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Nasıl Para

Çok Para Kazanmak İstiyorum, Ne Yapmak Lazım?

Written by bayramaktas Leave a comment

Hepimiz hayatımızı devam ettirmek için para kazanırız ancak ferah bir yaşam için daha çok para kazanmanın yollarını bulmak zorundayız. Para kazanmak için ne yapılır diyenler; zengin girişimcilerin yaşamlarına baktığında aslında kendilerinden çok farklı yaşamadıklarını görür, onların tek yaptıkları şeyin para kazanmak için yeni fikirler üretmek ve bunu paraya çevirmek olduğunu anlarlar. Çok para için izlenecek 10 adım listesini inceleyelim ve harekete geçelim.

Başarıyla ilgili düşüncelerimizi değiştirmeliyiz

İlk ve en önemli madde, başarının tanımını doğru yapmaktır. Kendinize sorun, başarı bence ne demek? İyi bir iş mi, yeni bir araba mı? Herkesin sizi alkışladığı bir işe sahip olmak mı, fabrikanın başında yönetici olmak mı? Para sadece bir araçtır ve hislerimize ulaşmak için bir yol oluşturur. Neyi başarmayı istediğimizi iyi belirlemek gerekir. Elinize bir kalem alın ve temiz bir sayfaya kendi başarı tanımınızı yapın.

Başarıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar

Çok para kazanmak için çok çalışmak gerekir, bu cümleyi çok duyduğunuzdan eminiz. Emeksiz yemek olmaz. Başarı, çok çalışmanın ürünüdür.’’ Başarılı olmak için iyi okullarda okumak gerekir, en iyi üniversiteleri bitirmek gerekir. Çok para kazandıran işlerde başarı yakalanabilir.’’ Bu cümleleri bir kenara atın ve birkaç saatte çok paralar kazanıldığını görün. Çok zengin insanların çok iyi üniversitelerden mezun olmadığını, sadece para kazandıran bir proje düşündüğünü fark edin. Başarı herkes tarafından beğenilen bir işi yapmak olmayabilir. Kendinizi iyi analiz edin ve neler yapabileceğinizi, kapasitenizi ölçün.

Maaşlı bir işte çalışmak sadece ihtiyaçlarını karşılamaya yeter

Hayatta tüketim toplumu olmamızdan kaynaklı birçok giderimiz vardır. Yaşamımızı sürdüreceğimiz ihtiyaçlarımız için para kazanmamız gerekir lakin maaşlı çalışma sisteminin bize sadece yaşayacak kadar alan oluşturacağını bilmemiz gerekiyor. Çok para için, risk almak gerekiyor ve güvenli alandan çıkıp yaratım oluşturmamız en önemli faktördür. Senelerce bize sigortalı bir işin garantili bir hayat olduğu öğretildi ancak bu kişiler emekli olduklarında her gün para yetmiyor diye şikayet etti. Bize sunulan olanaklardan fazlasını istiyorsak çiziğinin diğer tarafına geçmeliyiz.

Bilinçaltı kalıplarını değiştir

Çok parada haram vardır, idareli kullan paramız yok, zenginler ukaladır, aybaşına kadar bu parayı yetirmemiz lazım gibi bilinçaltı kalıplarıyla büyütüldük. Her sene şans oyunları oynuyoruz ancak alırken bile paranın bize çıkmayacağından eminiz. Hayatımızı idame ettirecek kadar param olsun başka bir şey istemem derken çok paranın size gelmesi mümkün değil. Parayla saadet olmayacaksa neden para için saatlerce çalışıyorsunuz? Bilinçaltı kalıplarını bulup değiştirdiğimizde aslında çok paranın mutluluk getirdiğine, paranın insanın maneviyatına olumsuz etki etmediğine inanmaya başlarız. Peki sizin parayla ilgili olumsuz düşünceleriniz neler, bunu yazıya dökmeniz düşüncelerinizi değiştirmeniz için faydalı olacaktır.

Çok para için çok çalışmak gerekmez

Para kazanmanın en önemli yolu gelen paranın sürekli çoğalacağı bir sistem kurmaktır.  Bu yüzden var olan paranın doğru kanallara aktarılması gerekir. Bu şekilde oturduğunuz yerden para kazanmanız mümkün olur. Çok para kazanmak için çok çabalamamalı sadece doğru hamleler atmalısınız. Para kazanmak için yapılacak işler nelerdir araştırmalısınız. Para yatırımı için hisse senedi, bir dükkân alma, para getiren bir internet sitesi alma, bir iş yerinde pay sahibi olmak gibi yöntemleri değerlendirebilirsiniz. İnsanların sağlığını destekleyen cihazlar bulup, birkaç sene içinde güzel gelirler elde edebilirsiniz. Parayı nereye yatıracağınız da sizin hayal gücünüze kalmış.

