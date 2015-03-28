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Bize her türlü geri bildirimleriniz için lütfen bilgi@bilgikafesi.com mail adresine mail ile veya sosyal medya adreslerimizle ulaşınız.
30 Aralık 2016 bilgi@bilgikafesi.com
Bize her türlü geri bildirimleriniz için lütfen bilgi@bilgikafesi.com mail adresine mail ile veya sosyal medya adreslerimizle ulaşınız.
3 comments:
Merhaba ,
Adım Natalia, Adnow isimli uluslararası reklamcılık sirketinin temsilcisiyim.
Internet sitenizi oldukca ilgi cekici bulduk ve sitenizde bazı reklam alanları satın almak istiyoruz.
%100 pesin ön ödeme yapabiliriz.
Ilgilenirseniz, bana son 30 güne ait Google analitik istatistiklerrinin ekran görüntüsünü gönderebilir misiniz?
Can i write you in English ?
Cevabınızı bekliyorum
Saygılarımla,
Natalia.
Merhaba. Benimde genel konular içeren 2 sitem var. 1 ay olmadı başlayalı. Sorun olmazsa hitinizi ve adsense gelirinizi paylaşabilir misiniz? Değer mi bu işi yapmaya? Teşekkür ederim. Bu arada sitenizi iyimakale.com’dan buldum.
Mailinize talep ettiğiniz bilgiyi gönderdim. İyi çalışmalar dilerim.