmasıyla birlikte) harçlık verilmeye başlanabilir. Çocuğun parasını idare edebilmesini öğrenmesi açısından harçlık haftalık olarak verilebilir. Ne kadar harçlık verileceği konusu da tamamen yaşam şartlarınıza ve çocuğun karakterine bağlıdır. Peki yaşa göre harçlık nasıl olmalıdır? Beslenmesini kendiniz sağlıyorsanız ilkokul öğrencisi harçlığı için haftalık olarak 30 TL düşünülebilir. Ortaokul öğrencisi harçlığı 45 TL, lise öğrencisine ne kadar harçlık verilmesine gelirsek bu da 100 TL olabilir. Burada verilen miktarlardan ziyade; çocuğun çok para harcama alışkanlığı edinmemesini sağlamak ve çocuğu gözlemlemektir. Çocuk, parasını bir diğer harçlık alma günü gelene kadar idareli kullanmasını öğrenmelidir.

Çocuğa Harçlık Verilmesinin Amacı

Aileler çocuklarına harçlık verirken önceden belirledikleri bir disiplin çerçevesinde hareket etmeli ve tutarlı olmaları gerekmektedir. Harçlık olumlu davranışa bir ödül ya da sorumluluklarını yerine getirmesi için bir ödeme şeklinde verilmemelidir. Yani harçlığı çocuğa yaptırmak istediğimiz davranışı yapması için bir rüşvet olarak kullanmamamız lazımdır. Çocuğa harçlık verilmesinin amacı; harçlık olarak verilen parayı iyi kullanabilmesinin sağlanması ve küçük ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Böylelikle çocuklara, tercihler yaparak sorumluluklarını göz önünde bulundurup para kullanımı konusunda deneyim kazandırmayı amaçlamasına yardımcı olursunuz.

Harçlığın Belli Bir Düzen Çerçevesinde Çocuğa Verilmesi

İlkokula yeni başlayan bir öğrenci parasının hesabını yapamayabilir. Bundan dolayı ilkokul öğrencilerine harçlık verirken, parasını ne için kullanacağı öğrenilmeli ve almayı düşündüğü şeylerin fiyatlarının olduğu anlatılmalıdır. Harçlık miktarı için ihtiyaçları hakkında birlikte karar verilerek gerekli-gereksiz ayrımı yapılmalıdır. Çocuk, harçlığını biriktirerek bir eksiğini karşılamaya ya da oyuncağı almaya teşvik edilmesi gerekiyor. Bu şekilde ilgi-merakı konusunda doğru ve yararlı şeylere para harcamasını sağlamış olursunuz.