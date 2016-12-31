En İyi Yatırım Planı Nasıl Yapılır, Oluşturulur, Hazırlanır?

Uygun bir yatırım planı oluşturmak, basitçe bir tasarruf hesabı oluşturmaktan ve birkaç rastgele hisse senedi satın almaktan daha fazlasını gerektirir. Nasıl yatırım yapılır sorusu çerçevesinde doğru olan bir planı yapılandırmak için, nerede olduğunuzu ve yatırımlarla neyi başarmak istediğinizi anlamak gerekir. Ardından, bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı ve onlara ulaşmak için en iyi yatırım seçeneklerini nasıl seçeceğinizi tanımlamalısınız. Kişisel bir yatırım planı oluşturmak ve uygulamak, gelecek için iyi bir finansal yuva oluşturmaya başlamak için asla geç değildir.

1-Yaşa Göre Uygun Yatırım Seçimi

Yaşa uygun yatırım yapılmalıdır. Yaşınız yatırım stratejiniz üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Genel olarak konuşursak, ne kadar genç olursanız o kadar çok risk alırsınız. Bunun nedeni, belirli bir yatırımdaki piyasa çöküşünden veya değer kaybından kurtulmak için daha fazla zamanınızın olmasıdır. Yani, 20’li yaşlarınızda iseniz, portföyünüzü daha agresif yatırımlara (örneğin, büyüme odaklı ve küçük ölçekli şirketler gibi) tahsis edebilirsiniz. Emeklilik yaşına yaklaşıyorsanız, portföyünüzden daha fazlasını sabit gelirli ve büyük çapta değerli şirketler gibi daha az agresif yatırımlara ayırın.

2-Mevcut Mali Durumunuzu Ölçün

Ne kadar harcanabilir gelirinizin yatırıma hazır olduğunun farkında olun. Bütçenize göz atın ve aylık giderlerinizi çıkardıktan sonra yatırımlar için ne kadar para kaldığını; ayrıca üç ila altı aylık harcamalara karşılık gelen acil bir fon ayrıldıktan sonra ne kadar para kaldığını belirleyin.

3-Risk Profilinizi Geliştirin

Risk profiliniz, ne kadar risk almak istediğinizi belirler. Yatırımlarınızı risk profilinize bağlı olarak seçeceksiniz. Genel olarak bakıldığında, hisse senetleri tahvillerden daha değişkendir ve banka hesapları (çek ve tasarruf hesapları) değişken değildir. Unutmayın, ayarlanacak risk dengesi her zaman vardır. Genellikle, daha az risk aldığınızda, daha az kazanç elde edersiniz. Yatırımcılar önemli riskler karşılığında zengince ödüllendirildikleri gibi aynı zamanda ciddi kayıplarla da karşı karşıya kalabilirler.

4- Yatırımlarınız İçin Hedefler Belirleyin

Yatırımlarınızdan kazandığınız parayla ne yapmak istiyorsunuz? Erken emekli olmak mı istiyorsun? Güzel bir ev almak mı istiyorsun? Bir tekne mi hayallerini süslüyor?

Kural olarak, amacınız ne olursa olsun (bir ev satın almak, çocuğun kolej eğitiminden tasarruf etmek vb.) çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmalısınız. Hedefiniz özellikle agresif ise, çok riskli bir yatırım yapmak yerine, periyodik olarak yatırıma daha fazla para yatırmayı denemelisiniz. Bu şekilde, yatırım yaptığınız parayı kaybetmeden hedefinize ulaşma olasılığınız artar.

5- Hedefleriniz İçin Bir Zaman Çizelgesi Oluşturun

Mali hedeflerinize ne kadar yakın zamanda ulaşmak istiyorsunuz? Bu sorunun cevabı yaptığınız yatırımların türünü belirleyecektir. Yatırımınızdan hızlı bir şekilde geri dönüş almak istiyorsanız ve aynı zamanda hızlı bir şekilde kayıpla karşı karşıya kalma riski altındaysanız, önemli geri dönüş potansiyeline sahip daha agresif yatırımlar seçeceksiniz. Bunlar, değer düşüklüğüne uğrayan hisse senetleri ve değeri hızla değerlendirebilecek arazileri içerir.

Zenginliği yavaş yavaş inşa etmekle ilgileniyorsanız, zaman içinde daha yavaş bir yatırım getirisi sağlayan yatırımları seçmelisiniz.

6- İstediğiniz Likidite Seviyesini Belirleyin

Likit varlık; kolaylıkla nakit haline getirilebilen bir varlık olarak tanımlanır. Bu şekilde, acil bir durumda ihtiyacınız olursa, paraya kolayca döndürebilirsiniz. Örneğin satılması zor bir arsa likit varlık değildir. Kolayca paraya dönüştüremezsiniz.

Hisse senetleri ve yatırım fonları oldukça likittir ve genellikle birkaç gün içinde nakit olarak çevrilebilir. Gayrimenkul çok likit değildir. Bir gayrimenkulü nakit haline getirmek genellikle haftalar hatta aylar sürer. En iyi yatırım neye yapılır sorusuna bu kapsamda bakılmalıdır.

7- Yatırım Planının Oluşturulmasında Çeşitlere Karar Verme

Tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymak istemezsiniz. Örneğin: Her ay, yatırım paranızın% 30’unu hisse senetlerine,% 30’unu tahvillere, kalan% 40’ını bir tasarruf hesabına koymak isteyebilirsiniz. Yüzdelikleri ve yatırım seçeneklerini, mali hedeflerinize uygun olacak şekilde ayarlayın.

8- Planınızın Risk Profilinize Uygun Olduğundan Emin Olun

Harcanabilir gelirinizin % 90’ını hisse senetlerine her ay koyarsanız, borsa çökerse çok fazla para kaybedeceksiniz demektir. Bu, almak isteyeceğiniz bir risk olabilir ancak durumun gerçekten böyle olduğundan emin olun.

9- Mali Bir Danışmana Danışın

Hedeflerinize ve risk profilinize uygun bir planın nasıl kurulacağından emin değilseniz, nitelikli bir finansal danışman ile konuşun ve geribildirim alın.

10- İlerlemenizi Değerlendirmek Üzere Yatırımlarınızı İzleyin

Yatırımlarınızın hedeflerinize göre performans gösterip göstermediğini zaman zaman kontrol edin. Değilse, yatırımlarınızı yeniden değerlendirin ve nerede değişikliklerin yapılması gerektiğini belirleyin. Riskli yatırımlarda paranız varsa, bunları satmak ve parayı daha istikrarlı yatırımlara yönlendirmek iyi bir fikirdir. Finansınız portföyünüzün oynaklığını çok iyi tolere ediyorsa, hedeflerinize daha çabuk ulaşabilmeniz için daha fazla risk almak isteyebilirsiniz.

Nasıl yatırım yapmalıyım diyenler; ekonomideki değişiklikler ortaya çıktığında ya da kişisel koşullarınızın bir şekilde değiştiğini gördüğünüzde en iyi yatırım planında bile düzeltmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu gibi durumları; hedeflerinize ulaşmak üzere stratejinizi yeniden belirlemek için fırsatlar olarak görüyoruz. Bunu yapmak, yatırım faaliyetlerinize yön verecek ve bugün yaşananlarla uğraşırken bile büyük resmi görmenizi kolaylaştıracaktır.

Kaynak: http://www.wikihow.com/Create-an-Investment-Plan