Nasıl Para Kazanılır, Paraya İhtiyacım Var

Gelir gider dengesi oluşturmak

Asgari ücretle çalışıp 3 aylık maaşının değerinde telefon alanlarımız var. Krediyle alınan evi için % 100 faiz ödeyenler de oldukça fazla, hatta ev eşyası için bankanın yolunu tutan da… Para biriktirmek istiyorsanız gelir gider dengesini iyi yapmanız gerekir. İlk önce hayatınızdaki gereksiz harcamaları bırakmalısınız. Kazağınız varken farklı rengi de olsun diye alışveriş yapmayın, telefonunuzun bir üst modeli çıktı diye telefonu değiştirmeyin. Ayakkabınız varken yeni bir ayakkabı almayın, kıyafetlerle dolabınızı doldurmayın.

Gelir gider dengesini yaparken ikinci dikkat edeceğiniz nokta gelirin giderden fazla olmasını sağlamaktır. Borcunuz varsa gelirinizi arttırmak zor olabilir ancak bunun geçici bir dönem olduğunu düşünmelisiniz. Borcunuz olduğu işin boş zamanlarınızda ek iş yaparak yeni bir gelir kapısı oluşturabilirsiniz. Gelir giderden daha fazla olduğunda da para biriktirmeye başlayın. Kaç para biriktirdiğinizden çok para biriktirebildiğinize odaklanın. (Para biriktirmenin yollarını merak edenler için şu konumuzu hazırlamıştık)

Siz paraya layıksınız kendinize güvenin

Birçok kişi zengin olmak ister ancak bir yandan o kadar paraya kendini layık görmez. Biz kim çok para kazanmak kim diyorsanız size kötü bir haberimiz var, asla çok paranız olmayacak. Kendinizi paraya layık görmelisiniz ve değerinizi yükseltmelisiniz. Siz düşünen, yeni fikir üreten bir varlıksını ve bu güç sizin içinizde. Kendini güzel şeylere değer görmeli, her gün kalktığında aynanın karşısına geçip kendinin değerli olduğunu kendine hatırlatmalısınız. Para kazanmanın kolay yolları öncelikle kaliteli fikirler üretmekten geçer. Bir düzine benzersiz ve kaliteli proje üretin, üzerinde çalışın. Gerektiği zaman çalışmalarınız bittiğinde bu projeyi 1’e düşürün ve onu yapın. Bunu yapabileceğiniz hakkında kendinize güvenin.

Sabah akşam ne istediğini kendine hatırlat

Çok hayallerimiz vardır ancak hayat koşturmasında onları unuturuz ya da erteleriz. Ne istediğini bilmek kadar onu unutmamak da çok önemlidir. Çok para kazanmak için her sabah ve gece yatmadan önce okuyacağın bir metin hazırla. Bu metinde hedefin ve neden bu hedefini istediğine dair olumlu cümleler olsun. Bu yazının fotoğrafını çek ve telefonunun ekran fotoğrafı olarak ayarla ya da iş yerindeki laptopun masa üstü resmi de yapabilirsin. Bu yazıyı her gördüğünde hedefini hatırlayacak ve eyleme geçmeye başlayacaksın.

Olumlamalar yap, güzel duygulara odaklan

Olumlamalar, kişinin enerjisini yükselten önemli yöntemlerden biridir. Her gün, özellikle 21 gün ara vermeden gece yatarken parayla ilgili olumlu cümleler kurun. Para bana kolaylıkla gelir, parayı seviyorum. Gelen parayı yaratıcılığımla çoğaltıyorum, para bende bereketleniyor. Çok para kazanıyorum kendime insanlara bereket katıyor. Paraya layığım, para beni sever. Kolaylıkla, istediğim yöntemle parayı kendi hayatıma çekiyorum. Ben paraya değer veriyorum ve ben değerliyim. Bu olumlama cümlelerini her aklınıza geldiğinde tekrarlamalısınız.

Nasıl Para Bulunur?

Yoldaki engeller sizi korkutmasın

Siz çok para kazanmak için yola koyulduğunuzda sizi yolunuzdan çevirmek isteyenler çıkacaktır. Senin iş tutmaz, gül gibi işini bırakıp maceraya atılıyorsun gibi cümlelerle sizi olumsuza itecek insanlar olacaktır. Bu yüzden planlarınızı, hedeflerinizi, iş projelerinizi sadece size olumlu yönde destek verecek kişilere anlatın. İçinizdeki ses de dahil sizin yolunuza engel koyacak etkenler olacaktır, ürkek olmayın yolunuza devam edin.

Para kazanmak isteyenlere son tavsiyemiz, ne yaparsanız yapın sizin ve insanlığın yararına olmasına dikkat edin. Çok para kazanmak için ne yapmak lazım derken öncelikli olarak başkalarına yararlı olması gerekir. Yeni bir iş yeri açmanız başkasının iş bulması demektir, yeni bir dükkâna ortak olmanız demek yeni iş kuracak birine yardım etmeniz demektir. Paranızın çoğalması için almayı da vermeyi de bilmelisiniz. Paraya sahip olduğunuzdaki hisleriniz doğru yolda olup olmadığınızı gösterecektir. Paranız olduğu halde mutsuzsanız hala parayla ilgili çözemediğiniz bir düşünce şekli vardır. Huzurlu ve varlıklı olmak için yukarıdaki maddelerin hepsini gerçekleştirmiş olmanız gerekir. Herkese afiyetli bir hayat dileriz.

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